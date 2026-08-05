Masters 1000 de Montreal 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este miércoles 5 de agosto continúa el Masters 1000 de Montreal, que se disputa en el estadio IGA sobre canchas de cemento, y en el cuarto día cierra la segunda ronda. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En total hay 24 partidos y debutan varios de los favoritos al título, que son los preclasificados. En el Court Central abren la jornada el griego Stefanos Tsitsipas (Q) vs. el brasileño Joao Fonseca (22°) mientras que a continuación se presenta el campeón defensor de la corona, el estadounidense Ben Shelton (5°), vs. su compatriota Jenson Brooksby.

Ben Shelton debuta en el Masters 1000 de Montreal, donde defiende el título que ganó el año pasado en Toronto ALEXANDRA BEIER - AFP

En la continuidad, el alemán Alexander Zverev (1°), principal candidato por las ausencias de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, disputa su primer partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor. Desde no antes de las 20, el crédito local Félix Auger-Aliassime (2°) enfrenta a al francés Titouan Droguet (Q).

También juegan varios argentinos. En el Rogers Court, desde no antes de las 12.30 Juan Manuel Cerúndolo choca con el noruego Casper Ruud (9°) y, a continuación, Thiago Tirante se mide con Taylor Fritz (7°). En el Court 5, Mariano Navone abre el día vs. el monegasco Valentín Vacherot (14°) mientras que en el Court 9 lo hace Sebastián Báez vs. el belga Zizou Bergs (31°). En esa misma cancha, pero desde no antes de las 16.30, Francisco Cerúndolo (16°) debuta vs. el norteamericano Alex Michelsen.

Juan Manuel Cerundolo se presenta este miércoles en el Masters 1000 de Montreal vs. Casper Ruud ANTHONY ANEX - Keystone

El último tenista albiceleste que hace su debut este miércoles es Tomás Etcheverry (26°). El platense se mide con el portugués Nuno Borges desde las 12 en el Court 2.

El torneo tiene la particularidad que alterna su sede con Toronto, ciudad en la que este año se desarrolla el Masters 1000 para la rama femenina.

Cuadro del Masters 1000 de Montreal

La parte alta del cuadro del Masters 1000 de Montreal

La parte baja del cuadro del Masters 1000 de Montreal

Tabla de campeones del Masters 1000 de Canadá