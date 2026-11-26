La obsesión de la selección argentina de básquetbol por clasificarse al Mundial Qatar 2027 tiene esta semana una ventana trascendental en Zárate, donde recibirá a Bahamas, primero, y a Canadá después por las Eliminatorias de América que otorgan siete cupos a la cita máxima, en la que no participa desde el subcampeonato de China 2019.

La albiceleste persigue ese objetivo desde que se cayó del mapa internacional. Haberse quedado afuera de la cita ecuménica de Filipinas-Japón-Indonesia 2023, luego de hacer disputado la final del certamen anterior fue un cimbronazo inesperado y con el que, además, hipotecó su clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024, en el que tampoco estuvo tras perder la final del Preclasificatorio Olímpico de las Américas con -justamente- los bahameños en Santiago del Estero.

En junio, la selección argentina entrenó en el estadio DAM de Zárate CAB

Esta vez el duelo entre sudamericanos y caribeños, y luego ante los canadiense; será en el norte de Buenos Aires, a unos 90 kilómetros de C.A.B.A., en una ciudad que respira básquet y en un escenario que lleva curiosamente el nombre de Diego Armando Maradona. Allí, la selección nacional jugará por primera vez en la historia.

Zárate y el Espacio DAM emergieron como sede para los partidos luego de que la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) anunció que se iban a jugar en el Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata. La modificación, explicó la CAB, fue por “motivos estrictamente logísticos en pos de optimizar la puesta a punto del plantel los días previos, así como también sus arribos y partidas del país”.

🇦🇷 ¡Estamos de vuelta!



🏀 La Selección Mayor masculina comenzó sus entrenamientos en Zárate de cara a una nueva Ventana FIBA en busca de la clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2027. pic.twitter.com/SQXojCaRn1 — Argentina Básquet (@cabboficial) November 25, 2026

En la misma línea se expresó ante LA NACION el responsable del estadio, Guillermo Di Battista: “La dificultad en el tema de logística para ir a Mar del Plata abrió la posibilidad de que los partidos se realicen en Zárate. Nosotros ya teníamos el estadio habilitado por la FIBA, con todas las exigencias, y no había mucho para modificar más allá de los tableros de 24 segundos, los cuáles se alquilaron para la ocasión. Pasamos a ser una alternativa concreta y por suerte se confirmó”.

Jugar cerca de la Ciudad de Buenos Aires es determinante, porque los tiempos apremian. Hay basquetbolistas que militan en Europa y que llegarán al país 24 horas antes del primer partido, tras completar compromisos con sus clubes, e ir a la ciudad balnearia hubiese significado sumar más kilómetros tras desembarcar del avión. Con el Templo del Rock de Obras Sanitarias afuera del mapa -desafilió al plantel masculino de la Liga Nacional de Básquetbol y solo continúa en La Liga Femenina-, la chance de Zárate emergió como principal alternativa también a partir de la relación que se tejió en los últimos meses entre la CAB y la Municipalidad que ahora comanda Marcelo Matzkin.

El Espacio DAM de Zárate tiene capacidad para 2500 personas

El DAM fue recientemente el escenario de la consagración de la selección mayor femenina en el Clasificatorio FIBA para la AmeriCup 2027. Allí también hubo entrenamientos de selecciones juveniles e, incluso, de la mayor en junio pasado para preparar los partidos de la tercera ventana de las Eliminatorias, en la que visitó a Uruguay y Panamá. “Nosotros siempre estamos a disposición, no es que hubo un llamado especial para recibir estos partidos”, aclaró Di Battista.

El estadio, desconocido para muchos, es el que utilizó Zárate Basket durante su estadía en la Liga Nacional y tiene capacidad para unas 2500 personas. Un detalle que lo hace muy pintoresco es que uno de los laterales, el que no tiene tribunas, cuenta con ventanales gigantes que ofrecen una vista privilegiada del Río Paraná y, sobre todo, del Puente Zárate-Brazo Largo que comunica a las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos y es un emblema de la ciudad. Para el duelo con Canadá, teniendo en cuenta que será por la tarde, seguramente será cubierto para garantizar homogeneidad en la iluminación.

El estadio de Zárate fue inaugurado en octubre de 2022, casi dos años después de la muerte de Diego Armando Maradona CAB

Di Battista, uno de los máximos impulsores del proyecto Zárate Basket hasta su disolución, pos descenso de la Liga Nacional a la segunda división, dejó en claro que es un escenario acorde para los cotejos: “Tenemos un estadio de primer nivel, con menor cantidad de público que el de Mar del Plata, pero hermoso y con toda la infraestructura para acompañar el evento”.

El nombre del recinto es curioso, no por lo que significa Maradona para la Argentina, sino porque el exfutbolista nunca tuvo una relación directa con esa ciudad. De hecho, no son pocos los habitantes que desconocen el origen del homenaje al ‘10′ habiendo zarateños ilustres como Ricardo Bochini y Sergio Goycochea. Si se quiere encontrar un lazo, es que fue inaugurado casi dos años después de su muerte y en tiempos donde, por la conmoción que generó su partida cercana, se le hicieron muchos homenajes de ese estilo.

El Espacio DAM en Zárate recibió a la selección argentina en junio pasado, pero esa vez solo para entrenamientos CAB

Por último, Guillermo Di Battista habló de la expectativa que hay en Zárate y de lo que provocó la noticia de la llegada de la selección argentina: “Es un evento de nivel internacional, el cual sorprendió su realización acá. El municipio abrió las puertas y está todo el mundo a disposición para que esto sea un éxito y lo puedan disfrutar, tanto la gente de Zárate como todos aquellos que van a venir a ver los partidos”.

Y cerró: “Esta es una ciudad ya de por sí muy basquetbolera, con una gran trayectoria en este deporte, así que esto fue muy bien recibido. Hay mucha expectativa; las entradas para el partido con Canadá se agotaron enseguida por ejemplo. La gente está muy contenta”.

Una selección sin sus figuras

La selección argentina afrontará la doble fecha de las Eliminatorias sin sus dos máximas estrellas, Facundo Campazzo y Gabriel Deck; tampoco estará otro jugador que desde que regresó al equipo fue muy importante, como Leandro Bolmaro.

Facundo Campazzo y Gabriel Deck, las dos figuras de la selección argentina de básquetbol que no jugarán en Zárate

Los tres, predispuestos a hacer el esfuerzo de viajar a contrarreloj aun cuando tienen compromisos con sus clubes en la Euroliga, están lesionados. En el caso del capitán, semanas atrás sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y todavía no volvió a jugar en Real Madrid, por lo que, confirmó LA NACION, no cruzó el océano Atlántico para liderar a la selección argentina.

La baja de Deck ya era sabida de antemano y ni siquiera figura en la prelista de convocados de Prigioni. El santiagueño fue intervenido quirúrgicamente en octubre de una luxación en la articulación del hombro izquierdo y su regreso a las canchas está previsto para febrero de 2027. De hecho, está en duda su participación en la ultima ventana de la clasificación al Mundial.

Leandro Bolmaro se lesionó y quedó descartado a último momento en la selección argentina para enfrentar a Bahamas y Canadá

Bolmaro fue baja de último momento. El cordobés iba a llegar a la Argentina este miércoles por la noche, pero el martes no jugó con Olimpia Milano frente a Asvel de Francia por la Euroliga a raíz una molestia muscular, la misma que lo sacó el fin de semana pasado del duelo ante Tortona por la Liga de Italia, y quedó descartado para volver a vestir la camiseta celeste y blanca.

Del listado de jugadores que se anunció, otro de los que no puede estar es Juan Fernández, abocado a la University of South Carolina, de la NCAA de Estados Unidos. La gran incógnita es Luca Vildoza, quien habitualmente no se incorpora al combinado nacional y este miércoles su equipo, Partizan de Serbia, afrontó un compromiso por la Euroliga en Dubái del que no fue parte. Su presencia, en todo caso para el partido ante Canadá, parece poco probable.

Luca Vildoza jugó por última vez con la selección argentina en 2023 NED DISHMAN - NBAE / Getty Images

Pero como siempre pregonó Luis Scola, más importantes son los que están. El caudillo del equipo que se prepara en el Espacio DAM de Zárate es Nicolás Laprovíttola, cuyo gran presente y liderazgo lo ubican como el jugador más importante del plantel.

Otro de los ‘históricos’ que dice presente es Nicolás Brussino, mientras que el resto de los basquetbolistas, a excepción de Juan Pablo Vaulet y José Vildoza, son la camada de la renovación, con Gonzalo Corbalán y Juani Marcos a la cabeza. El escolta de Valencia jugó el martes en la Euroliga y llegará al país un puñado de horas antes del duelo contra Bahamas, pero es muy probable que Prigioni lo seleccione entre los 12, porque se trata de una pieza fundamental, cuyo peso gravita aun mucho más sin Campazzo, Deck y Bolmaro.

Gonzalo Corbalán, de gran presente en Valencia, es una de las principales cartas ofensivas de la selección argentina CAB

Que varias figuras no estén presentes no significa que la Argentina no tenga un plantel competitivo. Sin Laprovíttola y con estos jugadores, la albiceleste fue subcampeón de la AmeriCup 2025, torneo en el que no estuvieron los tres grandes ausentes de esta ventana porque Prigioni, a sabiendas de que no iba a contar siempre con ellos en las Eliminatorias, les dio rodaje para que asuman la responsabilidad en estos momentos.

Plantel de la selección argentina vs. Bahamas y Canadá

Gonzalo Bressan - Atenas de Córdoba

Nicolás Brussino - Casademont Zaragoza

Agustín Caffaro - Independiente de Oliva

Francisco Caffaro - Boca Juniors

Gonzalo Corbalán - Valencia

Martiniano Dato - Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Nicolás Laprovittola - Joventut Badalona

Carlos Rivero - Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Leonardo Lema - Boca Juniors

Juan Ignacio Marcos - UCAM Murcia

Alex Negrete - Flamengo

Juan Pablo Vaulet - Movistar Estudiantes

José Vildoza - Boca Juniors

Gonzalo Bressan y Agustín Caffaro, dos de los pivotes convocados en la selección argentina para recibir a Bahamas y Panamá en Zárate CAB

Los rivales también tienen ausencias importantes. Bahamas (4/4) no cuenta con los NBA Buddy Hield, Deandre Ayton ni a VJ Edgecombe. Este último, base de Philadelphia 76ers, es el goleador del equipo (23,3 puntos de promedio) y el de mejor eficiencia (26,3).

Otra bajas de peso son las del pivote Kai Jones y la del alero Eric Gordon. Ambos figuraban en la lista preliminar, pero ya no están en la nómina definitiva y significa que no se sumarán al plantel. En el caso de Jones era improbable que llegue para enfrentar a la Argentina porque este miércoles jugó con Anadolu Efes de Turquía en la Euroliga, mientras que el ex-NBA, verdugo de la Argentina en Santiago del Estero, está sin equipo en la actualidad.

THE CREW IS LOCKED IN! 🏴‍☠️



Team Bahamas has its squad ready for Window 5 of the FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers!



Bahamas vs. Argentina

November 26 | 7:40 PM ET



Bahamas vs. Panama

November 29 | 6:10 PM ET



📺 Watch live on https://t.co/fheC8GdZte pic.twitter.com/pBbaBpBMFX — BBF (@BBFbasketball) November 24, 2026

Sin ellos, la Argentina tendrá que preocuparse por Domnick Bridgewater, segundo máximo artillero, con 18,2 unidades de promedio y máximo asistidor con 7. También están Franco Miller, tercer goleador con 17,6 tantos y segundo máximo asistente con 5,3; y Tavario Miller, ala-pivote con pasado en Quimsa de Santiago del Estero y Boca, que promedia 7,5 rebotes por juego.

En Canadá la situación es similar, pero lidera la tabla de posiciones invicto con ocho triunfos y su pasaje al Mundial lo tiene prácticamente asegurado. De hecho, si le gana a Uruguay de visitante cruzará el Río de La Plata ya clasificado. El combinado norteamericano tiene un sinfín de jugadores en la NBA, entre ellos el MVP de las últimas dos temporadas, Shai Gilgeous-Alexander; pero ni siquiera vendrán a la Argentina dos de los que sí jugaron en agosto pasado en Quebec: Luguentz Dort y Nickeil Alexander-Walker.

En la lista, conformada por jugadores sin presente tampoco en la Euroliga -segundo torneo más importante del planeta, por detrás de la NBA-, se destaca el nombre del interno Kelly Olynyk, con pasado en el torneo estadounidense, y que estuvo en el anterior encuentro, al igual que Trae Bell-Haynes, Nick Ongenda y Thomas Scrubb, entre otros.

Qué necesita Argentina para clasificar al Mundial 2027

La selección argentina puede clasificarse al Mundial Qatar 2027 en esta ventana de partidos de las Eliminatorias. Actualmente, se ubica tercera en el Grupo F de la segunda etapa con un récord de seis triunfos y dos caídas, teniendo en cuenta también lo hecho en la primera fase y acumula 14 unidades al igual que Uruguay, que está segunda porque tiene ventaja en el mano a mano entre sí (se enfrentaron en la instancia inicial con una victoria por lado, pero mejor diferencia de tantos para los charrúas).

La variable más sencilla para entrar a la próxima cita ecuménica es ganar los dos partidos y que Bahamas, que después recibirá a Panamá, coseche dos derrotas. Al equipo de Prigioni también le alcanzará para obtener el boleto si triunfa en su duelo vs. Bahamas y pierde el siguiente con Canadá, pero los caribeños caen en ambos encuentros.

El entrenador de la selección argentina de básquetbol, Pablo Prigioni, no contará con varias figuras para los partido en Zárate CAB

Ante cualquier otra variante de resultados, tendrá que afrontar la última ventana en febrero de 2027 sin la clasificación asegurada, e ir a buscarla como visitante de Puerto Rico y de Bahamas.

Las Eliminatorias son tan parejas y complejas que, aunque hay siete cupos para 12 equipos y los obtienen los tres líderes de cada zona de la segunda etapa más el mejor cuarto entre los dos grupos, una serie de resultados adversos dificultaría el camino de la Argentina. En caso de una doble derrota, Prigioni y sus dirigidos tendrán que sacar la calculadora y, sobre todo, mentalizarse de que en febrero deberán ganar los dos encuentros para no depender de nadie.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo F de las eliminatorias de América al Mundial 2027

Fecha 1

Argentina 89-75 Puerto Rico.

Uruguay 94-103 Bahamas.

Panamá 66-86 Canadá.

Fecha 2

Canadá 97-92 Argentina.

Uruguay 80-75 Puerto Rico.

Bahamas 100-82 Panamá.

Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre

19.10: Uruguay vs. Canadá.

21.40: Argentina vs. Bahamas (TyC Sports).

22.40: Panamá vs. Puerto Rico.

Fecha 4 - Domingo 29 de noviembre

21.10: Puerto Rico vs. Uruguay.

18.10: Argentina vs. Canadá (TyC Sports).

10.10: Panamá vs. Bahamas.

Fecha 5 - Viernes 26 de febrero de 2027

Canadá vs. Panamá.

Bahamas vs. Uruguay.

Puerto Rico vs. Argentina.

Fecha 6 - Lunes 1° de marzo de 2027

Canadá vs. Uruguay.

Bahamas vs. Argentina.

Puerto Rico vs. Panamá.

La tabla de posiciones del Grupo F de las eliminatorias al Mundial 2026 FIBA

El Mundial 2027 es la última oportunidad para jugadores como Campazzo (36 años), Deck (31) y Laprovíttola (35) de disputar un certamen de relevancia internacional con la camiseta albiceleste. Además, participar de la cita ecuménica le posibilitaría a la albiceleste competir por las dos plazas de América a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, con el agregado de que Estados Unidos no estará en esa pelea porque ya está clasificado como anfitrión.

Es decir, en las Eliminatorias de América está en juego gran parte del futuro del básquetbol argentino para los próximos dos años y, sobre todo, no volver a ‘caerse’ del mapa internacional como ya le ocurrió en 2023. El panorama es alentador, pero puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.