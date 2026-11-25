El deportista español Marcos Llorente siempre da que hablar y no necesariamente por su fútbol. Ya sea por su dieta basada en carne roja o los anteojos de colores contra las pantallas o la exposición al sol sin protector solar. Esta vez generó polémica tras mostrar un video en donde le dio de comer caviar a su hija Amor de solo un año.

Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, y las famosas gafas de la polémica también @marcosllorente

En el video que publicó en su cuenta de Instagram se lo puede ver al jugador junto a su hija mientras le da de comer caviar. Llorente escribió junto a ese video: “La única persona capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata”.

El video de Marcos Llorente que desató la polémica

Esto generó un debate en España por ostentación y por darle ese alimento a la pequeña niña. Las críticas no solo fueron de los usuarios en las redes, sino que también llegó a varias figuras públicas, como por ejemplo, Gabriel Rufián, candidato de Esquerra Republicana en las elecciones de este domingo 29 de noviembre. En su perfil de X, donde tiene más de un millón de seguidores, el político escribió: “Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle un manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más”.

Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle un manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más.



Mucho más. https://t.co/nC5tVvAdLX — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 24, 2026

La respuesta de Marcos Llorente a las críticas fue rápida y tajante a través de otro video que subió en sus historias de Instagram. “¿Amor, quieres caviar? ¿Sí? Vale”, se lo escucha decir al comienzo de las imágenes, que muestran a su hija sentada en la mesa de su gran cocina de espaldas a la cámara.

El descargo de Marcos Llorente tras la polémica que desató en España

“¿En qué momento os habéis convertido en el comité de supervisión de mis gastos?”, escribió Llorente. Y agregó: “Y sí, esta es la España que te espera, hija. Una España llena de envidias, de mucha hipocresía, de críticas, de prejuicios y de gente más pendiente de lo que hace el vecino que de construir su propia vida. Luego se les llena la boca hablando de progreso y de no retroceder. No se dan cuenta que llevamos años poniendo la marcha atrás y pisando a fondo...”.

El fuerte descargo de Marcos Llorente en sus redes sociales

Marcos Llorente, campeón del mundo con la selección de España, se volvió popular en los últimos años por “promocionar malos hábitos” como sus famosos anteojos de filtro amarillo o la dieta paleo, basada en imitar la alimentación de los seres humanos del paleolítico.