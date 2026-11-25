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Marcos Llorente le dio de comer caviar a su hija de un año y desató la polémica en España
El jugador del Atlético de Madrid mostró un video en sus redes sociales y luego realizó un fuerte descargo
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El deportista español Marcos Llorente siempre da que hablar y no necesariamente por su fútbol. Ya sea por su dieta basada en carne roja o los anteojos de colores contra las pantallas o la exposición al sol sin protector solar. Esta vez generó polémica tras mostrar un video en donde le dio de comer caviar a su hija Amor de solo un año.
En el video que publicó en su cuenta de Instagram se lo puede ver al jugador junto a su hija mientras le da de comer caviar. Llorente escribió junto a ese video: “La única persona capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata”.
Esto generó un debate en España por ostentación y por darle ese alimento a la pequeña niña. Las críticas no solo fueron de los usuarios en las redes, sino que también llegó a varias figuras públicas, como por ejemplo, Gabriel Rufián, candidato de Esquerra Republicana en las elecciones de este domingo 29 de noviembre. En su perfil de X, donde tiene más de un millón de seguidores, el político escribió: “Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle un manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más”.
Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle un manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 24, 2026
Mucho más. https://t.co/nC5tVvAdLX
La respuesta de Marcos Llorente a las críticas fue rápida y tajante a través de otro video que subió en sus historias de Instagram. “¿Amor, quieres caviar? ¿Sí? Vale”, se lo escucha decir al comienzo de las imágenes, que muestran a su hija sentada en la mesa de su gran cocina de espaldas a la cámara.
“¿En qué momento os habéis convertido en el comité de supervisión de mis gastos?”, escribió Llorente. Y agregó: “Y sí, esta es la España que te espera, hija. Una España llena de envidias, de mucha hipocresía, de críticas, de prejuicios y de gente más pendiente de lo que hace el vecino que de construir su propia vida. Luego se les llena la boca hablando de progreso y de no retroceder. No se dan cuenta que llevamos años poniendo la marcha atrás y pisando a fondo...”.
Marcos Llorente, campeón del mundo con la selección de España, se volvió popular en los últimos años por “promocionar malos hábitos” como sus famosos anteojos de filtro amarillo o la dieta paleo, basada en imitar la alimentación de los seres humanos del paleolítico.
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