La marcha de la NBA Europa no se detiene. A 11 meses del inicio de la nueva liga del Viejo Continente, con el sello de la organización estadounidense, prevista para octubre de 2027, se multiplican las acciones para que se concrete el proyecto. Si bien todavía no está confirmado qué equipos participarán, la NBA anunció planes este miércolespara una iniciativa que buscará destinar 10.000 millones de euros para financiar el desarrollo y la renovación de estadios de básquetbol en Europa, así como los distritos deportivos y de entretenimiento que los rodean.

La NBA, en su idea de poner en marcha “un nuevo ecosistema de básquetbol profesional en Europa en 2027” junto a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), trazaron estrategias para llegar a acuerdos con diferentes fondos de inversión (Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos, Blackstone, HPS Investmente Partners, JP Morgan, Sixth Street y Stonepeak), que aportarían la financiación para que los fanáticos pueden vivir “la experiencia NBA”.

El comisionado, Adam Silver, habló de este paso y dijo: “Hemos comprobado cómo los estadios de última generación y los proyectos urbanísticos asociados a ellos pueden transformar a los equipos de básquetbol y a sus comunidades. Mientras nos preparamos para lanzar una nueva competición en Europa junto a la FIBA, vemos una gran oportunidad para ayudar a los clubes a desarrollar instalaciones que respeten la tradición europea, pero que a la vez atraigan muchos más eventos en directo”.

The NBA today announced plans for an initiative that would target at least €10 billion in funding toward the development and renovation of basketball arenas – and the sports and entertainment districts around them – across Europe.



The initiative, supported by a group of… pic.twitter.com/etR4MdGIeU — NBA Communications (@NBAPR) November 25, 2026

Los inversores buscarán trabajar con los clubes participantes, propietarios, promotores locales y otros proveedores de servicios para desarrollar estadios de primer nivel. La nueva NBA Europa contaría con 16 equipos, 12 franquicias fijas y cuatro que lograrían su plaza anual por méritos deportivos. El objetivo es estar presente de forma permanente en Madrid, Barcelona, Roma, Milán, Londres, Manchester, París, Lyon, Berlín, Munich, Atenas y Estambul. Londres (The O2 Arena), París (Accor Arena) y Berlín (Uber Arena) ya recibieron partidos oficiales de la NBA y en 2027 se estrenará Manchester (Co-op Live).

Los inversores emitieron también un comunicado respecto de este anuncio: “Estamos entusiasmados de trabajar con la NBA para apoyar una fase transformadora de desarrollo de infraestructuras en toda Europa. Juntos, tenemos el potencial de invertir miles de millones de euros para crear recintos de primer nivel mundial en ciudades europeas, honrando la pasión y las tradiciones de los aficionados al básquetbol europeo y respaldando un crecimiento económico duradero en las comunidades donde este deporte significa tanto”.

Según un estudio de ‘The Sports Consultancy’ citado por la NBA, la nueva competencia en Europa tendrá un impacto económico de más de 24.000 millones de euros en el Producto Interior Bruto europeo en sus primeros 10 años, generará 15.000 puestos de trabajo y atraerá cerca de 70 millones de espectadores como resultado también del desarrollo de los estadios.

Adam Silver, comisionado de la NBA, es el máximo impulsor de la nueva competencia en Europa. Eric Gay - AP

En sus informes, la NBA también utilizó como ejemplo el impacto económico que representó para San Francisco la construcción del nuevo estadio de Golden State Warriors con infraestructura a su alrededor, el Chase Center, eje central del área de Thrive City con oficinas, restaurantes, tiendas y espacios públicos. Para eso citaron un estudio de Accenture de 2024, en el que informan que el Chase Center aportó 4.200 millones de dólares a la economía local en cinco años.

En medio de esta iniciativa, todavía se mantiene la tensión con la Euroliga, que no quiere ser parte de este competencia. Sin embargo, la tradicional competencia del Viejo Continente, apunta también a una renovación de estadios, aunque la inversión llegaría apenas a los 1.000 millones de euros.

Además, se supo que la Euroliga y la NBA mantuvieron varias reuniones, porque la liga estadounidense podría quedarse con varios equipos europeos para la nueva competencia, pero no llegaron a un acuerdo para unir los certámenes. Los propietarios de la Euroliga rechazaron en octubre la última propuesta estadounidense y siguen con su plan a corto plazo: ampliación a 24 equipos la próxima temporada (28 a partir de 2030) y la conversión en franquicias con la incorporación de otros seis equipos ‘fijos’ (Valencia, Dubái, París, Maxima Roma, Hapoel y PAOK).

The NBA Paris Game 2027 presented by Tissot and The NBA Manchester Game 2027 are officially sold out. Approximately one million fans registered their interest in tickets – the highest level of demand ever recorded for NBA games in Europe.



The New Orleans Pelicans and the San… pic.twitter.com/yfkDrJf9ei — NBA Communications (@NBAPR) September 22, 2026

“La Euroliga y la Eurocup no van a desaparecer. Ya hay clubes que me han dicho: ‘Si llegas a un acuerdo con la NBA y nos dejas fuera, crearemos nuestra propia competición’. Si no solucionamos el problema para todos, tendremos más competiciones, se llamen como se llamen”, le dijo Chus Bueno, CEO de la Euroliga, a la agencia a EFE.

Con todavía cuestiones por definir, con oposición de los organizadores europeos tradicionales y con la fecha clara de cuando se pondrá en la marcha la nueva competencia, lo que sucedió con este anuncio es que la NBA ya dejó en claro que su pie en el Viejo Continente, no lo va a detener nadie.