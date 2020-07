luis scola Crédito: Pallacanestro Varese

8 de julio de 2020 • 15:20

Una presentación que terminó por confirmar lo que se suponía. Pero siempre es saludable cuando un protagonista pone en palabras las cosas. Luis Scola apreció en escena, participó de la conferencia de bienvenida de Pallacanestro Varese , su nuevo club en la Serie A de Italia, y reconoció que uno de sus objetivos es poder disputar un nuevo Juego Olímpico, lo que permitió pensar en el eterno capitán de la selección de la Argentina en Tokio 2021: "Estoy deseando jugar cinco Juegos Olímpicos, que para mí sería increíble, pero no sería la primera persona en hacerlo. Sería el primer argentino que lograría eso, pero no sería el primer basquetbolista, otros ya lo hicieron" , contó Scola.

En la presentación estuvieron el presidente de la liga de básquetbol de la Serie A, Umberto Gandin, y en representación de Varese lo hicieron el manager Andrea Conti y el entrenador Attilio Caja. "Es muy lindo para mí estar en un equipo importante y glorioso como Varese y no escondo que esta es una de las razones por las que estoy aquí. Estoy en el tramo final de mi carrera, pero creo que este es el lugar perfecto para mí", dijo Scola.

Mucho se habló acerca de la salida de Olimpia Milano y la determinación de Scola de no jugar Euroliga, el jugadro argentino se refirió a este tema: "Cuando decidí que no quería jugar Euroliga, tuve que tomar una decisión. Estoy fuerte física y mentalmente para dar el 100% para un equipo, me tomó un par de semanas darme cuenta de eso, para pensar que era algo que quería hacer y decidí que quería hacerlo".

Fiel a su estilo y sin frases de compromiso, Scola habló de la expectativa que generó su desembarco en Varese y se permitió analizar cómo ve al equipo de cara a la competencia en Italia: "Estoy contento de que la gente espere mucho de mí y estoy seguro de que lo daremos todo. Conozco a muchos de mis futuros compañeros porque muchos de ellos jugaba en la Serie A el año pasado. Sé que daremos el 100 % para alcanzar nuestros objetivos. Obviamente no estamos a nivel de los equipos 'top' como Milán, Sassari, Venecia, pero estoy seguro de que nos jugaremos nuestras opciones. Cuando empecemos a jugar, conoceremos nuestro valor".