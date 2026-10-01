F1: los horarios y el cronograma del GP de Malasia

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La prueba correspondiente a Bahréin tendrá lugar este fin de semana en el Circuito Internacional de Sepang con el formato tradicional de competencia
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La Fórmula 1 (F1) recuperará este fin de semana el Gran Premio (GP) de Bahréin, que se canceló a principios de año por la Guerra en Medio Oriente, en el Circuito Internacional de Sepang en Malasia donde se competirá con el formato tradicional de tres entrenamientos, la clasificación y la carrera.
La actividad comenzará el viernes con las dos primeras prácticas y continuará un día después con el último entrenamiento y, luego, la clasificación para la carrera del domingo a las 4 (hora argentina). Las instancias previas a la prueba principal también serán en la madrugada de nuestro país a raíz de la diferencia horaria con la nación asiática (+11).
Cronograma del Gran Premio de Bahréin en Malasia
Viernes 2 de octubre
- 1.30: Práctica 1.
- 5: Práctica 2.
Sábado 3 de octubre
- 1.30: Práctica 3.
- 5: Clasificación.
Domingo 4 de octubre
- 4: Carrera.
Todas las etapas se transmitirán en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Con la victoria en el GP de Azerbaiyán el último fin de semana, George Russell (Mercedes) quedó a 66 puntos de su compañero Kimi Antonelli en la tabla de posiciones de pilotos. El italiano suma 302 mientras que el británico, 236. El tercero es Lewis Hamilton (Ferrari) con 199. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, protagonizó un grave incidente que lo obligó a abandonar junto a Pierre Gasly y Lando Norris. Así, no pudo sumar unidades y se mantiene 12° con 27.
Hace casi una década que Malasia no es anfitriona de la Fórmula 1 en Sepang. La última carrera fue hace nueve años, en 2017, y la ganó el neerlandés Max Verstappen. Es así que el Gran Circo vuelve a ese país y a esa ciudad, con el detalle de que el GP llevará el nombre de Bahréin.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
- GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).
- GP de Bahréin: 4 de octubre a las 12 (Sepang, Malasia).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
2026
Alpine
- GP de Australia: 14°
- GP de China: 10°
- GP de Japón: 16°
- GP de Miami: 7°
- GP de Canadá: 6°
- GP de Mónaco: 15°
- GP de Barcelona: 10°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: 9°
- GP de Bélgica: 10°
- GP de Hungría: 15°
- GP de Países Bajos: 14°
- GP de Italia: 9°
- GP de España: 7°
- GP de Azerbaiyán: Abondonó.
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