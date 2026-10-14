La impactante cifra en la que se vendió una camiseta que usó Michael Jordan en las finales de la NBA de 1998

Cuando se trata de Michael Jordan todo parece posible. La leyenda de Chicago Bulls es una figura inagotable es por eso que los récords aparecen en escena cuando se trata de su figura, incluso, cuando ya lleva casi 25 años retirado. Y la marca que se registró por la venta de una de sus camisetas usada en las Finales de la NBA de 1998 impacta, porque se vendió de manera privada por 14 millones de dólares, una cifra que establece un nuevo récord para cualquier pieza de memorabilia vinculada al básquetbol. El comprador fue Ron Firman, un inversor inmobiliario de Miami, que compró la camiseta a través de Hunt Auctions, una casa de subastas con sede en Pensilvania.

La casaca número 23 que usó Jordan corresponde al segundo partido de las Finales de 1998, disputado el 5 de junio frente a Utah Jazz. Aquella noche, Chicago Bulls se impusieron y empataron la serie, que finalmente ganaron por 4-2 para conseguir el sexto campeonato de la franquicia durante la era de su “Majestad”. La prenda quedó vinculada a una de las temporadas más emblemáticas de la historia de la NBA y la última de Jordan en los Bulls.

“Michael Jordan fue un jugador increíblemente talentoso que es admirado en todo el mundo. Estoy muy emocionado por la compra”, dijo Firman en un comunicado publicado por la casa de subastas. La camiseta había sido adquirida originalmente a los Bulls por un coleccionista privado en 2003 y, según Hunt Auctions, desde entonces cambió de manos apenas en una oportunidad antes de llegar a su nuevo propietario.

Michael Jordan se desploma en los brazos de su compañero de equipo Scottie Pippen, a la derecha, en las Finales de la NBA contra de Utah Jazz. (AP Photo/Susan Ragan, Archivo) SUSAN RAGAN - AP

Esta no es la primera vez que se subasta una camiseta de aquella serie final de 1998, ya que esta venta es la tercera que supera los 10 millones de dólares. La del primer partido se remató en 2022 por unos 10,1 millones de dólares, mientras que la del tercer encuentro —en el que Jordan marcó 24 puntos— salió concursada el mes pasado por 12,26 millones de dólares a través de Joopiter, la plataforma de subastas del artista Pharrell Williams. Pero no sólo se vendieron camisetas de MJ, sino que en 2023, un par de zapatillas Air Jordan usadas en el segundo partido ante los Jazz se vendió en Sotheby’s por 2,2 millones de dólares.

David Hunt, el presidente de Hunt Auctions, describió el crecimiento del interés por estos artículos y explicó: “Si bien la importancia de Michael Jordan dentro del mercado de memorabilia deportiva ha estado establecida desde hace mucho tiempo, ahora ha escalado a una clase de activo de élite más típicamente reservada para obras de arte icónicas”.

Si bien la subasta de esta camiseta de Jordan es la más importante de la historia del básquetbol de la NBA, no se trata de la puja más fuerte del deporte, ya que una casaca de Babe Ruth, el legendario beisbolista de los New York Yankees, que utilizó en el tercer partido de la Serie Mundial de 1932, cuando conectó el célebre jonrón “called shot” frente a los Cachorros de Chicago, en Wrigley Field rompió todas las marcas: fue comprada en 2024 por 24,12 millones de dólares.