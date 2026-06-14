El anillo de New York Knicks: la construcción del equipos que rompió un maleficio de 53 años

Los New York Knicks ganaron su primer título de la NBA desde 1973 al vencer 94-90 a San Antonio Spurs en el quinto juego. Pero... ¿cuál es la historia detrás de esta consagración histórica? En el invierno de 2022, tras otra temporada en la que estaban en el fondo de las posiciones de la Conferencia del Este, aunque parezca extraño, aparecieron las primeras señales de que aquellos New York Knicks ya no eran los mismos. Es que la elección del propietario del equipo, James Dolan, de un “arquitecto” para tratar de romper el maleficio de no poder coronarse en la NBA y la opción de transitar un camino poco usual, ya dejaba de ser un capricho o simplemente una apuesta por algo diferente.

En el pasado, el dueño de los Knicks designó a ejecutivos, exjugadores e incluso a un entrenador del Salón de la Fama, Phil Jackson, para dirigir al equipo. Esas decisiones nunca dieron los resultados esperados. En las primeras dos décadas del siglo, los Knicks se enloquecieron por volver a colocarse una anillo de la NBA. Fueron años de inversiones y determinaciones que llevaron a dejar al Madison Square Garden en manos de jugadores como Stephon Marbury, Steve Francis, Carmelo Anthony, incluso Jeremy Lin. Todas determinaciones para salvar el momento, nada de decisiones a largo plazo.

En 2020 fue diferente el plan. Dolan apostó por darle la gerencia general a Leon Rose, un hombre que fue representante de LeBron James y de Allen Iverson, y éste sumó a su equipo de trabajo a William “World Wide Wes” Wesley. Ninguno de los dos había trabajado antes para un equipo de la NBA. Entonces, fueron por otro integrante Brock Aller, un experto en límites salariales. También era parte Scott Perry, después llegó Gersson Rosas. Pero la llave estaba en Aller, un obsesivo de los detalles al que todos valoran y que fue fundamental para consolidar a un grupo ejecutivo al que en la NBA calificaron como “genios diabólicos”.

James Dolan, el dueño de los Knicks, junto a Leon Rose, el gerente general, los dos autores intelectuales de los campeones (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) GREGORY SHAMUS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con esta conformación cambió la dinámica de los Knicks, ya no recurrían al “tanking” (dejarse perder para tener mejores elecciones para el Draft), sino que empezaron a crear una cultura con particularidades de la vieja escuela. Bajo esa misión Rose tomó algunas decisiones arriesgadas y realizó movimientos para construir al campeón que rompió 53 años de maleficio.

Todo se concentró en elegir a las piezas indicadas: ninguno de los mejores jugadores de la rotación de los Knicks fue seleccionado en la primera ronda del Draft por la franquicia neoyorquina, y solo Mitchell Robinson (segunda ronda, 2018) fue drafteado por Nueva York.

El punto de inflexión fue la llegada de Jalen Brunson en 2022, apenas unas semanas después del fichaje de su padre Rick, como parte del cuerpo técnico de los Knicks. Esa determinación que hoy nadie cuestionaría, en ese momento, todos consideraron exageradas las arduas negociaciones entre New York y Dallas Mavericks, para acordar la llegada de un base por 104 millones de dólares que ni siquiera había sido All-Star. Y que incluso este año, sin votos para MVP de la temporada, se tuvo que conformarse con una mención para el segundo mejor quinteto. Estaba claro que los Knicks vieron algo que otros no y por eso construyeron todo el proyecto alrededor de él.

Leon Rose abraza al base Jalen Brunson, una unión perfecta (AP Foto/Duane Burleson) Duane Burleson - FR38952 AP

Después de su primera temporada en Nueva York, Brunson se colocó entre los candidatos al All-Star, el entrenador de ese momento, Tom Thibodeau, decía que el base no había alcanzado su máximo rendimiento, incluso, cuando había promediado 30 puntos por partido. Antes del inicio de los entrenamientos de 2023, el entrenador reiteró que esperaba que Brunson fuera candidato a MVP. Brunson terminó quinto en la votación de esa temporada.

En ese contexto, se advertía que los Knicks habían encontrado a su estrella; al hombre al que todos en la organización seguían, el que ahora tiene un promedio de anotación en playoffs superior al de Kobe Bryant.

Con ese acierto, comenzó el trabajo de Leon Rose y todo su equipo por hacer de cada mercado un tablero de ajedrez. No quería esperar el despertar de una nueva figura, buscaron el personal que entendía más eficiente para acompañar a Brunson. Y por eso convirtieron a Cam Reddish y una selección tardía de primera ronda en la llegada de Josh Hart mediante un intercambio con Portland Trail Blazers en 2023.

Después soltaron a RJ Barrett e Immanuel Quickley por el desembarco de OG Anunoby que llegó desde Toronto Raptors, también en 2023 y sin desprenderse de una selección de primera ronda en el proceso. Mantuvieron a Mitchell Robinson e identificaron a los jóvenes que debían conservar, como Miles McBride, al que había tomado mediante un intercambio con Oklahoma City Thunder la noche del Draft de 2021.

En 2024 necesitaron hacer más ajustes, porque tras una segunda eliminación consecutiva en la segunda ronda de los playoffs, Rose y compañía entendieron que debían ejecutar dos movimientos arriesgados: cinco selecciones de primera ronda para Brooklyn Nets por un jugador sin experiencia en el All-Star, pero que consideraban el ideal estilístico, Mikal Bridges; y otro que intercambió que implicó desprenderse de dos jugadores del núcleo, Julius Randle y Donte DiVincenzo, para sumar al All-NBA, Karl-Anthony Towns.

Para esta jugada, necesitaron también de la complicidad de Brunson, que en un gesto increíble aceptó una reducción en su extensión de contrato de nada menos que 113 millones de dólares para hacer espacio en la escala salarial y poder hacer crecer el plantel, para llegar a un acuerdo por cuatro años y 156,5 millones cuando podía haber firmado para cobrar un total de 270 millones.

No se detuvieron con las opciones de encontrar las mejores opciones y aprovecharon cada oportunidad, porque sumaron a Landry Shamet que firmó como agente libre en 2024 después de ser despedido por Washington Wizards, así como se hizo de Jordan Clarkson que también llegó como agente libre pero en 2025, tras haber jugado seis temporadas en Utah jazz. Y también se quedaron con José Alvarado, mediante un intercambio a mitad de temporada con New Orleans Pelicans en 2026.

También eligieron en el momento ideal al reemplazo de Tom Thibodeau y en junio de 2025 estuvo al frente Mike Brown, un entrenador que venía de “resucitar” otra franquicia como Sacramento Kings, y que desde el 13 de junio de 2026 se convirtió en el 15º head coach en la historia de la NBA en ganar un campeonato en su primera temporada al frente de un equipo. Y todo fue tan estudiado, que la primera determinación de Brown fue mantener a Brunson padre en el staff técnico, consciente de los singulares lazos en la franquicia y la familia Brunson. Para comprender mejor: Leon Rose es el padrino y ex agente de Jalen; y a su vez, el hijo de Rose, Sam, se convirtió en el agente de Jalen cuando Leon aceptó el puesto de manager de los Knicks.

Nada fue casual en esta coronación que rompió toda lógica y logró coronarse después de más de medio siglo. Buscando talento infravalorado, evitando movimientos desesperados y construyendo un proyecto sólido, New York Knicks se convirtió en el nuevo rey de la NBA, una espera demasiado larga, pero que valió cada segundo.