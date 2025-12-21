Draymond Green, siempre en el centro de las peleas: 24 expulsiones y 169 faltas técnicas en la NBA

Explosivo, irreverente, intempestivo. A la vez, un talento único, una estrella, un auténtico campeón de la NBA. Todas estas características se resumen en un solo nombre: Draymond Green. El ala pivote de Golden State Warriors no puede domar su temperamento y nuevamente quedó bajo una ola de críticas por una situación caliente con un rival que le valió otra expulsión, la número 24 de su carrera un registro que lo ubica como el segundo jugador más indisciplinado dentro de la cancha de la historia de la competencia.

Green, que tiene 4 anillos de la NBA con los Warriors, quedó expuesto en el choque ante Phoenix Suns, ya que tuvo un fuerte cruce con Collin Gillespie, lo que implicó que le marcasen dos faltas técnicas (lleva 169) y ese incidente desembocó en la expulsión. En la historia de la NBA, sólo Rasheed Wallace lo supera con 29 sanciones que lo obligaron a dejar a su equipo antes de tiempo.

Apenas faltaban 10 minutos para el entretiempo del partido, cuando Green recibió dos técnicas después de darle una serie de empujones por la espalda a Gillespie, escolta de los Suns, a lo que siguió una serie de gritos a los árbitros, lo que significó que lo mandaran al vestuario. La primera faltatécnica se la aplicaron por los cruces con el jugador de los Suns y la segunda por los insultos a los jueces.

Así fue la expulsión de Draymond Green

En uno de las cámaras de la transmisión oficial se pudo ver cómo se descontroló al ser expulsado, y más allá de lanzarle insultos a Gillespie, le apuntó a los jueces: “No le importa a nadie lo que hacen. Me voy, no hay problemas. Malditos árbitros”, dijo Green.

La situación también desató la furia del entrenador de los Warriors, Steve Kerr, que también recibió una falta técnica. Si bien su equipo se impuso por 119-116, el técnico de la franquicia de San Francisco fue contundente acerca del accionar de los árbitros. Es que en el partido anterior entre los Warriors y los Suns, Dillon Brooks agredió a Stephen Curry y no fue expulsado: “La otra noche vimos a un chico de su equipo (Brooks) darle un golpe en el estómago a Steph, premeditado, y no hubo expulsión. Dos noches después, los árbitros se molestan con unas palabras de Draymond. Discrepo totalmente con esa determinación”.

Dillon Brooks took a SHOT at Steph Curry’s ribs for no reason 😭 pic.twitter.com/9cHtZTnZiT — BrickCenter (@BrickCenter_) December 19, 2025

En Golden State no se olvidan de que Brooks que ahora juega en los Suns y es líder en esta temporada en faltas técnicas (nueve), le rompió el codo a Gary Payton II en los playoffs de 2022 al golpearlo cuando estaba en el aire mientras Brooks jugaba para Memphis Grizzlies.

Kerr recuerda aquella situación y por eso estalló en la conferencia de prensa de anoche: “¿Cómo no estar molesto? Este tipo le rompió el codo a Gary [Payton II] en una de las jugadas más sucias que he visto. No es que no tenga antecedentes. Ahí están. Revisaron la jugada son Steph, pero no sé qué sentido tiene la repetición si no vas a expulsar a alguien por golpear a un rival. Puedes intentarlo y saber que sólo te van a marcar una falta flagrante. Así que no sé, quizá lo hagamos. -se detuvo por un segundo y siguió- No lo vamos a hacer”.

Dillon Brooks broke Gary Payton's elbow with this hit. Payton missed a month in the playoffs. Brooks was suspended one game.pic.twitter.com/0KI1uxCPgI — Richard Yannow (@RichardYannow) November 15, 2023

Tras la expulsión de Green los Warriors reaccionaron, porque perdían por nueve puntos (37-46) y torcieron el rumbo del juego. Curry dijo sobre la salida de su compañero: “Despertó al equipo”. Y continuó: “Sabíamos que sin él (por Green) tendríamos que jugar aún más duro, esforzarnos más en la rotación. Creo que todos estaban en alerta y trataban de respaldarlo”.