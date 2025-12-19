Euroliga: Valencia denunció un comportamiento hostil de los hinchas israelíes tras perder con Maccabi

En su visita a Israel para jugar por la Euroliga de básquetbol, Valencia sufrió una derrota por 85-82 en lo deportivo ante Maccabi, tras fallar tres triples en la última jugada, y además se volvió con un gran enojo por el trato hostil que dicen haber recibido de parte de los aficionados locales. Fue la primera vez que un equipo español jugó en ese país desde que se reactivó el conflicto armado en Franja de Gaza.

“Valencia Basket, que ha estado en comunicación con la Euroliga, durante todo el partido, presentará mañana [por el viernes] una queja formal aportando pruebas gráficas a la competición por el comportamiento incívico de los aficionados de Maccabi”, anticipó el club valenciano desde sus cuentas en las redes sociales, tras el duelo desarrollado en Jerusalem.

Y continuó con la descripción de los hechos y el análisis: “Actitudes como las de hoy, con insultos racistas y violencia verbal reiterada hacia el club y nuestro entrenador, Pedro Martínez, impidiendo además por esas vías que pudiera hacer la comparecencia post partido para la televisión, dañan no solo a la competición, sino a nuestro deporte en general, y son totalmente inadmisibles en un pabellón de baloncesto”.

El repudio llegó minutos después de finalizar el juego por la fecha 17, en el que Valencia cortó una serie de cinco victorias en fila y quedó en el tercer lugar de las posiciones, detrás de otro equipo israelí, Hapoel, también de Tel Aviv, y de Barcelona, otro de España.

Al finalizar el encuentro, en la conferencia de prensa, el entrenador fue consultado respecto de los sucedido durante el partido y, muy molesto, como se había mostrado durante el juego, respondió: “Todos tienen que saber el ejemplo que dan, como personas, como club, como aficionados. No es un problema para mí. Quizá sea su problema“. El coach llegó a decir que se sintieron “amedrentados en todo momento” por la actitud de los fanáticos locales.

Valencia coach Pedro Martinez on the reactions of the Maccabi Tel Aviv fans against him:



"Everybody has to know the example they give, as persons, as club, as supporters



— Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 18, 2025

Antes, todavía en la cancha, no había podido terminar de dar sus primeras impresiones porque estaba recibiendo una lluvia de insultos desde las tribunas que ocupaban los hinchas de Maccabi.

Una curiosidad: cuando Valencia recibió a Hapoel se jugó a puertas cerradas, por disposición de la Euroliga, y lo mismo sucederá con Barcelona cuando se mida como local ante Maccabi.

En el popular programa “El Larguero”, sus periodistas indicaron que estaban esperando el regreso de los jugadores de Valencia para tener detalles de lo que había sucedido. “Tienen prohibido hablar de cualquier detalle de lo que ha ocurrido por razones de seguridad. De momento, es un misterio todo”, anticiparon.

🏀 🇮🇱 El @valenciabasket ha jugado ante el Maccabi en Israel, pero el partido es todo un misterio



❌ "Tenían prohibido contar cualquier detalle de lo que ha ocurrido por seguridad"



— El Larguero (@ellarguero) December 19, 2025

Ganó Real Madrid, con Campazzo

Real Madrid, con Facundo Campazzo, se apuntó un triunfo apretado (95-90) contra el París Basketball en la jornada 17 de la Euroliga para sumar la décima victoria en el torneo vigente, muy importante para recuperarse rápido del tropiezo sufrido dos días antes contra el Armani Milan.

Los dirigidos por Sergio Scariolo no fallaron en la capital española después de ver frenado su buen momento en tierras italianas. Así, sin dejar que las dudas vuelvan sobre el proyecto del ex seleccionador español, el Madrid impidió la resurrección de un París en crisis y se metió en el ‘Top 6’ de la tabla.

Campazzo fue titular y anotó siete puntos, aunque con un muy bajo porcentaje de triples: convirtió 1 de sus 11 lanzamientos. Sí, en cambio, colaboró con un buen juego en defensa y cuatro asistencias en sus 25 minutos en la cancha.