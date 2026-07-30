Un exfutbolista de Juventus reveló que fue rechazado por un equipo del ascenso argentino

El jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado quedó en la historia del fútbol mundial por su paso en Juventus, de Italia, donde consiguió 11 títulos. Pero antes de esa consagración europea, estuvo a punto de fichar por varios clubes argentinos. Uno de ellos en la actualidad se desempeña en la liga rosarina de fútbol.

“El club de la Argentina en el que más cerca estuve de jugar fue Tiro Federal”, reveló el futbolista en una entrevista con Dsports.

Al exjugador de Chelsea le consultaron qué club argentino lo rechazó cuando hizo pruebas y respondió: “Muchos”. Luego contó que en el que más cerca estuvo de jugar fue Tiro Federal, que en ese momento estaba en la segunda división.

“Los otros fueron River, Boca y Nueva Chicago”, enumeró el jugador, a lo que el entrevistador contestó entre risas: “De lo que se perdieron, Juangui”.

Actualmente, Cuadrado, de 38 años está sin club después de finalizar su contrato con Pisa Sporting Club, que milita en la Serie B italiana. En ese país obtuvo cinco Series A, cuatro Copas Italia y dos Supercopas Italia.

Por otro lado, en la selección Colombia disputó más de 100 partidos y, a pesar de no haber obtenido ningún trofeo, disputó dos Mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018) y se colgó dos medalla de bronce: una en la Copa América 2016 y otra en la edición 2021.

En 2021, antes del enfrentamiento entre Colombia y la Argentina por las semifinales de la Copa América, Cuadrado había comentado: “Tenemos la ambición de jugar una final. Tenemos fe y creemos que podemos. Tenemos grandes jugadores y tenemos la ambición de hacer un buen partido. Argentina es una de las mejores selecciones, pero si estamos unidos y damos todo por el compañero podemos lograr el objetivo”. Finalmente, el Dibu Martínez truncó su sueño en una tanda de penales que terminó 3 a 2 a favor de la albiceleste.

Juan Cuadrado reveló que estuvo cerca de jugar en el fútbol argentino MARCO BERTORELLO - AFP

Además de Italia, donde también salió campeón de la serie A con el Inter de Milán, su carrera tuvo una escala en Inglaterra, donde jugó en Chelsea. En el conjunto londinense logró una Premier League y una EFL Cup.

El el albor de su carrera, Cuadrado se desempeñó como extremo, pero se consagró internacionalmente como uno de los mejores carrileros por derecha debido a su velocidad, regate y capacidad de sacrificio.

Sobre su próximo destino, el jugador confesó tener propuestas formales sobre la mesa para continuar su carrera en los Estados Unidos, México y Colombia, priorizando el bienestar de su familia para tomar la decisión final.