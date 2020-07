LeBron James en la "burbuja" de Disney: los Lakers comenzarán a jugar partidos de pretemporada este jueves y abrirán el juego ante Dallas Crédito: @Lakers

21 de julio de 2020 • 09:29

Comienzan a encenderse las luces. El show está cada día más cerca de descorrer el telón. Un poco más de 24 horas y los ensayos estarán en marcha. Sí, la NBA tendrá acción desde éste miércoles en la "burbuja" de Disney. No es el arranque oficial de la competencia, que está programado para el 30 de este mes, sino que los equipos tendrán algunos juegos de pretemporada. Y el escenario se le presenta ideal a la organización, porque los tests de los 346 jugadores de la NBA que llegaron a la Orlando arrojaron resultado negativo en coronavirus en la última prueba a la fueron sometidos, según lo anunció en forma oficial la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Básquetbol.

Era un tema sensible para la NBA poder controlar eventuales contagios. Los controles son diarios para todos los que están dentro de le "burbuja" Disney y hasta se llegó a explicar que podrían dar marcha atrás si tenía un pico de Covid-19. Sin embargo, pudieron organizar todo como para eliminar, por ahora, la amenaza. El primer testeo, que fue 13 de julio, apenas dos jugadores habían arrojado positivo sobre un total de 322 evaluados.

La cantidad de información que llega a diario desde Disney la actividad de los jugadores es mucha, porque las actividades no se detienen. Es por que la NBA ya anunció oficialmente las listas de los 22 equipos que participan en la reanudación de la temporada en el ESPN Wide World of Sports Complex, parte del Walt Disney World Resort.

Pero mientras esperan para el arranque, calentarán los motores desde este miércoles con cuatro partidos. Abrirán el fuego, a las 16 de la Argentina, Orlando vs. Clippers, a las 16.30, jugarán Wizards vs. Nuggets, a las 20, Pelicans vs. Brooklyn y, a las 21, Kings vs. Heat.

El calendario estipulado por la NBA para los partidos de pretemporada ya fue publicado en el sitio web de la organización (se jugará desde este miércoles hasta el martes próximo) y serán televisados por el sistema de streaming de pago NBA League Pass.

La gran expectativa es comenzar a determinar cómo está la química de los equipos y una de las principales atracciones será medir cómo están los Lakers de LeBron James. Esa oportunidad se dará este jueves, cuando comience la pretemporada, a las 20 de la Argentina, ante Dallas Mavericks.