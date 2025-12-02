Facundo Campazzo, un líder inteligente: asume un rol diferente y se enfoca en transmitir el legado

En el tablero de la reconstrucción de la identidad de la selección argentina de básquetbol cada pieza está estratégicamente ubicada. Pablo Prigioni dispone y todos aceptan el rol, comprenden el mensaje. Incluso los más experimentados entienden que deben ponerse a disposición, demostrar entrega plena para convencer, y contagiar a quienes ahora deberán llevar el peso del equipo. Por eso las palabras de Facundo Campazzo son vitales para darle certeza al plan trazado para recuperar el ADN y cumplir objetivos como, por ejemplo, llegar a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Qatar en 2027.

La postura de Campazzo demuestra que el base de Real Madrid está enfocado en enviar señales que les permitan a jugadores como Francisco Cáffaro, Gonzalo Corbalán, José Vildoza, Juan Fernández, Alex Negrete, Juani Marco, Gonzalo Bressan, Juan Bocca, Lee Aaliya, entender que deben tomar el control de la selección argentina. Incluso, que la capitanía en el último partido ante Cuba haya quedado en poder de Cáffaro también implica que los más experimentados del plantel, Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Brussino, se encolumnan con el proceso sin objeciones.

Facundo Campazzo pretende bajar un mensaje claro para que sus compañeros comprendan lo que implica vestir la camiseta de la selección argentina FIBA Basketball

Campazzo se encarga de diseminar la idea con palabras en las que se traduce que ellos pretenden sumar, tomar roles protagónicos cuando sea necesario, pero que se sumarán a la intensidad que el grupo está imprimiendo: “Se ve un equipo más consolidado, mucho más aceitado en la regla defensiva, en la manera de jugar, en la fluidez ofensiva. Y en los entrenamientos veo una gran intensidad, por eso hay que tratar de estar a la par. Esa intensidad, esas reglas y demás, es un desafío personal porque tenemos que seguir ese ritmo, porque se está mejorando mucho. Siempre vamos a intentar estar, queremos ser parte de este proceso”.

Y cuando se trata de explicar qué implica estar en el proyecto que lidera Prigioni, el base de Real Madrid se enfoca en cómo todos aceptan que la realidad los ubica en un momento de reconstrucción: “Nosotros queremos sumar experiencia al grupo. Junto con Gaby y con Brussi buscamos mostrar o hacer saber qué significa jugar un Mundial, porque yo creo que eso es algo muy grande para la selección. Y creo que para este grupo puede ser un objetivo increíble. Se está trabajando desde hace casi dos años con la meta de conseguir la clasificación. Además, buscamos transmitir lo importante que es estar acá, venir en todo momento, estar a disposición de la selección, lo que implica el sentido de pertenencia, la contracción al trabajo...”.

¡JUGARON DE MEMORIA!



Gabriel Deck, recibió un pase de Campazzo, y anotó el 13-11 ante Cuba por los Clasificatorios FIBA Américas Catar 2027. #BásquetEnDSPORTS pic.twitter.com/GGmIqc1hXj — DSPORTS (@DSports) December 1, 2025

No se detiene Campazzo cuando se trata de explicar qué requiere ser jugador de la selección nacional: “Tener buenos hábitos, estar concentrado, dispuesto, entregarse en cada momento... Al final creo que el compromiso es la mayor muestra de apoyo que podemos darle al grupo. Por eso trato de poner mi energía ahí. Mientras se pueda, nosotros vamos a estar para sumar, e intentar darle un salto de calidad al equipo. Disfrutamos mucho venir acá. No es que algo que lo padecemos o que, no sé, que estamos con cara de c... Mirábamos las fotos de los entrenamientos y en todas estamos sonriendo, es increíble, estábamos pasándola bien en grupo, disfrutando de estar juntos, trabajando, rompiéndonos el lomo para seguir mejorando, y creo que eso es parte de lo que vivimos de procesos anteriores”.

Y cuando se trata de dar el ejemplo, lo que sucedió con Campazzo y Gabriel Deck, para tratar de estar a disposición de la selección, resume claramente el compromiso que quiere transmitir. Porque para participar de los dos partidos con Cuba, salieron de Botevgrad, Bulgaria, donde jugaron con Real Madrid ante Hapoel Tel Aviv por la Euroliga, volaron cuatro horas hasta España; desde allí, más de diez horas hasta La Habana, a la que arribaron menos de 24 horas antes del debut con Cuba. Tras la victoria, tres horas de vuelo hasta la escala en Ciudad de México y otras nueve hasta Buenos Aires. Jugaron este lunes en Obras, y tras otro éxito ante Cuba, salieron con el tiempo justo para volver a Madrid en un vuelo que demandó 12 horas. La urgencia por retornar es porque este jueves el conjunto blanco debe viajar a Estambul para medirse con Anadolu Efes, también por la Euroliga.

Por eso, Campazzo pone en palabras que todos están dispuestos a resignar tiempo para sumar al grupo: “En las vacaciones pasadas, cuando todo el mundo jugaba un Mundial, un Juego Olímpico, nosotros estábamos en Alicante, trabajando y jugando con el objetivo de mejorar y poniendo el objetivo de llegar bien para estas instancias de eliminatorias. Todos quisieron estar. Por eso creo que el equipo está en un muy buen momento y tiene mucho margen de mejora”.

También todos tienen claro que la mirada sobre el desempeño del equipo en estas eliminatorias tienen una carga extra, ya que el equipo no logró clasificarse a la Copa del Mundo de 2023. Campazzo no le escapa a esa realidad, pero elige darle una mirada positiva a la presión que recae sobre el equipo: “Siempre hay mochila. Una vez que se viste la camiseta de la selección, te ponés una mochila pesada. Nosotros sabemos las cosas que nos jugamos y las que se pueden llegar a jugar en un futuro. Pusimos los objetivos en la mesa, en todo el grupo, en el cuerpo técnico y a partir de ahí nos enfocamos en trabajar, porque no hay otra otra receta. Hay presión y nervios, pero va fluyendo todo y la idea es naturalizar estar en ese estado. Quizás los más grandes podemos llegar a absorber más responsabilidades o más presión, para que los chicos jueguen más tranquilos. Pero ellos están en un nivel bárbaro también y eso nos tranquiliza a nosotros, nos facilita mucho el trabajo”.