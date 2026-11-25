La situación de Jamal Musiala concentra toda la atención en Bayern Munich. Un estado de salud delicado, que requiere tratamiento permanente (una disfunción neurológica), es lo que mantiene alerta al futbolista de 23 años y al club alemán, que emitió un comunicado al respecto, ya que en Alemania se desataron algunas controversias y con declaraciones cruzadas. En el medio, la polémica por la renovación de su contrato y un nuevo episodio de ausencia que habría sido ocultado por los representantes del futbolista.

Si bien había una lupa sobre Musiala, el club alemán decidió renovarle su contrato en febrero de 2025 hasta 2030, aunque algunas declaraciones de dirigentes de Bayern Munich encendieron algunas alarmas para el futuro del jugador porque podrían llegar a revisar las condiciones económicas del vínculo con el volante.

Vor Abflug nach Lille: Konstruktiver Austausch mit Musiala-Management



Am gestrigen Dienstag fand zwischen dem FC Bayern München und dem Management von Jamal Musiala ein konstruktives Gespräch statt. Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala… pic.twitter.com/EyUjCohhfd — FC Bayern München (@FCBayern) November 25, 2026

La preocupación en el club bávaro apunta más allá de las lesiones comunes que sufre cualquier futbolista. Durante dos encuentros de pretemporada disputados en la segunda quincena de agosto, Musiala se desvaneció en el campo y debió ser reemplazado. En el primer caso, el vahído ocurrió seis minutos después de haber ingresado desde el banco de suplentes. Cuatro días después se desmayó al perder el conocimiento en un amistoso ante Leipzig. Según informó Bild en ese momento, se debió a un golpe de calor

Tras los episodios de desmayo, y de volver a sumar minutos después de dos meses alejado de las canchas, la revista Stern publicó un informe en el que ofreció algunos detalles de una supuesta crisis entre el jugador de 23 años y los dirigentes de Bayern Munich. En el informe se asegura que hay una tensión creciente por la gestión de su problema de salud. De un lado consideran que estos episodios son manejables, pero desde la conducción del club alemán consideran que hay una falta de comunicación ante un problema latente.

En esta investigación se asegura que Musiala sufrió recientemente otro desmayo que fue ocultado por parte de sus representantes y también se menciona un desmayo en abril último, el mismo día en el que el volante alemán terminó jugando ante Real Madrid, por los cuartos de final de la Champions.

Jamal Musiala en uno episodio de desmayo, al que su entorno asegura que se debió al calor en el amistoso ante RB Leipzig.

Además, en la revista alemana aseguran que desde el club sospechan que el entorno de Musiala oculta información y que su estado podría ser peor de lo que les informan. “No tenemos derecho a que nuestro propio neurólogo examine a Musiala. Dependemos de la información de sus médicos. Queremos claridad, pero no la estamos obteniendo”, afirma una fuente del Bayern citada por Stern

Si bien Musiala está siendo tratado y medicado por las “crisis de ausencia causadas por esta disfunción neurológica”, según explicaron desde el entorno del futbolista, en las últimas horas fue publicado en redes sociales un comunicado de Bayern Munich en el que aclararon: “La salud del jugador está por encima de todo para ambas partes. Jamal Musiala cuenta con todo el apoyo en su proceso de recuperación”.

Fuentes internas de Bayern explican que todo esto tienen un trasfondo económico, relacionado con el contrato de Musiala, uno de los mejores pagos del plantel tras la ampliación de su contrato hasta 2030,y su discontinuada contribución futbolística. El seguro de su contrato no cubre la disfunción neurológica. “Por supuesto, sigue cobrando su salario. Pero imaginen si Bayern cuestionara su contrato y dijera: ‘Lo que es capaz de ofrecer ahora en la cancha ya no es lo que se estipuló cuando se firmó el contrato’”, dijo hace algunos días, Uli Hoeness, presidente honorario y voz autorizada del club alemán.

El volante Jamal Musiala está sentado en el césped tras descompensarse en pleno partido amistoso ante FC Heidenheim, en Alemania, el martes 18 de agosto de 2026. Harry Langer - DPA

Pero la polémica se multiplicó tras las declaraciones de Karl-Heinz Rummenigge a Sky Sports de Alemania, en las que planteó la necesidad de revisar las condiciones económicas del contrato si la situación deportiva del jugador no evoluciona como esperan. “Necesitamos hablar con la familia, el jugador y, sobre todo, con la agencia. Porque esas sumas, con todo respeto, ya no son viables. No me imagino a Jamal dejando el club ni a otro club comprándolo en estas circunstancias”.

Sus palabras provocaron la reacción de FIFPro (el sindicato de futbolistas), que cuestionó públicamente la postura de Bayern y acusó al club de intentar presionar al jugador y a sus representantes de cara a futuras negociaciones. “Los contratos están para respetarse. Una lesión o un bajón de forma no dan derecho a un club a renegociar las condiciones que acordó”, publicó la organización que nuclea a los jugadores.

Por ahora, la situación es clara: Jamal reapareció el pasado viernes ante el Colonia y la idea es convivir -mientras se trata, obviamente- con la deficiencia neurológica. Por eso en el comunicado del club se escribió: “Ante los numerosos rumores surgidos en los últimos días, el FC Bayern y 11WINS, la agencia que representa a Jamal, aclaran lo siguiente: Jamal Musiala fue examinado por primera vez el 22 de abril de 2025 por síntomas similares a los de las crisis de ausencia. Esto se llevó a cabo en coordinación con el FC Bayern y su departamento médico, inmediatamente después de la primera aparición de los síntomas neurológicos. El FC Bayern y los representantes de Jamal Musiala han acordado continuar las conversaciones en un clima de colaboración y confidencialidad”.