Los Pumas 7s iniciaron su camino en el SVNS 1 de la mejor manera. Se quitaron el polvo de una larga pretemporada con dos buenos triunfos, ya tuvieron a un debutante y contaron con la mejor versión de Luciano González Rizzoni, el jugador más desequilibrante de la disciplina, que brilló con todo su esplendor: apoyó cinco tries en los éxitos 26-19 sobre Sudáfrica y 35-26 sobre Estados Unidos para quedar cerca de las semifinales de Dubái. Buscarán abrochar la clasificación a las 12:16 frente a Australia.

“Fue una tremenda batalla. Todo lo que habíamos planteado fue espectacular”, se lo escuchó mencionar a Santiago Gómez Cora en la ronda del entretiempo ante Sudáfrica. Un choque palo a palo, golpe por golpe en el que Argentina tuvo en Luciano González Rizzoni a su factor diferencial.

¡Super Lucho en acción! 💪🏋️‍♂️



El conjunto argentino abrió el marcador tras una gran jugada individual de González Rizzoni. 🇦🇷



📺El mejor rugby en ESPN en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/0dcGJWZ5Kn — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 28, 2026

El riojano estuvo incontenible cada vez que tocó la pelota y desparramó con facilidad a rivales del equipo más fuerte del mundo físicamente. En el primero tomó la pelota en mitad de cancha, rompió tres tackles y se bancó el último de Zain Davids para zambullirse de palomita en el ingoal. En su segundo try recibió la pelota a pocos metros del ingoal y se volvió a sacar de encima a Davids, una de las figuras de Sudáfrica que estuvo bien controlado. En la previa de esa segunda conquista el propio González recuperó la pelota con un tackle sobre el forward que luce la camiseta 4.

Los Pumas 7s sufrieron vaivenes en su presentación en el caluroso mediodía del Sevens Stadium de Dubái, ante el rival más incómodo para enfrentar por lo que propone en el contacto. Luego de irse al descanso igualado en 12, Matteo Graziano quebró en el centro de la cancha para poner a su equipo en ventaja. “Tuvimos una pretemporada muy dura y el año pasado no habíamos podido empezar tan bien. Está bueno arrancar así contra este equipo que es por lejos el mejor del mundo”, destacó el jugador surgido de los Matreros, que valoró la jerarquía de su adversario. Los Blitzboks no sólo se consagraron ganadores de la serie regular sino que lo ratificaron con el título del SVNS Championship en la última temporada. Este año lo arrancaron con la misma base de jugadores experimentados, aunque sin Impi Visser, uno de sus jugadores más importantes.

El tacke de Marcos Moneta ante Sudáfrica; curiosamente, el Rayo no anotó en los dos primeros partidos del Seven de Dubai Zach Franzen

Argentina había perdido en sus últimos seis encuentros ante Sudáfrica, incluidas las finales de Ciudad del Cabo y Hong Kong, y las semifinales de Los Ángeles y Valladolid. Una piedra en el camino que se pudo sacar este equipo de Pumas 7s gracias a una nueva conquista de González Rizzoni y un tackle fenomenal de Juan Patricio Batac sobre el cierre para asegurar la victoria.

En el segundo turno, los conducidos por Santiago Gómez Cora sufrieron varios baches en defensa, aunque su contundencia en ataque les permitió sacar adelante el compromiso ante Estados Unidos, el recién ascendido al SVNS 1. González Rizzoni volvió a ser determinante y fue el autor de los dos tries argentinos del primer tiempo; el primero otra vez dejando a tres rivales en el camino. El otro, producto del sistema, esperó que le llegue la pelota en la punta y se sacó de encima fácilmente al último defensor para pasar al frente en la última pelota ante del entretiempo.

Francisco Callelo domina el balón en Los Pumas Seven Zach Franzen

Los tries de Matteo Graziano, Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta en la segunda etapa le dieron el triunfo a los Pumas 7s, que no brillaron, pero tampoco pasaron sobresaltos. Titular en los dos partidos, Marcos Moneta aún no se registró en el ingoal, toda una anomalía para una figura acostumbrada a marcar tries. En el primer día de competencia de una nueva temporada se produjo el debut de Francisco Calello, el fullback de San Cirano, que se paró como centro en el seven y sumó sus primeros minutos en el circuito mundial. Ampliar la base y rotar es una de las premisas para los primeros seis torneos del año antes del inicio de SVNS Championship, en el que buscarán la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

A las 12.16 Argentina cerrará la fase de grupos ante Australia, que cayó abultadamente 33-0 ante Sudáfrica. Un punto bonus (perder por menos de siete) le asegurará a los Pumas 7s un boleto a las semifinales del domingo en Dubái, una de las etapas que aún no pudieron conquistar.