Facundo Campazzo llegó a los 100 juego con Denver en serie regular y canceló a los escépticos

Cuando las dudas inundaban su futuro en la competencia más poderosa del planeta, para él nada de eso resultó un escollo. Mientras algunos especialistas consideraban que su talla no era la apropiada para distinguirse en la NBA, su cabeza nunca se detuvo y se fortaleció su deseo. Facundo Campazzo llegó a 100 partidos en la liga de la que siempre soñó ser parte. El base cordobés que picó la pelota por primera vez en el Municipal de de Córdoba tiene un nombre propio en el firmamento de las estrellas del básquetbol.

Es cierto que su juego 100 en serie regular tiene un sabor extraño de boca, porque los Nuggets no pudieron superar a Utah Jazz, cayeron en el 115-109, aunque no es un detalle menor que que haya sido nuevamente como titular. Claro, cualquier podría rápidamente argumentar que eso se debe a la cantidad de bajas por lesiones que tiene Denver, y no le faltará razón, pero Michael Malone podría haber confiado en cualquier otro jugador para la tarea, sin embargo, entendió que la responsabilidad de hacer jugar al equipo debía depositarla en Campazzo.

Incluso, con el regreso de Monte Morris, el base argentino se mantuvo en el quinteto titular. Cerró una planilla en la que su incidencia, desde los números, no parece determinante: 5 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes y un 2 de 6 en tiros de de campo en poco más de 20 minutos en el campo de juego. Sin embargo, el cordobés sabe que su tarea dentro del equipo está en cuestiones que reflejan en las estadísticas avanzadas, porque su tarea con la defensa sobre Mike Conley, fue buena y ayudó a frenar al base de los Jazz.

Campazzo se convirtió en el octavo argentino en llegar a los 100 partidos de serie regular. Los siete anteriores son: Emanuel Ginóbili (1.057), Luis Scola (743), Andrés Nocioni (514), Carlos Delfino (507), Fabricio Oberto (336), Pablo Prigioni (270) y Walter Herrmann (152).

En estos juegos, el base argentino dejó su sello. Porque logró su primer doble doble el 28 de abril de 2021, en un duelo ante New Orleans Pelicans, cuando en 36 minutos en campo, completó una planilla de 19 puntos, 10 asistencias, 6 rebotes, 2 robos y una tapa.

Cuatro días antes de esta marca, logró imponer su estilo con 13 asistencias ante los Rockets y hace unos días volvió a lucirse ante Houston con un partido en el que todo resultó perfecto para el argentino: 22 puntos (la máxima producción en puntos desde que desembarcó en la NBA) y 12 asistencias. Además, el 3 de enero de 2021, consiguió su mejor marca desde la línea de tres puntos: convirtió 5 triples en el juego ante Minnesota Timberwolves.

Sedujo a su entrenador desde que llegó a la franquicia. La energía que aportó en cada entrenamiento después lo llevó al campo de juego, por eso Michael Malone, valora cada segundo de Campazzo dentro de la cancha: “Facu es muy importante. No tiene temor al enfrentamiento. Es un guerrero, vemos que cuando él está en la cancha, pasan cosas buenas”, dijo tras el primer duelo del cordobés ante los Lakers de LeBron James.

Facundo Campazzo, recibe una falta de Armoni Brooks, de los Rockets

Y hace un mes y medio, cuando los Nuggets estaban en medio de un racha negativa, el entrenador dijo sobre el argentino: “Facu sigue mostrándome que es una gran fuente de energía, es un tipo que compite cada segundo que está en la cancha. Lo que realmente me impresiona de Facu es el ritmo con el que juega con su habilidad de bajar y atacar”.

Incluso, hasta despejó todo tipo de dudas. El especialista TJ McBride, del portal Mile High Sports, cuando llegó Campazzo dudó de su capacidad para triunfar en la NBA y tras su desembarco en los Nuggets escribió: “Suele luchar en defensa y desarrolló algunos trucos ingeniosos para compensar su tamaño, pero esos problemas serán mucho más preocupantes cuando llegue a la NBA. Que no se haga ilusiones aquí”.

En su cuenta de Twitter hace menos de un mes el mismo TJ McBride, tuvo expresiones sobre Campazzo como estas: “Facu es implacable de una manera aterradora a veces”. Y escribió tras el partido del cordobés ante los Rockets: “Facu ha sido absolutamente fantástico. Estoy sentado disfrutando el show de Facu”.

Campazzo le roba un rebote a LeBron James AFP

Hace dos días en el portal Play Colorado, McBride, escribió: “Los Nuggets necesitan desesperadamente de la creación de sus escoltas y Campazzo le ha dado a Denver todo lo que tiene para ofrecer. Aún con sus limitaciones, Campazzo puede impactar y no hay mejor ejemplo que su actuación ante los Rockets cuando sumó 22 puntos, cuatro rebotes, 12 asistencias, cinco robos y dos tapones en 34 minutos como titular”.

Está claro que el argentino está en el lugar que le corresponde. Demuestra a cada paso que pertenece. Los primeros 100, cuando se trata de encontrar espacios y se entiende como el período de adaptación, Campazzo ya generó un impacto. Y quizá la clave de toda esta historia es que cuando el 7 de Denver puede jugar y se divierte, todo resulta más sencillo.