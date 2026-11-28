Alexander Barboza tiene dos casas. Una está de este lado del Río de la Plata, donde nació, se formó como futbolista y conquistó América por primera vez. La otra, en la tierra de su padre, donde sueña con vestir la camiseta de la selección y este sábado tendrá la posibilidad de levantar otra Copa Libertadores. Y lo hará acompañado ante unas 75 personas de su entorno en el estadio Centenario de Montevideo, entre ellas casi 50 que viajarán desde la Argentina. A los 31 años, el marcador central de Palmeiras atraviesa un momento de plenitud que poco tiene que ver con aquel joven que peregrinó por el fútbol argentino. Estudiantes de La Plata será el último obstáculo en la búsqueda de su primer título con el conjunto paulista.

“La primera la gané en mi casa en el año 2024 y la segunda la voy a ganar en mi casa en Uruguay”, expresó con convicción en una entrevista con el canal del club en la previa. Una declaración que refleja la personalidad de un futbolista que encontró en Brasil un reconocimiento que nunca alcanzó en su país natal y que, en apenas unos meses, le aportó una dosis de carácter a uno de los equipos más poderosos del continente.

Alexander Barboza esbanja confiança: “A primeira Libertadores ganhei na minha casa e a segunda vou ganhar na minha segunda casa, no Uruguai”



❝Muito feliz por estar novamente numa final da Libertadores. É um sentimento muito bonito saber que toda a minha família está aqui para… pic.twitter.com/eueTNMf9c3 — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) November 25, 2026

En el fútbol brasileño hay una palabra que encaja con Barboza: raçudo. Se utiliza para describir a aquellos jugadores que hacen del coraje, la entrega y la determinación sus principales atributos. Alto (1,93 metros), zurdo, fuerte en el juego aéreo y áspero en el contacto físico, el argentino reúne esas condiciones y suma una cuota de picardía, esa viveza que en Brasil conocen como malandragem. No rehúye el roce ni se intimida ante los escenarios hostiles. Y, aunque esa forma de competir también le ha ocasionado inconvenientes, es parte de lo que encontró en él el entrenador Abel Ferreira.

El temperamento del zaguero tiene, incluso, un correlato humorístico entre los aficionados brasileños. Desde su época en Botafogo, las redes sociales se hicieron eco de una particularidad de su vestimenta: la holgura de sus pantalones cortos y las especulaciones acerca de si jugaba sin ropa interior. El asunto llegó a oídos del propio protagonista, que entre risas aclaró que sí la utiliza, aunque prefiere las prendas sueltas. Una curiosidad que alimentó los memes alrededor de un personaje cuya popularidad en Brasil excede sus prestaciones futbolísticas.

Sus inicios en River, bajo la conducción de Marcelo Gallardo, pero sin continuidad Instagram

Nacido el 16 de marzo de 1995 en Villa Celina, partido de La Matanza, Alexander Nahuel Barboza Ullúa ingresó a las divisiones inferiores de River a los diez años. Recorrió las distintas categorías hasta establecerse en la reserva, pero la transición hacia la máxima división no resultó sencilla. En 2015, ante la falta de oportunidades en el equipo de Marcelo Gallardo, salió a préstamo a Atlético de Rafaela. El destino quiso que su estreno en primera división fuera precisamente ante el club que lo había formado: convirtió el único gol de los santafecinos en una derrota por 5-1.

Su primera etapa de consolidación llegó en Defensa y Justicia, adonde se incorporó a comienzos de 2016. En Florencio Varela adquirió protagonismo, llegó a portar la cinta de capitán y participó de la histórica eliminación de San Pablo en el estreno internacional de la institución, en la Copa Sudamericana de 2017. Entre sus dos ciclos en el Halcón tuvo un breve paso por la primera del Millonario, hasta que a mediados de 2019 Independiente se quedó con su pase.

En Independiente sumaría tan solo 27 partidos antes de emigrar nuevamente Juan MABROMATA / POOL / AFP

El salto cualitativo, sin embargo, se produjo lejos de la Argentina. En febrero de 2021 se incorporó a Libertad de Paraguay, donde disputó 113 encuentros, convirtió ocho goles y conquistó cuatro títulos en tres temporadas. La continuidad y la experiencia internacional precedieron a su desembarco en Brasil: en enero de 2024 llegó a Botafogo, el club en el que alcanzaría una dimensión continental.

Barboza fue uno de los pilares del mejor año de la historia del conjunto carioca. Participó de los 15 encuentros de aquella Libertadores 2024, 13 de ellos como titular, y hasta convirtió un gol en la semifinal frente a Peñarol. El 30 de noviembre, tras la victoria por 3-1 ante Atlético Mineiro, levantó el trofeo en el Monumental, el escenario en el que no había conseguido establecerse como futbolista de River. También conquistó el Brasileirão y fue incluido en los equipos ideales de ambas competencias.

Alexander Barboza se convirtió en un ídolo para Botafogo, parte de un equipo que quedó en la historia, pero todo cambiaría con su partida a Palmeiras este año Instagr

La relación de idolatría con los simpatizantes de Botafogo se deterioró este año, cuando aceptó la propuesta del Verdão. La operación se concretó en el contexto de las dificultades económicas de la entidad de Río de Janeiro. “Botafogo también quería venderme. Necesitaban dinero para pagar los salarios de los jugadores, incluido el mío”, explicó el argentino.

Las razones no alcanzaron para aplacar el enojo de sus antiguos hinchas. El 6 de septiembre, en su regreso al estadio Nilton Santos, recibió cánticos que lo acusaban de traición, silbidos y gestos obscenos. El reencuentro terminó de la peor manera: un codazo en tiempo adicionado le valió la segunda amonestación y la expulsión.

La cuota de carácter que necesitaba el equipo de Abel Ferreira

Su incorporación respondió a una necesidad de Palmeiras. A un plantel de reconocida calidad técnica y acostumbrado a disputar instancias decisivas, le añadió experiencia, personalidad y una mayor cuota de agresividad. Barboza le ofreció al entrenador portugués la posibilidad de modificar la estructura defensiva de un equipo que había alcanzado la final de la Libertadores de 2025, en la que perdió ante Flamengo. Con su inclusión a partir de los octavos de final, Ferreira pasó del 4-2-3-1 que había empleado durante la etapa de grupos a un 3-4-2-1. El argentino se ubicó sobre la izquierda de una línea de tres, junto con el paraguayo Gustavo Gómez y el brasileño Murilo Cerqueira.

Los números respaldan su influencia. En la serie de semifinales ante Fluminense estuvo entre los cinco futbolistas con más intervenciones y pases exitosos, según datos de Opta. En la ida, en el Maracaná, ganó los cuatro duelos aéreos que disputó. Una faceta que complementa su imagen de defensor aguerrido: también tiene recursos para iniciar los ataques.

El cabezazo de Alexander Barboza ante el potente delantero Hulk MAURO PIMENTEL - AFP

El entendimiento con Ferreira excede lo estrictamente táctico. Ambos comparten una forma intensa de concebir la competencia. “Lo que más rescato, lo que más me sorprendió, es la personalidad que tiene. Es un técnico que no solo desde lo táctico te deja claras las cosas, sino que intenta transmitirte lo que él siente, que cada partido es una final”, contó Barboza a ESPN en la antesala del duelo con el Pincha.

El argentino conoce las dificultades que puede presentar el equipo platense. Lo enfrentó en distintas etapas de su carrera —con una victoria, un empate y tres derrotas— y reconoce en el adversario algunas de sus propias virtudes. “Sabemos que su fuerte va a ser la entrega, y trataremos de combatir desde ese lado. Emparejando eso va a ser un partido muy chivo, muy bravo”, anticipó.

La presencia de Barboza en Montevideo tiene una significación que trasciende la definición continental. Hijo de padre uruguayo y madre argentina, hincha de Cerro, desde hace dos años trabaja para concretar una ilusión: representar a la Celeste. En febrero de 2025 obtuvo el pasaporte uruguayo y quedó en condiciones de ser considerado por la selección.

En aquel entonces, el interés había surgido durante el ciclo de Marcelo Bielsa. “Mi papá es el más ilusionado. Sería un sueño poder estar en la selección”, confesó ante los medios de prensa en el aeropuerto de Carrasco. Su rendimiento en Palmeiras lo mantuvo en la órbita del seleccionado, ahora bajo la conducción de Diego Forlán, que lo incluyó en la prelista de 42 futbolistas para la fecha FIFA de noviembre. La oportunidad de vestir esa camiseta todavía no se concretó.

Este sábado, mientras tanto, tendrá otro motivo para sentirse en casa. En las tribunas del Centenario estará buena parte de una familia repartida entre las dos orillas. En el campo de juego, enfrente, un representante del fútbol en el que dio sus primeros pasos. Dos años después de su consagración en Núñez, aquel chico de Villa Celina que debió buscar su lugar lejos de la Argentina puede volver a conquistar América.