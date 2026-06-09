El tercer partido de la final de la NBA quedó opacado por las salvajes peleas afuera del Madison Square Garden

Las escenas son impactantes y reflejan un nivel de violencia escalofriante. El contexto es todavía más sorprendente, ya que nunca antes se había vivido una situación similar. Es que imaginar enfrentamientos entre los fanáticos de uno y otro lado en una final de la... NBA, es completamente inquietante. Tras el juego 3 de la finales que si disputó en New York, entre los Knicks y San Antonio Spurs y finalizó con la victoria del equipo texano, se registraron salvajes peleas en las calles de la ciudad.

El centro de Manhattan se transformó en un escenario de tensión en lo que se suponía que iba a ser una multitudinaria fiesta pública en el Bryant Park, que fue la sede alternativa elegida por la organización del “watch party”, después de que se cancelara el evento programado en las afueras del Madison Square Garden por motivos de seguridad, relacionados con la visita del presidente Donald Trump, según confirmó la oficina del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Locura y violencia en New York

La decisión de trasladar la fiesta a Bryant Park permitió reunir a miles de fanáticos, principalmente de los Knicks, aunque la demanda superó ampliamente la capacidad oficial de 5000 personas, lo que generó tensiones, según informó Fox News de los Estados Unidos.

El ambiente en los primeros instantes fue normal, pero conforme fue avanzando el partido y el desarrollo era desfavorable para los Knicks, los fanáticos de New York comenzaron con los disturbios, con jóvenes subidos a los techos de los vehículos, destrozando mobiliario urbano y extendiendo la violencia a las calles cercanas.

La batalla entre hinchas de Knicks y Spurs

La intervención de la policía de Nueva York (NYPD) fue inmediata ante la magnitud de los disturbios. Agentes equipados con material antidisturbios intentaron contener a los grupos más violentos, recurriendo al uso de gas pimienta tras recibir ataques con botellas y objetos contundentes.

Según información de Fox News, la escena incluyó peleas multitudinarias contra los pocos aficionados de los Spurs que pasaban por la zona, agresiones con una señal de parada de autobús arrancada por los propios aficionados y destrozos a vehículos, incluidos taxis y un camión policial.

Videos compartidos por diferentes medios independientes documentaron cómo algunos fanáticos utilizaban los carteles que arrancaban para agredir a fanáticos de San Antonio Spurs. Incluso, en uno de los videos difundidos se puede ver a un fanático saltando sobre la cabeza de otro de la franquicia de Texas.

El desborde en NY

Las imágenes, ampliamente difundidas, mostraron además la magnitud de los daños materiales y la dificultad de las fuerzas de seguridad para dispersar a las más de 7000 personas que, según la policía, se congregaron en el área.

El saldo oficial, confirmado por la NYPD, fue de 21 personas bajo custodia: 8 arrestadas y acusadas formalmente, 13 liberadas con citaciones judiciales. Además, al menos cinco policías resultaron heridos, aunque no se precisaron detalles sobre la gravedad de las lesiones.

A raíz de los disturbios, las autoridades evalúan limitar o modificar la realización de futuras fiestas públicas durante la serie final -este miércoles se disputará el cuarto juego, también en New York-, mientras la NBA y los propios Knicks evitaron realizar comentarios sobre la violencia registrada.

El ataque a un hincha de los Spurs

El caso de Bryant Park se suma a una serie de eventos recientes en grandes ciudades de Estados Unidos donde la euforia deportiva desató incidentes de seguridad y violencia, un fenómeno que especialistas atribuyen a la combinación de pasión desbordada, consumo de alcohol y falencias en la organización de espacios públicos.