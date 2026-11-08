Detuvieron a una persona en la mansión de LeBron James por acosar al jugador de Philadephia Sixers

LeBron James siempre se queda con todos los flashes y los titulares de los medios, eso no es una novedad. Sin embargo, en esta oportunidad su figura quedó en el centro de la atención por una situación que nada tiene que ver con su espectacularidad ni vigencia dentro de un cancha de básquetbol en la NBA. En este caso su nombre está en todos los medios estadounidenses porque un hombre fue arrestado en la mansión que The King posee en Brentwood, en las afueras de Los Angeles, por acosar al jugador de los Sixers.

Según explican portales como TMZ, el desconocido, que no llegó a entrar en la vivienda pero sí en el terreno, asegura ser hijo de LeBron. Además, relataron que el personal de seguridad de la propiedad del jugador llamó a la policía después de captar, a través de una de sus cámaras de seguridad, a un sospechoso que se encontraba adentro del terreno. Después de investigar un posible robo, se arrestó al presunto sospechoso por acoso y durante su conversación con los agentes sorprendió a todos afirmando que creía que era hijo de la estrella.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) le confirmó también a ESPN que el incidente se pudo contener porque se trasladaron varios agentes hasta la mansión de LeBron James y que el detenido fue procesado por “cargos graves”. Además confirmaron que el jugador no estaba en el lugar, ya que estaba jugando con Philadelphia ante Cleveland el partido que su equipo perdió por 119-95. Uno de los representantes The King declinó realizar comentarios sobre lo sucedido en su domicilio. Por lo tanto, hasta el momento, la información confirmada por el LAPD se limita a la detención del sospechoso y a los cargos de acoso.

Otro caso

Este caso de LeBron James no es el primero que se registra en el mundo deportivo de los Estados Unidos, ya que este año se registraron situaciones similares por acoso, por ejemplo, la semana última con la jugadora de la WNBA, Sophie Cunningham, que es una de las estrellas de Indiana Fever, que contó en el podcast de Theo Von que a lo largo de los años ha tenido que lidiar con algunos acosadores.

“Sí, tenemos muchos acosadores. Yo lo sé. Es el lado negativo de las cosas en el que la gente no piensa. Creo que el FBI me está vigilando a unas 20 personas”, relató Cunningham. Y agregó: “Conozco a uno de ellos. Ahora está encarcelado. Se llama Kevin”.

Sophie Cunningham, de Indiana Fever's contó que hay como 20 personas investigadas por acoso sobre ella. (AP Photo/Paul Beaty) Paul Beaty - FR36811 AP

A principios de este año, un hombre llamado Kevin Singh fue detenido por la Fiscalía del Condado de Marion por supuestamente enviar a Cunningham “numerosos mensajes amenazantes y explícitos” a través de las redes sociales.