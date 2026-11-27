MONTEVIDEO (Enviado especial).- Mitos urbanos, leyendas asombrosas, verdades y mentiras. Creer o reventar. Si de algo se nutre la historia de Estudiantes, es de epopeyas, glorias y personajes pintorescos. ¿La Naranja Mecánica nació en City Bell? ¿Rinus Michel, el creador del fútbol total, replicó conceptos de Osvaldo Zubeldía, de la pelota parada y de la ley del offside? ¿Y más allá de la táctica, puede ser que el Mariscal Tito, el hombre de hierro que lideró Yugoslavia durante 35 años, vivió en Berisso y se hizo hincha del Pincha?

A veces, hay que dejarse llevar por las buenas historias.

Jonathan Wilson es un periodista deportivo y escritor inglés que suele deleitar con su pluma en The Guardian. En su obra La pirámide invertida (historias de tácticas del fútbol), Estudiantes se roba algunas páginas. Describe a Juan Ramón Verón como “reconocido en general como el jugador más técnicamente dotado en aquel cuadro”, en alusión a la gloria de los años sesenta. Según señala en un párrafo, cree en una suerte de conexión entre las ideas del entrenador nacido en Junín, que murió a los 54 años en Medellín, habrían cautivado al holandés Rinus Michels, el inventor del “fútbol total”, símbolo del Ajax, cuna de la magia de Barcelona.

Osvaldo Zubeldía, símbolo de otro tiempo

Michels tomó el Ajax en 1965, casualmente el mismo año en que Zubeldía empezó la revolución en Estudiantes. Salió campeón una temporada antes de que Estudiantes conquistara el Metropolitano de 1967, el primer título de un equipo denominado “chico” en el ámbito de la AFA.

Según recopilaciones de ese entonces “no se hablaba de fútbol total en esa etapa”. Para el autor, esa denominación se impondría en 1974, durante el Mundial de Alemania. Al parecer, durante una conferencia de prensa durante esa cita, Michels le hizo un homenaje táctico a Zubeldía. “Todo nació allí, en ese rincón del planeta”, habría asegurado.

Estudiantes ya era conocido en Europa. Su método era estudiado con admiración. Jorge Troisi Meleán, profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, lo confirma (a medias). “El equipo de Zubeldía pasa de ser un equipo de una ciudad provincial a ser un equipo global y eso trae una serie de transformaciones que van generando mitos fantásticos. Según se supo, un integrante de la Naranja Mecánica, ya por el año 1974, le habría dicho a Madero algo así como “todo lo que aprendimos, lo aprendimos de Estudiantes”, rubrica. “Se llegó a decir que la Naranja Mecánica del ’74 tuvo un origen en City Bell. Es un mito, pero con algunas dosis de verdad”, aporta el catedrático.

Zubeldía, Madero, Bilardo y Verón, entre otras florias de los años 60 y 70 Archivo / LA NACION

Osvaldo Principi, especialista en boxeo y con una memoria prodigiosa, disfrutó en vivo de la final del mundo entre el León y Feyenoord el 26 de agosto de 1970 en la Bombonera. Ese elenco holandés -aseguran algunos especialistas-, fue el prólogo del fútbol champagne. Fue 2-2 en la Argentina (Estudiantes ganaba 2-0, con tantos de Juan Miguel Echecopar y Juan Ramón Verón antes de los 10 minutos) y 0-1 en Rotterdam. “Estuve esa noche en la cancha de Boca, tenía 13 años. Con mi hermano Óscar y mi papá, Emilio Juan. Ellos vieron las tres finales. A mí no me llevaron a la primera con Manchester porque tuve un pasado y un romance, que luego se transformó en un amor... con River. Pero esa es otra historia”, se emociona.

-¿Existe una conexión entre el fútbol total holandés y el catenaccio platense? ¿Es posible?

-Cuando la estrategia de Osvaldo Zubeldía había aniquilado el esquema de Sir Matt Busby, el director técnico del Manchester United en aquella final de Old Trafford de 1968, el estilo Zubeldía, la estrategia Zubeldía, el adelanto de Zubeldía y el trabajo de Zubeldía sobre todos los adversarios, sobre todos los rivales, crea una escuela. La escuela de aquel Estudiantes de La Plata, que se empieza a conocer en el mundo. Entonces, aparece la causa holandesa y la primera exposición fue aquel Feyenoord. En 15, 20 minutos, Estudiantes lo aniquilaba 2 a 0 y luego, terminó empatando 2 a 2, apoyado en la técnica holandesa y en algunos movimientos que parecían copiados.

De ayer a hoy, Estudiantes se prepara para otra final internacional Santiago Filipuzzi

-¿Y cuándo supuestamente la escuela naranja se nutre del laboratorio?

-A partir de la revancha. Fue cuando el equipo holandés mostró movimientos eléctricos de los jugadores, que anticipaban. Empezaba un nuevo estilo. Jugadores que aparecían por todos los sectores de la cancha, como jugaba nuestro equipo. No me animaría a decir si aquel clásico Estudiantes-Feyenoord fue el nacimiento de la Naranja Mecánica, pero que un estilo raro, nunca visto, empezaban a mostrar los holandeses, sí, se fue dando. Capturaron la sabiduría del gran Osvaldo Zubeldía.

La otra leyenda es la relación sentimental con un despiadado dictador.

El propio club, en un informe oficial, escribió la historia tiempo atrás. Exactamente, el 27 de febrero de 2016. “¿Qué tiene que ver el famoso Mariscal Tito con Estudiantes?” El principal arquitecto de la segunda Yugoslavia, además ser principal promotor del Movimiento de Países No Alineados, vivió un poco más de un año con una identidad falsa en la ciudad Berisso y se terminó enamorando del Pincha. Una historia, que se ha convertido en mito, que merece ser contada.

El plantel de Estudiantes con Juan Carlos Onganía, en una recepción oficial, tras consagrarse sobre Manchester United archivo

“Josip Broz nació el 7 de mayo de 1892 en la ciudad de Kumrovec, actualmente Croacia, y con apenas 20 años fue reclutado por el ejército austrohúngaro, para quién peleó en la Primera Guerra Mundial. Durante la misma fue capturado prisionero y llevado a un campo de concentración alemán en territorio ruso...

“Con un pasaporte falso en mano se subió a un barco en Génova y, un 20 de octubre de 1930, llegó al puerto de Buenos Aires con 38 años. Una vez en territorio argentino Tito tenía que vivir de algo, por lo que consiguió un puesto en uno de los frigoríficos de la ciudad de Berisso. Su residencia era una pensión sobre la calle Nueva York de dicha ciudad, siendo habitué del restaurant El Águila y del bar Rawson, con el que solía hablar con un exsoldado ruso. Según se dice por las calles berisenses, Josip Broz se hacía llamar Walter.

“Tito, lejos de influenciarse por su entorno, se enamoró de Estudiantes. ¿Qué ocurrió? La camiseta rayada albirroja le recordaba el club del que era hincha en su tierra natal, el cual luego se fusionaría con otro para dar a luz al conocido Estrella Roja de Belgrado. Tito no estuvo mucho en la Argentina, pero sí se dio el gusto de seguir de cerca al Estudiantes de Los Profesores. Por aquellos años el escritor Ernesto Sábato también concurría a las tribunas pincharratas, por lo que ambos personajes pudieron haber compartido más de un partido en 1 y 57.

🇦🇹 ¡La banda de famosos del Pincha que sueña con la #GloriaEterna! @EdelpOficial va por la quinta CONMEBOL Libertadores pic.twitter.com/iUIcW6gRfk — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 27, 2026

“Se dice que él nunca se olvidó de Estudiantes. En 1968 el Pincha realizó una gira europea en la que el exjugador Manuel Ferreyra -integrante de Los Profesores- acompañó al plantel. La leyenda dice que en ese viaje se cruzó con Tito, que lo reconoció y le dijo: ‘A usted lo vi jugar muchas veces en La Plata. No puedo olvidar a ese equipo’. Los libros de Historia y las biografías de Josip Broz, un personaje fundamental del siglo XX, desestiman su paso por la Argentina y casi no se preocupan por investigarlo. Pero en Berisso su mito se agiganta con el paso del tiempo y muchos pueden asegurar que, aquel obrero llamado Walter que se había enamorado de Estudiantes, era el mismísimo Tito.

María Eugenia Peltzer, investigadora y docente, estudia esta leyenda. “El verdadero objeto de estudio no es solo el Mariscal en sí mismo, sino por qué una ciudad obrera, inmigrante y multicultural eligió a Tito como protagonista de una de sus leyendas más persistentes, lo mismo que Estudiantes. Aunque hasta el momento pude encontrar escasas evidencias documentales concluyentes que permitan corroborar esta afirmación, la persistencia de testimonios convierte a su presencia en una de las leyendas más difundidas de la historia local, por lo tanto, la hipótesis de la estadía de Tito bajo una identidad falsa y en Berisso, resulta verosímil”, suscribe. Es más: algunas versiones sostienen incluso que habría asistido a reuniones sociales o participado indirectamente de actividades vinculadas al club, que conservaba una fuerte identidad asociada a la educación, la cultura y los sectores medios ilustrados platenses, pero sus socios e hinchas provenían de diversos sectores sociales.

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Antropóloga, historiadora, simpatizante del León, completa la teoría: “La versión más conocida sostiene que el equipo realizó una gira internacional en 1968 por Europa, y ya siendo Tito presidente de Yugoslavia, se supone que recibió a la delegación personalmente en Belgrado. Algunos relatos incluso le atribuyen una frase dirigida a Manuel Ferreira, que era una de las grandes figuras históricas de nuestro club, afirmando que lo había visto jugar en La Plata con el equipo de Los Profesores”, describe.

La historia parece imposible. Sin embargo, en la enciclopedia de Estudiantes esa palabra no figura.