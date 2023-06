Liga Nacional de Básquet: la revancha de Quimsa, el equipo que sufrió dos duros traspiés consecutivos, pero se consagró campeón y se quedó con el premio a un proyecto

escuchar

SANTIAGO DEL ESTERO.- “La frase que decimos los hinchas de Quimsa es que ‘La tercera es la vencida’, esta vez se nos tiene que dar”, dijo al pasar una fanática que llevaba puesta una camiseta con los colores rojo, azul y blanco. El partido terminó. Y allí comenzó la celebración. Chicos y grandes gritaban y saltaban con muchísima alegría. Otros preferían darse un abrazo casi eterno. Los jugadores, unidos en el centro del campo, se buscaban entre ellos para mirarse a los ojos y fundirse en un abrazo. Entre sonrisas y euforia, parecían decirse que que el objetivo estaba cumplido. Toda esa comunión tuvo su mayor momento de estasis cuando el capitán, Mauro Cosolito levantó el brillante trofeo y se los mostró a los más de 5000 hinchas que llenaron el estadio Ciudad. Sí, Quimsa se coronó campeón de la Liga Nacional de básquetbol, luego de vapulear a Boca por 77 a 51 en el quinto punto de la serie al mejor de siete juegos y se quedó con la final por 4 a 1. Con esto, atrás quedaron las dos finales perdidas de manera consecutiva que tanto sufrió a su gente, la misma que ahora puede desahogarse.

Tras el partido y con el título consumado, en las tribunas continuaron con los festejos, todos gritaban y saltaban al ritmo del “Dale campeón que retumbaba desde los cuatro costados. En el rectángulo de juego, también. Con la invasión, todos querían sacarse una foto o agradecerle el título a los los jugadores campeones. Cosolito llevaba una de las redes de un aro colgada sobre su cuello y una botella de champagne en sus manos. Lo mismo Sebastián Acevedo, uno de los hijos predilectos del club. Eric Anderson, el MVP de las finales fue otro de los más perseguidos por los niños. Claro, la ilusión era mucha y todo se convirtió en una fiesta. Pasadas las horas algunas calles de Santiago del Estero estaban repletas de gente que celebró hasta horas de la madrugada.

🏆🎉 ¡El Ciudad es una fiesta! ¡@AAQuimsa es el campeón de La Liga! pic.twitter.com/nXIPS9wsjW — #FinalesLaLiga (@LigaNacional) June 17, 2023

Es que no fue un título más para los santiagueños. La espina de aquellas definiciones todavía seguía clavada en la piel y en el alma de algunos jugadores del plantel actual, y sobre todo de sus hinchas. Esas finales fueron en la temporada 2020/2021, disputada en la burbuja ante San Lorenzo, y la del año pasado, ante Instituto. Sin embargo, entre los protagonistas no sintieron esa presión: “Para salir campeones hay que estar en las finales, y nosotros estuvimos. Además, fueron circunstancias diferentes; contra San Lorenzo hicimos todo, pero esto no es por merecimiento. Al año siguiente ajustamos cosas, fuimos el primero de la etapa regular, volvimos a perder y nos dolió. Ahora vamos por la revancha”, había dicho Mauro Cosolito previo al comienzo de las finales ante el Xeneize. Y vaya si lo cumplieron.

Pero este año, la situación fue diferente. Los santiagueños rompieron ese maleficio, dejaron atrás las frustraciones y obtuvieron la segunda liga en lo que va de sus 17 temporadas en la máxima categoría del básquetbol argentino. La primera había sido en la temporada 2014-2015. Con la conquista obtenida este año ya son nueve los trofeos que tiene la Fusión. Este logro se suma a la Copa Argentina de 2009, el Torneo Súper 8 de 2014, la mencionada Liga Nacional de 2014/2015, los dos Súper 20 de 2018 y 2021, y la Supercopa de 2021. Además de dos títulos internacionales: la Liga Sudamericana de 2009 y la Basketball Champions League Americas de 2019/20. Es por eso que a las vitrinas del club deberán hacerle un espacio más.

Leandro Ramella, el entrenador que llegó a Quimsa en febrero de este año y logró sacar campeón al equipo Liga Nacional de Básquet

La temporada del equipo no fue fácil. En febrero de este año, Manuel Córdoba, quien había arribado a principios de la temporada, dejó de ser el entrenador y en su lugar asumió Leandro Ramella. El marplatense no tenía una tarea fácil. Sin embargo, dio en la tecla y supo sacar adelante a este equipo: “Había que acomodar algunas situaciones basquetbolísticas y otras de roles, para tratar de que el equipo sea más competitivo y eso intentamos hacer, pero siempre fue un gran plantel con buenos jugadores, que por ahí no estaban satisfechos con sus propios rendimientos”. Para el coach fue un premio a la constancia que, en 2022, había sido elegido como el mejor de todos en su puesto. “Hace más de 30 años que soy entrenador de básquet. Dirigí desde premini hasta la A y haber llegado a esto es muy movilizante y no caigo. Tengo mucha gente a la que agradecerle”, le dijo a LA NACION en el medio de los festejos.

Pero había algo más. Ramella debía llevar a cabo un trabajo con algunos jugadores que habían estado presente en las dos finales perdidas y sobre eso, expresó: “Los jugadores tuvieron mucha predisposición, se propusieron jugar partido a partido y tuvieron mucho semblante y personalidad para encarar los playoffs y esta final”. Y uno de los protagonistas que venía con la sangre en el ojo fue Franco Baralle. El joven base de 23 años, en principio, habló con LA NACION sobre lo que significa ser campeón: “Es una reivindicación, que la gente de Santiago festeje porque Quimsa es un club que viene haciendo las cosas muy bien. Luego sí se refirió a esas definiciones en las que se quedó con las manos vacías: “Tropecé dos veces seguidas y al fin se me dio. Teníamos una carga muy grande, pero bueno, con el apoyo de la familia que estuvo y apoyó, a partir de ellos pude salir adelante, porque la pasé muy mal, no te lo voy a mentir, pero cuando ganas o perdés el sol sale para todos igual”.

Franco Baralle, el joven base de Quimsa que había estado presente en las dos finales perdidas, pero hoy puede festejar Liga Nacional de Básquet

Pero lo de la Asociación Atlética Quimsa no es casualidad. Todo forma parte de un proceso que ya lleva cuatro años y que está al mando de Diego Lo Grippo, exjugador y director deportivo del básquetbol de la institución. Desde que asumió en su puesto Quimsa disputó nueve finales de diferentes competencias y este título es un premio la constancia de todo un trabajo que se viene haciendo, y que como manifestó la temporada pasada “muchas veces más allá del resultado final”. Y quien maneja las riendas del proyecto desde hace más de 20 años es Gerardo Montenegro, Presidente del club que fue quien entregó el trofeo durante la premiación.

El trabajo ya está hecho. Para la ciudad de Santiago del Estero será hora de festejar: Quimsa volvió a colocarse en el cetro del básquetbol argentino. Los factores determinantes para que el éxito suceda fueron el trabajo, el compromiso, el profesionalismo y la paciencia. Y esta vez sí, los hinchas de la Fusión podrán atreverse a hablar en pasado y decir que “la tercera fue la vencida”.