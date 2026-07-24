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Le Bron James anunció que jugará para Philadelphia 76ers la próxima temporada de la NBA
La superestrella, de 41 años, dejó Los Angeles Lakers después de ocho años; “todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente”, anunció en sus redes sociales
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LeBron James jugará para los Philadelphia 76ers, según anunció hoy la superestrella de la NBA en las redes sociales. “Creo que puedo ayudar a convertir a los 76ers de Filadelfia en un equipo campeón y me entusiasma mucho impulsar a una nueva base de aficionados y comenzar este increíble viaje una última vez”, expresó James, cuatro veces campeón de la NBA (dos con Miami, una con Cleveland y una con los Lakers).
I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love— LeBron James (@KingJames) July 24, 2026
A los 41 años, el jugador escribió que se sintió “acabado” cuando concluyó su 23a. temporada en la NBA, la última con Los Angeles Lakers. “Estaba bastante seguro de que jugué mi último partido”, manifestó James. ”Fui sincero en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si todavía amo este juego. Todavía amo de verdad este juego, y aún tengo más para dar”.
James está listo para firmar un contrato de 8 millones de dólares por dos años con los Sixers, según informó ESPN. La temporada pasada ganó casi 53 millones de dólares.
“No voy por dinero. No voy por la familia. ¿Para qué estoy jugando realmente en este punto? Todavía quiero sacrificarme", señaló James. Y agregó: “Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme al máximo. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar”.
James se suma a un equipo de los 76ers que no conquista un campeonato de la NBA desde 1983 y que no ha superado la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este desde 2001. Llega a un equipo que debería presumir uno de las mejores quintetos titulares de la NBA, que incluye a los también All-Stars Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, adquirido en un sorprendente acuerdo de la temporada baja con los Celtics.
Con información de AP
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