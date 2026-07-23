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Franco Colapinto se refirió a la ola anti-Argentina y explotó contra los españoles: “No tienen ni...”

El piloto de Alpine hizo una crítica a la sociedad ibérica después de ver los festejos por la segunda Copa del Mundo que ganaron; qué dijo

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Franco Colapinto explotó contra los españoles: “No tienen ni...” (Photo by ERWIN SCHERIAU / APA / AFP) / Austria OUT
Franco Colapinto explotó contra los españoles: “No tienen ni...” (Photo by ERWIN SCHERIAU / APA / AFP) / Austria OUTERWIN SCHERIAU - APA

Durante una entrevista con Franco Colapinto, el periodista deportivo Juan Fossaroli le preguntó por los festejos de la sociedad española tras haber ganado el Mundial 2026. Sin pelos en la lengua y en medio del contexto de la ola “anti-Argentina”, el joven piloto criticó a los hinchas de “La Roja”.

“¿Sabés que yo no veía muchas remeras de España durante todo el Mundial y aparecieron en la sala de prensa?”, comentó el periodista, a lo que rápidamente Colapinto respondió: ”No, no. Sí, ahora de golpe se las ponen cuando ganan. No se las ponen antes. Una vergüenza".

Al oír el tono con el que el piloto se expresó, Fossaroli intentó cambiar de tema, pero Colapinto alcanzó a decir: “No tienen ni canciones para cantar. Aparte, estaban quemando una bandera, un coso argentino, la camiseta de [Lionel] Messi estaban quemando. La querían quemar, no les prendía el fuego”.

Una vez que el piloto de Alpine terminó de dar su opinión, el periodista le pidió cambiar el foco. La entrevista se dio en el marco del Gran Premio de Hungría en el circuito de Hungaroring, que tendrá lugar el domingo 26 de julio. En esta carrera, Franco Colapinto intentará emular o mejorar lo hecho la jornada pasada en Bélgica, cuando finalizó 10°.

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