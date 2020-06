Campazzo en acción con Real Madrid, ante la defensa de Kevin Pangos Fuente: Archivo

La Liga ACB de España se pone en marcha. Este miércoles, el torneo más poderoso después de la NBA entra en juego . Con un sistema diferente de competencia, con apenas 12 equipos, con 33 partidos en 14 días y con 5 argentinos metidos en la definición de un certamen que promete ser apasionante, en La Fonteta, de Valencia, la sede elegida para darle acción al básquetbol español. Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck , serán los hombres de Real Madrid, que se perfila como el gran candidato, Luca Vildoza , es una pieza clave en la estructura de Baskonia, Leandro Bolmaro , apuesta a tener un lugar en Barcelona, y Nicolás Brussino , es un hombre importante en la maquinaria de Zaragoza.

La ACB diseñó un formato para 12 equipos, que dejó afuera a los últimos seis de la clasificación, que a cambio se libraron del descenso. Se armaron dos grupos alternados según su clasificación tras la última jornada disputada y se enfrentarán a todos los rivales de su grupo. Los dos mejores disputarán, cruzados primeros contra segundo, las semifinales a un partido y los ganadores la final también a un solo encuentro previsto para el 30 de junio. En total serán 33 duelos para coronar un campeón.

En Real Madrid, hay tranquilidad en Pablo Laso, ya que tiene todo el plantel a disposición, incluso, los jugadores extranjeros , que en algunos equipos, como Juventut de Badalona, en el que perdió 4 hombres importantes (Nikos Zizis, Perrin Buford, Tony Wroten y Luke Harangody) en medio de la suspensión por la pandemia. En el equipo merengue, la participación de Campazzo, Laprovittola y Deck es muy importante, ya que son parte de la rotación estable del equipo.

En Barcelona, el entrenador Svetislav Pesic, debe acomodar su equipo a la baja de Malcolm Delaney, que firmó con Olimpia Milano, pero cuenta con los retornos del base francés Thomas Huertel y el canadiense Kevin Pangos. Si bien eso es bueno para el equipos catalán, no lo es tanto para Leandro Bolmaro para entrar en la rotación. El cordobés está con el plantel en Valencia y trabaja para ganarse un lugar en esta definición.

En Baskonia, el técnico Dusko Ivanovic explicó que no sabe si podrá contar con Youssoupha Fall, aunque es posible que lo recuperen en los próximos días. Si bien estaba claro que Patricio Garino no se recuperó a tiempo de su lesión de rodilla y no viajó junto con el equipo, sí es importante la participación de Luca Vildoza, que es uno de los bases con más minutos del equipo.

En Zaragoza, terceros en Liga Endesa, reacomodaron las piezas, ya que se quedaron sin Dj Seeley y Jason Thompson, que se desvincularon, y no tienen a Javier Justiz y Renaldas Seibutis, que continúan lesionados. En la estructura de Zaragoza, la participación de Nicolás Brussino será importante y es una de las apuestas para el futuro del equipo, incluso, hace unos días se confirmó que el santafecino renovó contrato con la entidad española hasta 2022.

Todos los partidos se jugarán en el pabellón de la Fuente de San Luis, en La Fonteta, la macroinstalación de Valencia Basket, que será el centro de operaciones de esta definición. Además, se montó un centro médico y de recuperación para que los equipos dispongan de los medios necesarios para tratar a sus jugadores ante un calendario tan exigente pero igualmente para que en el caso de lesión no tengan que desplazarse a ningún hospital. La organización creó una especie de 'burbuja' libre de covid-19 y que los espacios sean de uso exclusivo para los que están dentro del protocolo (jugadores, técnicos, árbitros y personal de la organización).

El estadio de Valencia en donde se jugarán los partidos de la definición de la Liga ACB Fuente: Archivo - Crédito: Valencia Basket

El calendario de la etapa final

Miércoles 17 de junio

Barcelona vs. Joventut Badalona (a las 10.30 hora de la Argentina)

Iberostar Tenerife vs. Unicaja (a las 13.30)

Bilbao Basket vs. Kirolbet Baskonia (a las 16.30)

Jueves 18 junio

MoraBanc Andorra vs. Valencia Basket (a las 10.30)

Real Madrid vs. Gran Canaria (a las 13.30)

Casademont Zaragoza vs. San Pablo Burgos (a las 16.30)

Viernes 19 de junio

Bilbao Basket vs. Club Joventut Badalona (a las 10.30)

Unicaja vs. Barcelona (a las 13.30)

Kirolbet Baskonia vs. Iberostar Tenerife (a las 16.30)

Sábado 20 de junio

San Pablo Burgos vs. Real Madrid (a las 10.30)

MoraBanc Andorra vs. Gran Canaria (a las 13.30)

Valencia Basket vs. Casademont Zaragoza (a las 16.30)

Domingo 21 junio

Iberostar Tenerife vs. Bilbao Basket (a las 10.30)

Joventut Badalona vs. Unicaja (a las 13.30)

Barcelona vs. Kirolbet Baskonia (a las 16.30)

Lunes 22 de junio

Gran Canaria vs. San Pablo Burgos (a las 10.30)

Real Madrid vs. Valencia Basket (a las 13.30)

Casademont Zaragoza vs. MoraBanc Andorra (a las 16.30)

Martes 23 de junio

Kirolbet Baskonia vs. Unicaja (a las 10.30)

Bilbao Basket vs. Barcelona (a las 13.30)

Iberostar Tenerife vs. Joventut Badalona (a las 16.30)

Miércoles 24 de junio

Casademont Zaragoza vs. Gran Canaria (a las 10.30)

MoraBanc Andorra vs. Real Madrid (a las 13.30)

Valencia Basket vs. San Pablo Burgos (a las 16.30)

Jueves 25 de junio

Joventut Badalona vs. Kirolbet Baskonia (a las 10.30)

Unicaja vs. Bilbao Basket (a las 13.30)

Barcelona vs. Iberostar Tenerife (a las 16.30)

Viernes 26 de junio

Sant Pablo Burgos vs. MoraBanc Andorra (a las 10.30)

Gran Canaria vs. Valencia Basket (a las 13.30)

Real Madrid vs. Casademont Zaragoza (a las 16.30)

Domingo 28 de junio

Semifinal 1 : 1º Grupo A vs. 2 º Grupo B (a las 12)

Semifinal 2: 1º Grupo B vs. 2º Grupo A (a las 15)

Martes 30 de junio

Final (a las 15)