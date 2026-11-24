Este martes comienza la quinta fecha de la Champions League, con nueve encuentros repartidos en dos turnos. La actividad se puso en marcha a las 14.45, con los duelos entre Bodo/Glimt y Linz y entre Galatasaray y Aston Villa. Desde las 17 se disputarán los siete compromisos restantes, entre los que sobresalen los cruces de Arsenal ante Borussia Dortmund, Manchester City frente a Napoli y Real Madrid contra PSV. Transmiten ESPN, Fox Sports y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto por LA NACION.