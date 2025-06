Indiana Pacers, el finalista de la NBA que Maradona quería que ganara: no fueron campeones, pero tendrán su revancha

La NBA llega a su fin. De los 30 equipos, sólo dos lucharán por el trofeo Larry O’Brien en la final al mejor de siete juegos a partir del próximo jueves. Oklahoma City Thunder, que fue el mejor de toda la temporada, se medirá ante Indiana Pacers. Pero es la franquicia de los colores azul y amarillo y la que tiene al 31 de Reggie Miller como su máxima referencia, a la que se lo relaciona con Diego Armando Maradona.

Muy cercano a la NBA, el 10 mencionó en una entrevista hecha en Israel en 1994 que quería que ganen los Pacers. También, los alentó en el 2000. Sin embargo, todavía no se les dio, pero puede ser este el momento. Será la segunda final en la historia para esta franquicia, que es una de las ocho de toda la liga que nunca fue campeón. Le costó muchísimos años tomar protagonismo, pero de la mano de su entrenador, Rick Carlisle, supo ordenar las piezas de un equipo que en los últimos años se mostraba como perdedor para convertirse en un rival de temer.

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers son los finalistas de la NBA Kyle Phillips - FR171277 AP

Corría el año 1994 y se palpitaba la previa del Mundial de fútbol que se iba a disputar en los Estados Unidos. La preparación de la selección argentina se trasladó a Israel, a Ramat Gan, una ciudad muy cercana a Tel Aviv. Para fines de mayo de ese año, los dirigidos por Alfio Basile debían disputar un partido amistoso frente a ese país, un duelo usual entre los dos seleccionados en la previa de cada mundial. En ese contexto, los periodistas Adrián Paenza y Marcelo Araujo contaron con la exclusividad de tener a Diego Armando Maradona como entrevistado, jugador y capitán de esa selección.

En la imagen se los ve al futbolista entre medio de los dos periodistas en una especie de terraza. En un momento de la relajada entrevista, la charla comenzó a ser de básquetbol y el tema principal fue la NBA, que en paralelo con ese momento disputaba sus finales de conferencia. Por el oeste Houston Rockets se medía ante Utah Jazz, pero los tres se metieron particularmente con lo que sucedía en el este. New York Knicks se medía ante Indiana Pacers y fue en ese instante la frase que dejó Maradona. “Nosotros somos hinchas de los débiles, Marcelo. Es fácil de hincha de Nueva York”, le expresó Paenza a su colega. En el mismo instante, Araujo abandonó la conversación y futbolista tomó la palabra: “De los Knicks es muy fácil hablar. Nosotros queremos que gane Indiana Pacers”, reveló el Diego, que siempre se mostró como un seguidor de la NBA y del básquetbol en general. Incluso, en la misma charla, el jugador expresó su amor por Peñarol de Mar del Plata.

Maradona y su deseo de que ganen los Pacers

Finalmente, fueron los de New York los que ganaron 4 a 3 aquella final de conferencia Luego, el título quedó en manos de Houston Rockets, pero los Pacers, con Reggie Miller como máxima figura, debieron esperar seis temporadas para disputar la misma instancia. Y ese momento llegó con revancha: fue en las finales del este del año 2000. Los de Indianápolis volvieron a jugar ante los Knicks, pero en esta oportunidad ganaron 4 a 2, se desquitaron y avanzaron a la final por primera vez en su historia.

Sobre esas finales, Juan Pablo Varsky, recordó años más tarde que en el streaming “El método” una anécdota que le tocó vivir con Maradona ese mismo año. Él y Sebastián Vignolo habían estado relatando un partido de Boca por la Copa Libertadores ante América de México y se esperaba que Diego estuviese en ese partido. “Diego no llegó, salió tarde del lugar en el que estaba y llegó tarde a México, entonces fue directamente al hotel”, comenzó Varsky.

Y siguió: “Esa noche jugaban Indiana Pacers, con Larry Bird de entrenador y el holandés Rik Smits, contra New York Knicks las finales de la conferencia este de la NBA. Suena el teléfono de la habitación, era Diego. Me pregunta qué estaba haciendo, le contesto que estaba viendo la NBA y me dice: ‘Vení y la vemos juntos’”, agregó Varsky. Luego, entre risas, continuó: “Terminé viendo NBA con Diego enajenado: ‘Sos un n... c...’, le gritaba a Pat Ewing. Estaba re caliente”.

Reggie Miller, el basquetbolista más identificado con Indiana Pacers

Sin embargo, el sueño de ser campeones se esfumó ante uno de los mejores equipos que tuvo la historia de la NBA: Los Ángeles Lakers de Phil Jackson, que tenían a jugadores como Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Derek Fisher, Robert Horry, entre otros.

A partir del 2000 y hasta el 2020, los Pacers no tuvieron mucho protagonismo en la NBA. En varias oportunidades quedaron afuera en la temporada regular y en otras avanzaron a playoffs, pero sin pasar de la primera rueda. Sólo en 2004-05, último año de Reggie Miller, su máximo referente, en la franquicia, y 2011-12 cayeron en las semifinales de conferencia. En 2003-04, 2012-13 y 2013-14 fueron finalistas del este, pero sin la chance de llegar a la definición. Luego de la temporada que se cortó la pandemia, Indiana estuvo tres años sin clasificarse a los playoffs y con muchos cambios en el medio. Sin embargo, tuvo la capacidad de rearmarse.

La clave principal se dio en el inicio de la 2021-22 con la llegada del experimentado entrenador Rick Carlisle en lo que significó su segunda etapa como entrenador principal de la franquicia. En su primer ciclo fue despedido tras terminar la temporada 2006–07 con un récord de 35–47 y perdiéndose los playoffs por primera vez desde 1997. Por aquellos tiempos, el general manager que tomó la decisión de no contar más con el coach fue Larry Bird. Pero el rearmado de Carlisle fue con algunos pocos retoques los años siguientes. El pivot Miles Turner, que lleva 10 años en los Pacers, y el base T. J. McConnell, que está desde 2019, son los únicos dos que mantuvo a lo largo de este tiempo.

Rick Carlisle se convirtió en entrenador de los Pacers en 2021 en el que es su segundo ciclo en el equipo de Indianápolis

Luego, se sumó Andrew Nembhard, que fue elegido por Indiana en la trigésimo primera posición del draft en 2022. Más tarde, la gran apuesta: un joven Tyrese Haliburton, de 22 años, que llegó al equipo en un traspaso con Sacramento Kings a inicios del 2022. Más adelante, otro cambio: Aaron Nesmith llegó desde Boston Celtics a mitad del 2022. Los resultados no cambiaban mucho. Con un equipo de jóvenes, Indiana finalizó la temporada 2022-23 con récord negativo (35 victorias 47 caídas). Pero todo empezó a alinearse, al engranaje de la máquina del Coach Carlisle se le sumó una pieza clave. Paskal Siakam llegó traspasado desde Toronto en enero del 2024 para darle jerarquía el equipo y al juego interno.

El final de la temporada regular fue muy bueno y los números se revirtieron, el récord de triunfos y victorias pasó a ser positivo (47–35) e Indiana finalizó sexto en el este. En la primera rueda sacó a Milwawkee Bucks (4-2) y comenzaba a sorprender en la NBA. En semifinales tuvo en frente (otra vez) a los Knicks. Fue 4 a 3 para los Pacers que a esa altura ya eran cosa seria. Sin embargo, con una barrida 4-0 los Celtics detuvieron el andar triunfante de un equipo que ya era una realidad.

Tyrese Haliburton, el base de los Pacers, una de las grandes figuras del equipo finalista de la NBA AJ Mast - FR123854 AP

Para esta última temporada, toda la NBA estaba enterada de que Indiana Pacers iba a ser un equipo serio... y así lo demostró. Con 50 triunfos y 32 derrotas finalizó la conferencia del este en el cuarto lugar y al igual que el año anterior, los Bucks fueron los primeros rivales de los playoffs. Con un determinante 4 a 1 avanzó a las semifinales y allí aparecía Cleveland Cavaliers. Los de Ohio llegaban como claros candidatos por haber sido los primeros en el este (64-18). Sin embargo, los dirigidos por el experimentado Rick Carlisle se quedaron con la serie por 4 a 1, dejando en ridículo a 12 periodistas y especialistas de la NBA que de manera unánime habían pronosticado a los Cavs como ganadores.

Por segunda vez en dos años, llegaban a las finales de conferencia y se dio una revancha más para los de Indianápolis, que eliminó a los Knicks en seis juegos (4 a 2) y de ese modo alcanzó las finales de la NBA por segunda vez en su historia.

En la postemporada el equipo de Carlisle demostró carácter e individualidades determinantes con los que luchará para ganar la liga por primera vez. Entre ellos están Haliburton en la base, el cerebro ofensivo, con asistencias y goleo. La experiencia de Siakam, el MVP en las finales del este, que aporta versatilidad, defensa y muchos puntos cerca del aro. El pivot Myles Turner, un obrero de la zona pintada que está siempre que se lo pide tanto en la ofensiva como en la defensa, y por último Andrew Nembhard, un jugador que demostró ser clave en la defensa.

El camreunés Pascal Siakam (43) fue elegido como MVP en las finales de la conferencia del este frente a los Knicks Adam Hunger - AP

El rival de Indiana en las finales no será nada fácil: Oklahoma City Thunder fue el mejor de los 30 equipos del año en la NBA con 68 triunfos y 14 derrotas. Bajo el mando del joven entrenador Mark Daigneault de 39 años, el Thunder también tiene lo suyo para poder quedarse con el título. Su gran figura es el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, un base anotador, que con sus 26 años lideró cada ofensiva de un joven y ambicioso equipo que terminó siendo el MVP de la NBA. Además, está rodeado de jugadores muy interesantes como su compatriota Luguentz Dort, Jalen Williams, Jaylin Williams, Chet Holmgren y el pivot alemán Isaiah Hartenstein. También, Alex Caruso, un jugador defensivo y de rol.

En su camino hasta la definición primero barrieron 4-0 a Memphis Grizzlies, luego disputó los siete juegos de semifinales frente a los Denver Nuggets de Nikola Jokic para ser finalista de su conferencia. OKC llegó a la definición de la NBA tras derrotar a Minnesota Timberwolvbes en cinco juegos (4-1) y buscará el primer título bajo su nuevo nombre, debido a que desde 1967 y hasta 2008, fueron los famosos Seattle SuperSonics. Bajo ese nombre, fueron campeones de la NBA en 1978-7979.

Shai Gilgeous-Alexander (2) y Alex Caruso (9), dos figuras de Oklahoma City Thunder Kyle Phillips - FR171277 AP

Indiana es una de las ocho franquicias que nunca ganó la NBA junto a Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Charlotte Hornets y Brooklyn Nets. Por eso, lo que alguna vez soñó Reggie Miller, el máximo referente de la franquicia de Indianápolis, podría cumplirse aunque sin su presencia adentro de la cancha.

Además, toda una ciudad se ilusiona con levantar el trofeo Larry O’Brien y se aferrará con fuerza a la frase de Maradona que quedará por siempre en el aire: “Nosotros queremos que gane Indiana Pacers”.

Así se jugarán las finales de la NBA

Juego 1: jueves 5 de junio, 21.30 hs, Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers.

Juego 2: domingo 8 de junio, 21 hs, Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers.

Juego 3: miércoles 11 de junio, 21.30 hs, Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder.

Juego 4: viernes 13 de junio, 21.30 hs, Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder.

En caso de ser necesarios