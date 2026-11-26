La selección argentina de básquetbol está cerca del Mundial 2027, pero a la vez muy lejos. Es que el sistema de las Eliminatorias de América es tan cruel que ya lo dejó afuera de la edición 2023 y ahora lo tiene una situación muy favorable de cara a los partidos de la penúltima ventana vs. Bahamas y Canadá, pero que puede volverse desfavorable ante solo un mal resultado.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni enfrenta en el Espacio DAM de Zárate a los centroamericanos este jueves y a los norteamericanos el próximo domingo 29 de noviembre por la tercera y cuarta fecha, respectivamente, del Grupo F de la segunda etapa.

Gonzalo Corbalán es una de las figuras de la selección argentina de básquetbol Giulio Grassi - argentina.basketball

La selección argentina puede clasificarse a la próxima Copa del Mundo en esta ventana de partidos de las Eliminatorias. Actualmente, se ubica tercera con un récord de seis triunfos y dos caídas, teniendo en cuenta también lo hecho en la primera fase y acumula 14 unidades al igual que Uruguay, que está segunda porque tiene ventaja en el mano a mano entre sí (se enfrentaron en la instancia inicial con una victoria por lado, pero mejor diferencia de tantos para los charrúas).

La variable más sencilla para entrar a la próxima cita ecuménica es ganar los dos partidos y que Bahamas, que después recibirá a Panamá, coseche dos derrotas. Al equipo albiceleste también le alcanzará para obtener el boleto si triunfa en su duelo vs. Bahamas y pierde el siguiente con Canadá, pero los caribeños caen en ambos encuentros.

Ante cualquier otra variante de resultados, tendrá que afrontar la última ventana en febrero de 2027 sin la clasificación asegurada, e ir a buscarla como visitante de Puerto Rico y de Bahamas.

Las Eliminatorias son tan parejas y complejas que, aunque hay siete cupos para 12 equipos y los obtienen los tres líderes de cada zona de la segunda etapa más el mejor cuarto entre los dos grupos, una serie de resultados adversos dificultaría el camino de la Argentina. De darse de una doble derrota, Prigioni y sus dirigidos tendrán que sacar la calculadora y, sobre todo, mentalizarse de que en febrero deberán ganar los dos encuentros para no depender de nadie.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo F de las eliminatorias de América al Mundial 2027

Fecha 1

Argentina 89-75 Puerto Rico.

Uruguay 94-103 Bahamas.

Panamá 66-86 Canadá.

Fecha 2

Canadá 97-92 Argentina.

Uruguay 80-75 Puerto Rico.

Bahamas 100-82 Panamá.

Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre

19.10: Uruguay vs. Canadá.

21.40: Argentina vs. Bahamas (TyC Sports y DSports).

22.40: Panamá vs. Puerto Rico.

Fecha 4 - Domingo 29 de noviembre

21.10: Puerto Rico vs. Uruguay.

18.10: Argentina vs. Canadá (TyC Sports y DSports).

10.10: Panamá vs. Bahamas.

Fecha 5 - Viernes 26 de febrero de 2027

Canadá vs. Panamá.

Bahamas vs. Uruguay.

Puerto Rico vs. Argentina.

Fecha 6 - Lunes 1° de marzo de 2027

Canadá vs. Uruguay.

Bahamas vs. Argentina.

Puerto Rico vs. Panamá.

La tabla de posiciones del Grupo F de las eliminatorias al Mundial 2026 FIBA

Participar de la cita ecuménica venidera le posibilitaría a la albiceleste competir por las dos plazas de América a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, con el agregado de que Estados Unidos no estará en esa pelea porque ya está clasificado como anfitrión.

Es decir, en las Eliminatorias está en juego gran parte del futuro del básquetbol argentino para los próximos dos años y, sobre todo, no volver a ‘caerse’ del mapa internacional como ya le ocurrió en 2023. El panorama es alentador, pero puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.