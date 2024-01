escuchar

El camerunés Joel Embiid fue el hombre del lunes en la jornada de la NBA. El pivot de Philadelphia 76ers anotó ¡70 puntos! en la victoria de su equipo por 133-123 ante San Antonio Spurs, se convirtió en el primer jugador en llegar a esa cifra en esta temporada y quebró un récord que llevaba 56 años: Wilt Chamberlain había llegado a los 68 puntos con la camiseta de los Sixers el 16 de diciembre de 1967. Embiid se transformó en el noveno jugador que consigue llegar a 70 o más puntos en un partido en toda la historia de la NBA. Y lo consiguió en el día en que se cumplieron 18 años de los históricos 81 puntos de Kobe Bryant con la camiseta de los Lakers.

La mágica actuación de Embiid no se quedó sólo en los puntos: aportó además 18 rebotes, su récord personal en un partido. Convirtió 24 de 41 intentos desde el campo, incluyendo un tiro de tres puntos de los dos que se propuso. Y tuvo un gran acierto desde la línea de tiros libres: 21 de 23. Además, Embiid dio cinco asistencias como para redondear una actuación histórica, que eclipsó por completo los 33 puntos y 7 rebotes del novato-prodigio de los Spurs Victor Wembanyama.

NOCHE HISTÓRICA PARA JOEL EMBIID 😱



- Récord de la franquicia

- Noveno jugador en la historia de la NBA en anotar 70+ puntos

- Nuevo récord personalpic.twitter.com/B0HwfItN5o — NBA Latam (@NBALatam) January 23, 2024

“No importa quién esté en la cancha, mi mentalidad cada partido es atacar y dominar. Esta noche (por ayer) no ha sido diferente”, declaró después del partido Embiid. Y elogió a Wembanyama: “Es increíble. En mi opinión, ya es uno de los mejores jugadores”, alabó Embiid a la nueva joya de la NBA. “Espero que, cuando yo ya no esté en la liga, sea capaz de batir todos esos récords. Posiblemente rompa el récord de Wilt (Chamberlain) de 100 puntos” .

El camerunés, de 29 años, se sumó a otros ocho jugadores que habían conseguido al menos 70 puntos en un partido de la NBA: Wilt Chamberlain, David Robinson, David Thompson, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Donovan Mitchell, Devin Booker y Damian Lillard.

Embiid entró en los libros de historia: hasta acá, ningún jugador de los Sixers había firmado 70 puntos y ninguno en la historia de la NBA había sumado al menos 70 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias. “Cuando pensás en la historia de la franquicia, en algunos de los increíbles jugadores y anotadores que han pasado por aquí, es realmente especial”, destacó su entrenador, Nick Nurse. La anterior mejor marca de Embiid, máximo anotador de la temporada (35 puntos de promedio), eran 59 puntos, conseguidos en noviembre de 2022 ante Utah Jazz.

Una vez que Embiid llegó a los 70 puntos, y superó a Chamberlain para conseguir el récord histórico de los Sixers, Nurse lo sacó de la cancha para que recibiera la merecida ovación de su público a falta de un minuto y 22 segundos para el final. El resultado ya no corría riesgos y la victoria de los Sixers estaba sellada. El camerunés lleva 21 partidos con al menos 30 puntos y había comparecido en el Wells Fargo Center con una motivación extra por enfrentar al joven Wembanyama, el mejor de los Spurs.

La defensa de los San Antonio Spurs no puede evitar una penetración de Joel Embiid, que les anotó 70 puntos y rompió el récord de la franquicia Matt Slocum - AP

El francés, de 2,24 metros de altura, tuvo una de las mejores actuaciones de su temporada estreno, pero no fue suficiente para evitar ni la obra maestra de Embiid ni la derrota número 35 de los Spurs en 43 partidos. Todo un reflejo de la mala campaña de los dirigidos por Gregg Popovich. El entrenador de la franquicia en la que se destacó el bahiense Emanuel Ginóbili había bromeado en la previa sobre la influencia de Embiid: “Lo vamos a destrozar. Le dije a Wemby (por Wembanyama) que esté pegado a él, y que pusiera su trasero directamente en su estómago. Pueden esperar todo eso esta noche... pero no le digan a Wemby que yo les conté eso”, bromeó Popovich, con una sonrisa en su rostro. El plan no funcionó y los Sixers, que ocupan el tercer puesto en la Conferencia Este con 29 victorias y 13 derrotas, se quedaron con la victoria.

Otros nombres propios de la jornada

Tras la victoria de los Sixers, todos los focos de la NBA se fueron para Minnesota, donde otro pivot, Karl-Anthony Towns, también batió su récord personal y de la franquicia de los Timberwolves con 62 puntos. A pesar del recital de Towns, Minnesota perdió en forma inesperada por 128-125 ante los Charlotte Hornets, un resultado que puede significarles ceder el liderazgo en la Conferencia Oeste.

Towns, tres veces All-Star, logró los 62 puntos con una planilla de 21-35 en tiros de campo, además de 8 rebotes y ¡diez! triples. El pivot, de 28 años, ya poseía el récord anotador de los Timberwolves con 56 puntos en 2018.

¡¡62 puntos para el domi @KarlTowns!! 🇩🇴🔥



Nuevo récord personal y de la franquicia de los @Timberwolves pic.twitter.com/2hGRwqNOOb — NBA Latam (@NBALatam) January 23, 2024

El griego Giannis Antetokounmpo, por su parte, logró un monumental triple doble de 31 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias en la victoria de sus Milwaukee Bucks por 122-113 ante los Detroit Pistons. Y Kevin Durant, que la víspera había anotado 40 puntos, llegó esta vez a 43 y se encargó además del tiro ganador de los Phoenix Suns ante los Chicago Bulls.

Cuando faltaban 1,6 segundos para el final, el alero convirtió un tiro de media distancia con rectificado que certificó el sexto triunfo consecutivo de Phoenix por 115-113. Por último, los Boston Celtics de Jayson Tatum (39 puntos) y Jaylen Brown (34) se impusieron por 119-110 en la cancha de los Dallas Mavericks de Luka Doncic, que acumuló 33 puntos, 18 rebotes y 13 asistencias.

(Con información de la agencia AFP).

LA NACION