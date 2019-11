La elección de Ginóbili: cinco jugadores actuales de NBA a la altura de Jordan

Fuente: Archivo

"Es un momento espectacular en la historia para ser fanático de la NBA". La sentencia no es al pasar. Tampoco salió desde la boca de un aficionado, o un desconocido. Lo aseguró nada menos que Manu Ginóbili, quien se retiró del básquetbol profesional hace un año y hoy le dedica tiempo a su familia. "Hay jugadores que son únicos", remarcó Manu.

Con mucha tranquilidad y dándole siempre prioridad a los momentos con su círculo más intimo, el bahiense admitió que sólo ve los partidos de San Antonio Spurs que no se juegan en el Oeste porque trata de ir a dormir muy temprano. Pero se animó a seleccionar a los mejores jugadores del momento. "Sí, tuviste un Michael Jordan que fue único antes, pero era uno. No sé si había cinco. Y ahora, si estuvieran sanos, tenés un Kevin Durant, un Stephen Curry, un LeBron James, un James Harden, un Kawhi Leonard... Son muchos jugadores únicos, así que es un gran momento y habla a las claras del mundo de la NBA, de la variedad y calidad de jugadores", expresó Manu en una entrevista con nba.com que se replicó en las redes sociales (#SemanaNBA).

Distendido, en este último tiempo se ha visto a Ginóbili en diferentes espectáculos deportivos alrededor del mundo: el US Open de tenis, el Mundial de básquetbol en China y una carrera de la Formula 1 en Austin, Texas. Aunque siempre hay tiempo para ese lugar que lo cobijó durante 18 temporadas. "Sigo mucho las estadísticas de la NBA y el progreso de los jugadores rookies. Tengo mucha curiosidad. Insisto, es un momento espectacular, hay un talento anotador que creo que no hubo nunca. Hay mucha variedad y calidad de jugadores", consideró.

Manu también confesó que lo sorprendió ver a Tim Duncan como asistente del legendario Gregg Popovich. "No sé cómo lo convenció. Hablé con Tim antes de que tome la decisión. Sabía cuándo la iba a tomar, pero la verdad es que me llamó la atención. Me alegró porque creo que es muy bueno para todos, por ahí salvo para Tim mismo. Pero Pop va a estar feliz, los jugadores lo van a necesitar y lo van a aprovechar muchísimo".

Recientemente, al alemán Dirk Nowitzki lo homenajearon en Dallas con una calle que lleva su nombre en las cercanías del American Airlines Center. ¿Ginóbili tendrá un galardón similar? "Primero tiene que haber una calle Duncan y una Popovich. Después, si en algún momento, de rebote, nos queda alguna cortadita por el costado, bueno, bienvenido", bromeó.

Finalmente, Ginóbili recordó un momento particular de este año, una foto que dio la vuelta al mundo: Manu, Kobe Bryant y Tony Parker conversando muy distendidos en el Mundial de China al borde del rectángulo de juego. "Nunca había intercambiado con Kobe más de cinco palabras afuera de la cancha. Un 'gran temporada, 'felicitaciones', 'nos ganaron bien' o 'me ganaste bien'. En el Mundial, claro, estábamos mirando nuestro deporte y comentado situaciones de juego. Estuvo bueno escucharlo un poquito, ver sus opiniones, intercambiar miradas de lo que íbamos viendo. Yo les explicaba un poquito sobre nuestro jugadores, los argentinos. Es un tipo que conoce, que ha visto y ha jugado mucho FIBA".