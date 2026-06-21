Liga Nacional de Básquetbol: Gimnasia y Esgrima venció a Quimsa en Comodoro Rivadavia y es el campeón

Veinte años no son nada. Son mucho. Para Gimnasia y Esgrima, de Comodoro Rivadavia, la espera fue larguísima. Pero en una noche de junio se terminó: el Verde es campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, por segunda vez. En el frío invernal de la ciudad marítima del este chubutense, el equipo mensana puso calor para que la gente estuviera de fiesta por la coronación.

En el estadio Socios Fundadores, Gimnasia se impuso por 68 a 56 a Quimsa, de Santiago del Estero, en el sexto capítulo de la final al mejor de siete, que liquidó con un 4-2. Y lo hizo con el mérito de haber revertido la desventaja de localía, ya que la Fusión había terminado mejor en la etapa regular del certamen y tendría más partidos como anfitrión en caso de que la serie tuviera una cantidad impar de enfrentamientos. El Verde golpeó nada menos que dos veces en la capital santiagueña en el comienzo de la llave, y aunque luego Quimsa hizo una devolución de gentilezas en el cuarto cruce, en Chubut, el conjunto patagónico quedó perfilado como para consagrarse, siempre con la delantera en el tanteador global.

🧨 10 puntos consecutivos de Sebastián Carrasco para que se levante todo el Socios Fundadores



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Algo similar ocurrió en el sexto encuentro de la final. Salvo en el amanecer, cuando estuvo detrás por 10-6, Gimnasia dominó el marcador. Luego de eso, con 12 tantos seguidos se ubicó 18-10 arriba, y cada subsiguiente fin de período lo vio al frente: 38-31, 54-43 y 68-56. El mayor responsable de esa supremacía fue Sebastián Carrasco, autor de 19 puntos y 1 rebote (+19 en valoración estadística). Suplente en el conjunto campeón, el base resultó premiado como el jugador más valioso de la final y es el primer chileno en recibir ese premio. Por el lado de Quimsa, el mayor anotador este sábado fue Tyren Johnson, autor de 13 unidades.

🌟 El mejor de las #FinalesLaLiga: ¡Seba Carrasco fue elegido MVP!



Estos fueron sus promedios:

➡️ 12,8 puntos

➡️ 1,3 rebotes

➡️ 2,8 asistencias

➡️ 1,0 recuperos pic.twitter.com/ZJ9r6B9d7V — La Liga (@LigaNacional) June 21, 2026

Además de volverse monarca del básquetbol nacional y de finalizar veinte años de abstinencia tras aquella conquista de 2006 con un 4-0 a Libertad, de Sunchales, Gimnasia se dio un gusto extra: se desquitó de la final de 2015, que había perdido por 4-2 a manos del mismo adversario al que ahora derrotó. El segundo título de campeón hace justicia para con una de las instituciones más añejas de la Liga, casi fundadora, pues el Verde es parte de la categoría de elite del básquetbol argentino desde apenas después de su propio nacimiento, sucedido a mediados de los años ochentas.

A 21 años de la fundación del certamen, Gimnasia se consagró por primera ocasión. Veinte años más tarde, repitió. Una frecuencia que solamente si se acortara estaría a tono con la magnitud de un histórico de la Liga Nacional.

🍾 ¡𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝, 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐞𝐬!



🏆Gimnasia de Comodoro ganó 4-2 las #FinalesLaLiga y es el nuevo campeón de La Liga Nacional. pic.twitter.com/3e4Xs4CqmN — La Liga (@LigaNacional) June 21, 2026

Gimnasia y Esgrima 68 vs. Quimsa 56

Gimnasia y Esgrima: Emiliano Toretta, 6 puntos, Martiniano Dato, 9; Anyelo Cisneros, 10; Bryan Carabalí, 0, y Federico Grun, 2 (formación inicial); Marcos Chacón, 8; Sebastian Carrasco, 19; Mauro Cosolito, 0, Kenneth Horton, 0; Carlos Rivero, 14; Natalio Santacroce, 0, y Jesús Centeno 0.

Emiliano Toretta, 6 puntos, Martiniano Dato, 9; Anyelo Cisneros, 10; Bryan Carabalí, 0, y Federico Grun, 2 (formación inicial); Marcos Chacón, 8; Sebastian Carrasco, 19; Mauro Cosolito, 0, Kenneth Horton, 0; Carlos Rivero, 14; Natalio Santacroce, 0, y Jesús Centeno 0. Director técnico: Pablo Favarel.

Quimsa: Sebastian Orresta, 2; Brandon Robinson, 12; Leonardo Lema, 7; Tyren Johnson, 13, y Sam Freeman, 4 (formación inicial); Diego Figueredo, 3; Diego Colomb, 3; Lucio Mantovani, 0; Jerome Meyinsse, 4; Matias Solanas, 8, y Fausto Ruesga, 0.

Sebastian Orresta, 2; Brandon Robinson, 12; Leonardo Lema, 7; Tyren Johnson, 13, y Sam Freeman, 4 (formación inicial); Diego Figueredo, 3; Diego Colomb, 3; Lucio Mantovani, 0; Jerome Meyinsse, 4; Matias Solanas, 8, y Fausto Ruesga, 0. Director técnico: Lucas Victoriano.

Parciales: 18-10, 38-31 (20-21), 51-43 (13-12) y 68-56 (17-13).

18-10, 38-31 (20-21), 51-43 (13-12) y 68-56 (17-13). Árbitros: Pablo Estévez, Fernando Sampietro y Julio Dinamarca.

Pablo Estévez, Fernando Sampietro y Julio Dinamarca. Estadio: Socios Fundadores, de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Emiliano Toretta es favorecido por una cortina de Anyelo Cisneros, que va a buscar la descarga; salvo en pocos minutos al inicio, Gimnasia fue superior a Quimsa en el sexto partido y en la final. X @LigaNacional

Los seis capítulos de la final

Quimsa 73 vs. Gimnasia y Esgrima 82

vs. Gimnasia y Esgrima Quimsa 79 vs. Gimnasia y Esgrima 80

vs. Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima 76 vs. Quimsa 59

vs. Quimsa Gimnasia y Esgrima 74 vs. Quimsa 77

vs. Quimsa Quimsa 88 vs. Gimnasia y Esgrima 60

vs. Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima 68 vs. Quimsa 56

Jerome Meyinsse, un histórico de la Liga, busca un lugar para que la jugada de Quimsa progrese, pero la buena defensa de Bryan Carabalí le complica la acción. X @LigaNacional

Todos los campeones de la Liga

* año de la final de la temporada