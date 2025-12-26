Nikola Jokic sigue rompiendo récords en la NBA: anotó 56 puntos para la victoria de Denver ante Minnesota

DENVER (AP).— Nikola Jokic registró un triple-doble de 56 puntos y estableció un récord de la NBA con 18 puntos en la prórroga, lo que llevó a los Denver Nuggets a una victoria por 142-138 sobre los Minnesota Timberwolves el jueves por la noche.

Jokic superó el récord de Stephen Curry de 17 puntos en la prórroga de 2016, convirtiéndola en la cifra más alta conseguida por un jugador en la temporada regular o en los playoffs de la NBA.

Jokic añadió 16 rebotes y 15 asistencias, y Jamal Murray anotó 35 puntos, lo que permitió a los Nuggets mejorar a 3-0 esta temporada contra los Wolves, que consiguieron 44 puntos de Anthony Edwards, que terminó expulsado en la prórroga por discutir infracciones.

Los Nuggets ganaron a pesar de contar con tres titulares menos, entre ellos Cameron Johnson, que se lesionó la rodilla derecha en Dallas el martes por la noche.

Jokic, frente a frente con Edwards: el de Minnesota tuvo una notable actuación, pero el serbio mostró que es de otro planeta David Zalubowski� - AP�

Edwards cumplió su predicción de una gran actuación en la noche de Navidad, liderando la remontada de Minnesota desde una desventaja de 15 puntos en los últimos 5 minutos y medio del tiempo reglamentario y anotando un triple con 1,1 segundos por jugar para empatar el partido a 115.

Edwards añadió siete puntos rápidos cuando los Wolves comenzaron la prórroga con un parcial de 9-0, pero cuando los Nuggets remontaron, Edwards recibió dos faltas técnicas y fue expulsado.

En los días previos al partido, Edwards declaró a ESPN: “Seguro que voy a anotar 30 puntos. Quizás incluso 40. Pero va a ser una noche memorable”.

Y así fue.

Para Jokic.

En la prórroga, Jokic anotó 3 de 3 tiros de campo, incluidos 2 de 2 desde larga distancia, además de 10 de 11 tiros libres.

Tras desperdiciar una ventaja de 15 puntos en el último cuarto, los Nuggets se quedaron atrás por 124-115, pero lograron un parcial de 11-2 para empatar a 126.

Los Nuggets tienen tres titulares menos después de que Johnson se lesionara la rodilla derecha el martes por la noche en Dallas. Johnson se unió a Aaron Gordon (tendón de la corva) y Christian Braun (tobillo) en el banquillo de Denver.

Con Johnson fuera, Tim Hardaway Jr. fue titular y anotó 19 puntos.

En el tercer cuarto, Joker consiguió su 179º triple-doble en su carrera, a dos del segundo puesto en la historia de la NBA, que ostenta Oscar Robertson.