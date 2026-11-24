Champions League, EN VIVO: el minuto a minuto de los partidos
Con siete partidos en simultáneo desde el segundo turno, arranca la quinta fecha de la máxima competición europea
Enzo Fernández, desde el arranque en Manchester City
El mediocampista argentino será titular en el equipo inglés, que recibirá a Napoli desde las 17 por la quinta fecha de la Champions League. El noruego Erling Haaland llevará la cinta de capitán.
Your City side to face Napoli 🩵— Manchester City (@ManCity) November 24, 2026
XI | Donnarumma, Nunes, Guéhi, Gvardiol, O'Reilly, Bouaddi, Anderson, Fernández, Allan, Cherki, Haaland (C)
SUBS | Rulli, Dias, Ndiaye, Kovačić, Doku, Aït-Nouri, Reis, Khusanov, Foden, McAidoo, Samba, Lewis pic.twitter.com/0UtbuRS4gz
Valentín Gómez, titular en Betis
El defensor argentino Valentín Gómez estará desde el comienzo en Betis, que visitará a Slovan Bratislava, de Eslovaquia, por la quinta fecha de la Champions League.
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 24, 2026
¡Nuestro once inicial para el #SKSlovanRealBetis!#DíaDeBetis #EuroBetis pic.twitter.com/Um4gJsaFv8
Como, con sello argentino, quiere seguir en la senda histórica
Con Nicolás Paz y Máximo Perrone como protagonistas, Como se prepara para escribir otro capítulo de su histórica participación en la Champions League. El conjunto italiano viene de golear por 9-1 a Lens en la última jornada del certamen continental y de vencer a Cagliari por la Serie A durante el fin de semana. Desde las 17, recibirá a AEK Atenas con la ilusión de prolongar su gran presente.
Suited up and ready for a European night 🏟️ pic.twitter.com/ulbND9sITa— Como1907 (@Como_1907) November 24, 2026
Los nueve partidos de la jornada
El primer turno de las 14.45 se abrió con Bodo/Glimt-Linz y Galatasaray-Aston Villa. Luego, a las 17, continuará la jornada con siete duelos en simultáneo: Feyenoord-Porto, Arsenal-Borussia Dortmund, Slovan Bratislava-Betis, RB Leipzig-Lens, Real Madrid-PSV, Manchester City-Napoli y Como-AEK Atenas.
Bienvenidos al minuto a minuto de la Champions League
Este martes comienza la quinta fecha de la Champions League, con nueve encuentros repartidos en dos turnos. La actividad se puso en marcha a las 14.45, con los duelos entre Bodo/Glimt y Linz y entre Galatasaray y Aston Villa. Desde las 17 se disputarán los siete compromisos restantes, entre los que sobresalen los cruces de Arsenal ante Borussia Dortmund, Manchester City frente a Napoli y Real Madrid contra PSV. Transmiten ESPN, Fox Sports y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto por LA NACION.