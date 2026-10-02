La NBA y el juego de los millones: la regla de los mayores de 38 años marcó grandes contratos para cuatro estrellas

Kevin Durant. James Harden. Stephen Curry. Kawhi Leonard.

De todos los jugadores de básquetbol nacidos entre 1988 y 1991, ellos son, sin duda, los cuatro más grandes. Individualmente, tres de los cuatro ganaron el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular, y tres de los cuatro fueron elegidos MVP de las Finales. En conjunto, podrían ser los cuatro mejores jugadores de la década de 2010, con la excepción de LeBron James.

Incluso ahora, aproximadamente una década después de sus respectivos momentos de máximo rendimiento, los cuatro fueron seleccionados para un All-Star Game en las últimas dos temporadas, y todos tienen argumentos razonables para ser considerados la principal opción de sus equipos cuando llega el momento decisivo.

Y ahora comparten también otra característica, algo que se ha vuelto cada vez más habitual en la NBA en los últimos años: la extensión de contrato para veteranos de más de 38 años que no alcanza el salario máximo. Curry fue el último en quedar alcanzado por esta regla, después de acordar una extensión el viernes.

Compañeros de equipo tanto en Oklahoma City como en Brooklyn, Kevin Durant y James Harden se han visto afectados por la regla de los mayores de 38 años en operaciones recientes

La regla de los mayores de 38 años incluida en el convenio colectivo de trabajo de la NBA limita la cantidad de años que veteranos como estos cuatro pueden recibir en una extensión. Por eso, la atención se ha trasladado hacia otros aspectos: por ejemplo, qué otros objetivos profesionales pueden conseguir si el jugador está dispuesto a resignar algo de dinero.

La regla de los mayores de 38 años limita a los equipos a ofrecer extensiones de contrato de dos años a cualquier jugador que vaya a cumplir 38 durante la vigencia de la extensión. Obviamente, eso afecta al Curry de 38 años, pero también incluye a jugadores como Leonard, que acaba de cumplir 35, porque llegaría a los 38 durante cualquier extensión superior a dos años.

Como consecuencia, estos cuatro jugadores terminaron firmando contratos sorprendentemente similares para continuar sus carreras. Técnicamente, el acuerdo de Harden no es una extensión, pero la regla de los mayores de 38 años fue determinante en buena parte del razonamiento que llevó a su decisión final de continuar en Cleveland, en términos no demasiado diferentes de los otros tres.

Durant fue el primero, durante la temporada baja de 2025, mientras que Leonard y Curry llegaron a acuerdos para sus respectivos contratos en los últimos días.

Veamos las pequeñas diferencias entre los contratos y las situaciones de cada equipo.

James Harden

Renovó con Cleveland por tres años y 97 millones de dólares.

El contrato de Harden es el más complejo de los cuatro, porque prácticamente diseñó su salida de Los Angeles Clippers en la última fecha límite para traspasos con el objetivo de llegar a su próximo gran contrato en Cleveland.

James "Barba" Harden ha renovado por tres años con los Cavaliers por 97 millones de dólares Duane Burleson - FR38952 AP

El giro de la historia es que el contrato de Harden ya establecía que iba a cobrar 42 millones de dólares en la temporada 2026-27. Renunció a ese acuerdo para volver a firmar por 29,9 millones.

Sí, el contrato original solamente tenía 13 millones garantizados, pero no es que los Cavaliers fueran a cortarlo. No. La verdadera razón detrás de aquella maniobra es que la condición de agente libre de Harden le dio a Cleveland tiempo durante este verano, y necesitaban ese tiempo para determinar cuánto podían pagarle y, al mismo tiempo, realizar los otros movimientos necesarios para mantenerse como contendientes.

El gran movimiento de Cleveland durante la temporada baja, el acuerdo de sign-and-trade (firma y canje) por Peyton Watson, no se concretó hasta fines de agosto, y solamente fue posible porque los Cavaliers y Harden acordaron demorar la firma del nuevo contrato.

Sabían aproximadamente cuál sería el monto, pero no fue hasta que el acuerdo por Watson llegó a su etapa final que tuvieron suficiente claridad para conocer el límite exacto: 97 millones de dólares por tres años.

Harden durante la última Copa del Mundo de fútbol, presente en la final entre Argentina y España Adam Hunger - FR110666 AP

Esa cifra combina el máximo que podían pagarle anualmente sin superar el límite salarial de la segunda zona impositiva impuesto por el acuerdo por Watson, con el contrato más largo permitido por la regla de los mayores de 38 años.

El contrato de 97 millones tiene además otra particularidad: coincide con lo que Harden habría cobrado si hubiera mantenido los 42 millones de dólares de la temporada 2026-27 y hubiera agregado un año más con un aumento del 8%, el máximo permitido.

La única diferencia es que su dinero ahora está distribuido en tres años en lugar de dos. Pero si continúa jugando a un alto nivel contra los defensores cuando se acerque a los 39 años, la opción de jugador para la temporada 2028-29 representa una oportunidad para recuperar esa diferencia.

Mientras tanto, el dinero que dejó sobre la mesa tiene un efecto muy claro sobre las posibilidades de su equipo esta temporada, porque hizo posible la llegada de Watson.

Kevin Durant

Firmó una extensión de dos años y 90 millones de dólares.

La extensión de Durant, acordada hace un año en Houston, parece haber quedado olvidada, pero anticipó algunos de los movimientos que vimos más recientemente.

Cuando Phoenix Suns traspasó a Durant a Houston Rockets, el jugador tenía la posibilidad de firmar una extensión de dos años antes de comenzar la temporada pasada. Lo hizo, pero aceptando una reducción importante: Durant recibió 90 millones de dólares por dos años en lugar de los 120 millones que podía haber obtenido como máximo.

Kevin Durant en pleno lanzamiento: renovó una extensión por dos años con Houston Rockets por 90 millones de dólares Ashley Landis - AP

Esa diferencia comenzó a tener efecto esta temporada baja y le dio a los Rockets otros 15 millones de dólares de margen operativo.

Ese beneficio a corto plazo permitió a Houston contratar a Marcus Smart sin superar el primer apron y conservar flexibilidad para futuros traspasos, algo fundamental para cualquier movimiento que el equipo pueda intentar para conseguir otra estrella, teniendo en cuenta la atractiva combinación de futuras selecciones del draft y contratos que están próximos a expirar.

El acuerdo debería permitirle a Houston evitar por muy poco el impuesto de lujo esta temporada, algo igualmente conveniente desde la perspectiva del equipo.

Esto deja a los Rockets mejor preparados para manejar una plantilla mucho más costosa dentro de un año, cuando entre en vigor la extensión de 207 millones de dólares de Amen Thompson y Fred VanVleet se convierta en agente libre.

Duelo de cracks: Kevin Durant marcando a LeBron James, durante un choque entre los Rockets y Los Angeles Lakers durante abril de 2026 Mark J. Terrill - AP

Los Rockets podrían entrar en el impuesto de lujo durante las temporadas 2027-28 y 2028-29 sin pagar la penalización por ser un equipo reincidente, siempre que permanezcan por debajo del impuesto esta temporada.

Parte de ese dinero, por supuesto, probablemente esté destinado a Durant, ya que después de esta temporada puede ejercer su opción para salir del contrato de 46 millones de dólares correspondiente a 2027-28.

El contrato no puede ser extendido antes de ese momento.

Es razonable suponer que ejercerá esa opción independientemente de cómo transcurra esta temporada, simplemente para darle a su equipo la mejor posibilidad de competir durante los próximos tres años, imitando lo que hizo Harden este verano.

Si firma un contrato de tres años, estará jugando en la NBA bastante después de cumplir los 41.

Kawhi Leonard

Firmó una extensión de dos años y 115 millones de dólares.

Leonard es el más joven de estos cuatro jugadores, pero también ha sido, por lejos, el más afectado por las lesiones. Por eso, pagarle 115 millones de dólares por las dos temporadas posteriores a la actual no está exento de riesgos.

Leonard también se destaca por haber aceptado la reducción salarial más pequeña de los cuatro: firmó por 10 millones de dólares menos de lo que podía obtener con el máximo durante las próximas dos temporadas.

Kawhi Leonard, ex compañero de Manu Ginóbili en los Spurs, renovó por dos años con Los Angeles Clippers por 115 millones de dólares William Liang - FR172065 AP

En parte, esto se debe a que la mejor versión de Leonard sigue siendo la más determinante del grupo. La temporada pasada, podría argumentarse que estuvo entre los cinco mejores jugadores de la liga.

Pero un compromiso de 56 millones de dólares con Leonard prepara a Toronto para ser uno de los equipos más caros de la NBA la próxima temporada.

Por ejemplo, si los Toronto Raptors traspasan el contrato de RJ Barrett, que expira, a cambio de otra pieza importante del núcleo del equipo y vuelven a contratar al explosivo jugador de banco Jamal Shead, probablemente terminarán en el segundo apron o por encima de él en la temporada 2028-29.

Kawhi Leonard es uno de los grandes nombres de la NBA vinculados con la regla de los 38 años Jenny Kane - AP

Leonard no podrá volver a extender el contrato antes de su temporada con opción de jugador, en 2028-29.

Por eso, al igual que Durant, probablemente ejerza la opción para salir del contrato independientemente de cómo rinda, con los parámetros generales probablemente acordados de antemano entre ambas partes, aunque los detalles podrían esperar hasta más adelante en el verano, cuando los Raptors tengan más información sobre el resto de la plantilla, de manera similar a lo ocurrido con Harden este verano.

Stephen Curry

Firmó una extensión de dos años y 116 millones de dólares.

Finalmente está Curry, el integrante más reciente de esta lista y también el caso más interesante. No fue una decisión sencilla, ni para él ni para el equipo.

Curry, en particular, tenía varias alternativas. La más importante era esperar hasta después de la temporada para firmar un contrato de tres años en lugar de la extensión de dos años que finalmente aceptó.

A diferencia de los otros jugadores de esta lista, ninguno de los cuales continúa en el equipo en el que comenzó su carrera, Curry también tenía una cuota adicional de poder de negociación por ser una leyenda de la franquicia.

Stephen Curry, la estrella de Golden State Warriors, renovó por dos años por 116 millones de dólares RONALD MARTINEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más que ningún otro jugador, convirtió a Golden State Warriors de una franquicia históricamente sufrida en una verdadera máquina de generar dinero.

Al igual que los otros jugadores, Curry no podrá volver a extender este contrato antes de su opción para salir del acuerdo en 2028. Dentro de dos años, probablemente se encuentre ante una salida negociada en la que ambas partes determinen cuál es el mejor camino económico para que termine su carrera vistiendo la camiseta de Golden State.

Mientras tanto, hay un detalle importante: estar bajo contrato para la próxima temporada —y no ser agente libre— le brinda a Curry una posibilidad de ser traspasado si las cosas salen terriblemente mal, sin tener que seguir el camino de Harden y aceptar un contrato mínimo como agente libre.

Más que ningún otro jugador, Curry convirtió a Golden State Warriors de una franquicia históricamente sufrida en una verdadera máquina de generar dinero Mark J. Terrill - AP

De acuerdo con todos los indicios, ese escenario es altamente improbable.

Con el salario de Curry ya incorporado a la estructura financiera del equipo y su regreso asegurado para la próxima temporada, la dirigencia de los Warriors puede utilizar su presencia como un poderoso atractivo para otros jugadores y trabajar en la construcción del resto de su estructura salarial para 2027-28.

Es un panorama incierto. Jimmy Butler y Draymond Green serán agentes libres sin restricciones —a menos que Butler también extienda su contrato—.

Al Horford, De’Anthony Melton y Kristaps Porzingis tienen opciones de jugador, mientras que Brandin Podziemski será agente libre restringido.

El acuerdo de Curry es el último de una serie de contratos vinculados con la regla de los mayores de 38 años que buscan aumentar la flexibilidad futura de los equipos Ethan Swope - FR171736 AP

Todavía no sabemos qué camino elegirán los Warriors, algo que probablemente estará determinado en mayor medida por los jugadores que tengan disponibles para incorporar.

La temporada 2026-27 casi parece un paréntesis para una plantilla extraordinariamente veterana —el Green de 36 años podría ser el segundo titular más joven— que tendrá a Butler ausente durante la mayor parte del año.

Sin embargo, al igual que los contratos de los otros tres jugadores, el acuerdo de Curry es el último de una serie de contratos vinculados con la regla de los mayores de 38 años que buscan aumentar la flexibilidad futura de los equipos y su capacidad para competir durante los próximos años.