San Antonio Spurs sacude otra vez al campeón y Los Angeles Lakers se desfiguran con Phoenix Suns

Un aviso de los importantes y que en la NBA ya genera atención. San Antonio Spurs, sin un Victor Wembanyama determinante, le dieron otro golpe, de manera consecutiva, al campeón Oklahoma City Thunder. La franquicia texana se impusieron dos veces en 10 días y las chispas que saltaron en el partido demostraron que entre los dos equipos ya hay mucha tensión. Los Spurs ya dejaron fuera a los Thunder en las semifinales de la Copa y ahora les dieron una lección porque fue la peor derrota de la temporada para los campeones (130-110).

Es un momento complejo para los Thunders, ya que es la cuarta derrota del año, la tercera en cinco partidos desde que establecieron un demoledor arranque de 24 victorias y apenas una derrota, cuando se postulaban como candidatos a romper el registro histórico 73-9 de Golden State Warriors. Antes, ante Portland Trail Blazers, Spurs y Wolves cayeron por 2, 2 y 5 puntos, respectivamente. Pero la última caída ante San Antonio, los Thunder se volvieron terrenales.

Para San Antonio es la decimocuarta victoria en 17 partidos, una racha que les permite tener un balance de 22-7 y ocupar el segundo lugar de la Conferencia del Oeste, justo por detrás de Oklahoma.

Lo más cautivante de esta historia de este duelo es que ambos equipos se volverán a enfrentar en cuestión de horas, ya que es uno de los platos fuertes programados por la NBA para su menú de partidos de Navidad.

Para los Spurs resultó una muy buena señal una victoria tan contundente, porque no contó con la versión más determinante de Wembanyama y no lo necesitó. El gigante francés, suplente por sexto partido consecutivo mientras es reservado por sus problemas físicos, aportó 12 puntos y 5 rebotes en 23 minutos. La estrella fue Keldon Johnson, autor de 25 puntos saliendo desde el banco de los suplentes. También estuvieron en un gran nivel Stephon Castle y Harrison Barnes, con 24 y 20 puntos, respectivamente.

LeBron y Brooks, un duelo caliente

Los fanáticos estuvieron expectante por el enfrentamiento entre Los Angeles Lakers y Phoenix Suns, pero en especial, pendientes del choque entre LeBron James y Dillon Brooks, que quedó en las manos del canadiense. Los Suns le ganaron a los Lakers por segunda vez en tres partidos, con un resultado contundente (132-108), se aprovecharon de la ausencia de Luka Doncic y de esta manera se encadenó la segunda derrota consecutiva de la franquicia angelina.

Los Angeles Lakes estuvieron lejos de su mejor versión y sólo contó con el talento de LeBron, que marcó 23 puntos y con la vuelta de Austin Reaves, 17 puntos, pero no fue suficiente.

Por encima de todos estuvo Dillon Brooks, 25 puntos y de algunas de las jugadas más calientes. Devin Booker aportó 21 tantos y Mark Williams aportó 18. Los Suns, con dos victorias en los últimos cinco partidos, están séptimos en la Conferencia del Oeste, mientras que los Lakers están cuartos.