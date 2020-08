Nikola Jokic, el pivote serbio de Denver Nuggets, cuida la pelota ante la defensa de Drew Eubanks, de San Antonio Spurs. Crédito: Kim Klement / Pool Photo vía AP

6 de agosto de 2020 • 08:15

Lo sufrió pero lo disfrutó. San Antonio Spurs corre desde atrás para intentar ingresar a los playoffs de la NBA y sabe que la tarea es compleja. Y en el camino apareció Denver Nuggets, que ya está clasificado para la postemporada en la Conferencia Oeste. Y como si fuese poco, la franquicia de Texas encontró otra noche de inspiración del pivote serbio Nikola Jokic que cerró un juego con 25 puntos, 11 asistencias y 4 rebotes, para la victoria de los Nuggets por 132-126.

La exhibición de Jokic impactó directamente en el legendario entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, que en varias oportunidades valoró el talento del serbio, pero que en esta oportunidad su consideración lo ubica en un escalón todavía más alto: "Jokic es la reencarnación de Larry Bird. Hace todo, es grandioso".

Popovich, que lucha con un equipo cargado de jóvenes y sin LaMarcus Aldridge (fue operado del hombro y por eso no está en Disney) para no quedar afuera de playoffs, continuó con sus elogios: "No he visto nada como él: sale, anota triples, toma rebotes... Hace de Moses Malone, y no es cuestión de fortuna. Lo hace todo el tiempo. Es enorme en la cancha, es uno de los mejores pasadores de la liga. Es muy especial".

Esta comparación sin dudas que es significativa, ya que Larry Bird a lo largo de su carrera en la NBA promedió 24,3 puntos, 10 rebotes y 6,3 asistencias y consiguió tres anillos con Boston Celtics (1981, 1984 y 1986). Las marcas de Bird son tremendas, pero esos números los está cosechando Jokic en esta temporada, en la que promedia 20,3 tantos, 10,2 rebotes y 6,9 asistencias. Claro, al serbio todavía le falta lo más importante quedarse con el centro de la NBA, un detalle para nada menor. Pero, claro, la mirada de Popovich, ya lo pone en otro status.

Mientras tanto, los Spurs deben seguir luchando para tratar de llegar a postemporada, un lugar en el que estuvieron en las últimas 22 temporadas de manera consecutiva, por lo tanto, de no acceder, será todo un impacto. Por el momento, está en la 10 posición, buscan llegar al 8, aunque parece complejo (arriban están Memphis y Portland), pero le apuntan a acceder al play-in, el nuevo formato que impuso la NBA para este tramo final de la competencia. ¿Cómo es eso? Si hay una diferencia de cuatro juegos o menos entre el octavo clasificado y el noveno de la tabla, ambos deben enfrentarse entre sí para definir la última plaza. Serían dos partidos (15 y 16 de agosto) en los que el noveno debería ganarle los dos encuentros al octavo para arrebatarle la clasificación para los playoffs.