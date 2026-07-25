Murió Horacio Muratore, histórico dirigente del básquet y figura clave para la Generación Dorada

Este sábado se conoció la noticia de la muerte de Horacio Muratore, histórico expresidente de la Confederación Argentina de Básquet y uno de los dirigentes de ese deporte más importantes del país. El tucumano, que también estuvo al frente de la Federación Internacional de Básquet (FIBA), tenía 74 años.

La propia Confederación Argentina de Básquet confirmó la triste noticia y manifestó su “profundo pesar por el fallecimiento a los 74 años de Horacio Muratore”, a quien definió como “uno de los dirigentes más trascendentes en la historia del deporte argentino”.

El posteo de la CABB por el fallecimiento de Horacio Muratore

Desde la entidad destacaron que su trayectoria reflejó un “incansable compromiso y dedicación por el básquet”, completando un camino que fue desde su querido club Tucumán BB hasta la máxima cúpula de la FIBA entre 2014 y 2019, pasando por la Federación de Tucumán, la CAB, CONSUBASQUET y FIBA Américas.

Antes de llegar a la FIBA, tomó el control de la Confederación Argentina en 1992 y estuvo 16 años en el cargo. En los tiempos de Muratore como presidente, el equipo argentino logró el Panamericano del 95, los Sudamericanos de 2001-04 y 08, el Premundial de 2001, la Diamond Ball 2008, la medalla dorada de los Juegos de 2004, la medalla de plata en el Mundial de 2002 y la medalla de bronce en los Juegos de 2008. Fue la época de la Generación Dorada, el mejor equipo en la historia del básquet argentino.

Muratore impulso a figuras como Manu Ginobili Prensa NBA Store

Muratore empezó su camino en la dirigencia deportiva en Tucumán BB, el club de su vida, siguiendo los pasos de su padre. Antes de dedicarse por completo a la conducción deportiva internacional, participó como secretario académico y profesor de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas; además trabajó en el rubro asegurador.

Luego de presidir la Federación Tucumana de Básquet, dio el salto a la conducción nacional. Durante sus 16 años al frente de la CABB, impulsó una estructura de desarrollo juvenil que acompañó la consolidación de figuras como Manu Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni y Fabricio Oberto.

Sobre el surgimiento de ese inolvidable plantel, Muratore reflexionó durante una charla con LA NACION en 2017: “Yo he creado la Generación Dorada. Los tuve desde chicos. Creo que les he dado la oportunidad para que crezcan”.

Muratore formó a grandes talentos argentinos

En esa misma conversación, el dirigente remarco que el éxito de aquel grupo no fue una casualidad, sino el resultado de un trabajo sostenido que se inició bajo la conducción técnica de Guillermo Vecchio y que se mantuvo en el tiempo con otros entrenadores.

Para Muratore, el brillo internacional de figuras como Ginóbili, Scola u Oberto sirvió también para poner en valor la tarea dirigencial hecha en silencio durante más de una década.

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