En qué canal pasan Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs, por la jornada de Navidad de la NBA hoy

El encuentro entre los equipos de la Conferencia Oeste se disputará este jueves 25 de diciembre a las 14 (hora argentina) en la costa Oeste
La jornada de Navidad de la temporada 2025-2026 de la NBA, este jueves 25 de diciembre, tiene programados cinco partidos y el más atractivo es el que protagonizarán Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs porque tiene cara a cara a dos de los animadores del certamen y candidatos a llegar hasta las últimas instancias de los playoffs.
El encuentro está programado para las 16.30 (hora argentina), en el segundo turno, en el Paycom Center y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y NBA League Pass.
Los Thunder, liderados por el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, son los campeones defensores del título y lideran la Conferencia Oeste con tal comodidad que aspiran a arrebatarle el récord de la etapa regular a Golden State Warriors, que en la temporada 2015-2016 logró 73 triunfos y apenas 9 derrotas en 82 juegos.
Los Spurs, la franquicia en la que brilló Emanuel Ginóbili y logró cuatro anillos, también están en zona de ingreso a los playoffs con el francés Víctor Wembanyama como bandera. Tras seis torneos sin avanzar a la postemporada después de la era dorada con el argentino, Tony Parker y Tim Duncan, el equipo de Texas atravesó el recambio y apunta a volver a estar en los cruces de la mano de la estrella gala, que es uno de los mejor del mundo en la actualidad.
De hecho, recientemente San Antonio fue finalista de la Copa de la NBA, el nuevo torneo intermedio que se disputa en plena temporada. En la definición los Spurs perdieron ante New York Knicks, pero dieron un aviso de los que son capaces este año.
Por qué se juega la NBA en Navidad
Al inicio de cada temporada de la NBA el 25 de diciembre está marcado en el calendario como uno de los días más importantes de la etapa regular. Se trata de una jornada tradicional que se instauró en 1947 y, desde entonces, no se quitó. Solo en 1998 no hubo actividad ese día a raíz de que la liga más importante de básquet del planeta estaba en lockout y el certamen comenzó el 5 de febrero.
Para los equipos y los jugadores no es un tema de cuestionamiento tener que competir en un día festivo. En contrapartida, se trata de los más trascendentes porque las franquicias y deportistas que salen a la cancha son de las más importantes del campeonato y los fanáticos se vuelcan masivamente a los estadios y a observar los partidos por televisión y plataformas digitales en todo el mundo.
De hecho, el mano a mano entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs no será el único que se disputará este jueves 25 de diciembre. Antes, New York Knicks recibirá a Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden y, después jugarán Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets y Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves.
