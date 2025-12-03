Murió Elden Campbell, el gigante de Los Angeles Lakers que dominó con Shaquille O’Neal y logró un anillo con Detroit Pistons

Es una jornada muy triste para el universo de la NBA. Este miércoles, los medios locales anunciaron la muerte, a los 57 años, de Elden Campbell, recordado pivote de Los Angeles Lakers, pareja deportiva de Shaquille O’Neal, que fue campeón de la NBA en 2004 con los Detroit Pistons. Según informa Los Angeles Times se desconocen las causas del fallecimiento del exjugador que estuvo 15 años en la liga.

Campbell, era un jugador con mucha potencia y una talla imponente, con 2,11 metros de altura. Fue seleccionado en la primera ronda del Draft 1990 por los Lakers, franquicia en la que jugó ocho temporadas y media entre 1990 y 1999. Durante su permanencia en la organización angelina fue el máximo anotador del equipo entre 1990/91 y 1998/99.

En la temporada 1996/97, Campbell promedió 14,9 puntos jugando con Shaq, y se convirtieron en una pareja dominante con un porte físico incontrolable para los rivales.

Tras su salida de los Lakers y durante unos años pasó por distintos equipos (Chalotte Hornets, Seattle Supersonics y New Jersey Nets), hasta que recaló en Detroit Pistons, donde fue pieza importante en la defensa de la zona interior frente a su antiguo compañero Shaquille O’Neal en las Finales del 2004. Aquella serie terminó coronando a los Pistons que dieron un golpe sobre la mesa de la NBA.

“Recuerdo su actitud. Por eso lo apodamos ‘Easy E’. Era tan tranquilo, nada lo aceleraba. Se tomaba su tiempo. Era simplemente tranquilo. Era un buen tipo. Me encantaba Easy”, declaró Byron Scott a Los Angeles Times, tras conocerse la noticia de la muerte de Campbell.

El expivote, que ganó más de 69 millones de dólares en sus 15 años de carrera en la NBA, promedió 10,3 puntos y 5,9 rebotes, era un personaje, dentro del mundo del básquetbol de los Estados Unidos, muy respetado por sus ex compañeros. "Tenía el potencial para ser un gran jugador. Sólo quería jugar. No le preocupaba ser el mejor, incluso, no se entrenó hasta que terminó su contrato y ni se preparó para intentar conseguir otro título. No le dedicó tanto tiempo, pero tenía habilidades. Era grande y fuerte, y podía saltar. Tenía ese buen tiro en suspensión. Para ser honesto, no quería ser un gran jugador. Sólo quería jugar. Pero qué buen tipo era“, dijo Scott.

Mientras que Cedric Ceballos, que fue compañero de Campbell en los Lakers, publicó en su cuenta de Instagram: “Me dolió muchísimo. Crecimos juntos de niños”.

Campbell además es recordaron por haber participado en la batalla más brutal de la historia de la NBA en Malice at the Palace. El 19 de noviembre de 2004 se produjo la pelea más intensa del deporte profesional americano.

Elden Campbell, recordado por su tranquilidad y su talento Kevin C. Cox - Getty Images North America

Indiana Pacers y Detroit Pistons quedaron marcados por haber quedado envueltos en un conflicto que terminó hasta con golpes en las tribunas del Palace de Auburn Hills con aficionados agredidos y unas sanciones nunca antes vistas en la NBA: 146 partidos de suspensión y 11 millones de dólares de multa tras la pelea protagonizada por Ron Artest (antes de ser Metta World Peace), Stephen Jackson y Jermaine O’Neal, entre otros. Por aquella batalla Campbell fue suspendido con 1 partido y multado con 48.888 dólares.