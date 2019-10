El anillo de campeón de Kyle Lowry, el base Toronto Raptors Fuente: AFP

23 de octubre de 2019

El anillo que les entregaron a los jugadores de Toronto Raptors por el título de campeones de la NBA se convirtió en el más grande de la historia de la competencia y el segundo de más tamaño en todo el deporte estadounidense, solo por detrás del que la pasada temporada se realizó para New England Patriots (NFL), tras su sexto título de campeones.

La empresa Baron Championship Rings, encargada de realizar los anillos, contó con la colaboración del base de los Raptors, Kyle Lowry para el meticuloso diseño. Se usaron un total de 650 diamantes para cada pieza con uno de 1.25 (6,90 mm), el mayor que se haya usado en el deporte estadounidense, como la representación del trofeo Larry O'Brien que se lleva el campeón.

En el diseño también se destacan 16 rubíes que representan los partidos que los Raptors tuvieron que ganar durante los playoffs para alcanzar por primera vez el título de la NBA y además tiene los números de todos los jugadores que estaban en la plantilla.

También aparecen el skyline de la ciudad de Toronto con la torre CN, seis diamantes en representación de 'The 6ix', nombre coloquial de la ciudad, y la palabra "North" (norte) en referencia a "We The North", el lema del equipo canadiense. Incluso, en el interior de los anillos cada jugador tiene su firma o su apellido para terminar de personalizarlo.

Para completar la escena, la franquicia demostró cuán importante es el logro con un regalo muy particular para cada uno de los aficionados que asistieron al primer partido de la temporada: una réplica del anillo de campeón de los Raptors.