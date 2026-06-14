New York Knicks le ganó a San Antonio Spurs y se coronó campeón de la NBA

Los New York Knicks son los campeones de la NBA. La franquicia de Manhattan venció a San Antonio Spurs por 94 a 90 en el quinto juego de la serie al mejor de siete partidos (4-1) y logró su tercer título en el mejor básquetbol del mundo. Los neoyorkinos tuvieron que esperar 53 años para volver a lograr un campeonato. Jalen Brunson, que tuvo una noche increíble en el Frost Bank Center de Texas, fue elegido el MVP de las finales.

Fue otra noche magnífica para New York Knicks. Al igual que en el cuarto juego de la serie que se disputó el último miércoles en el Madison Square Garden, los neoyorquinos volvieron a protagonizar una gran remontada. Esta vez fue tras estar de 15 puntos abajo en el tercer cuarto (68-53). El principal encargado de que esto suceda fue Jalen Brunson. Una actuación imperial del base que anotó 45 puntos y 29 de ellos fueron en el segundo tiempo. Además, marcó 15 en el último cuarto.

"AFTER 53 YEARS, THE KNICKS ARE FINALLY NBA CHAMPIONS ONCE AGAIN!"



THE NEW YORK KNICKS WIN THEIR FIRST CHAMPIONSHIP SINCE 1973 🏆 pic.twitter.com/7JqXe4cU9e — NBA (@NBA) June 14, 2026

Por su actuación determinante, Brunson fue elegido como el mejor jugador de las finales, pero estuvo muy bien acompañado por jugadores como el dominicano Karl Antony Towns y OG Anunoby en el poste bajo con presencias ofensivas y neutralizando los ataques de Victor Wembanyama, la figura de los Spurs; también a Josh Hart y Mikal Bridge, basquetbolistas de rol que siempre cumplen, y compañeros que desde el banco de suplentes también entregaron lo suyo como Landry Shamet, Miles McBride y Mitchell Robinson.

De este modo, los dirigidos por Mike Brown entraron en las páginas doradas de la historia de una franquicia que no disputaba una final de la NBA desde hacía 27 años, la que justamente perdió contra San Antonio Spurs. Además, tras haber caído en esa definición entró en una sequía que parecía que no iba a finalizar jamás para los Knicks, uno de los equipos con los fanáticos más pasionales de toda la NBA.

Jalen Brunson, base de los New York Knicks, con el trofeo al MVP de las finales e la NBA GREGORY SHAMUS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En 23 temporadas, sólo una vez alcanzó las semifinales de la conferencia del este (2012/2013), en cinco cayó en la primera rueda de playoffs y en las restantes ni siquiera se clasificó. Sin embargo, comenzó a recuperar la memoria desde la temporada 2022/2023. Alcanzó dos semifinales del este y el año pasado cayó en las finales de su conferencia. Este año la suerte cambió y los Knicks dieron un golpe sobre la mesa al ganarle la NBA Cup a San Antonio Spurs en diciembre del 2025.

La temporada regular de la 2025/2026 la finalizaron en la tercera posición del este y en los playoffs mostraron todo el potencial posible. Dejaron en el camino a Atlanta Hawcks (4-2) en primera ronda; barrieron 4 a 0 a Philadelphia 76ers en semifinales y a Cleveland Cavaliers en las finales y cerraron derrotando 4 a 1 a los Spurs, cerrando así una postemporada inigualable con 16 triunfos y tan solo tres derrotas. Incluso llegaron a ostentar 12 triunfos en fila.

Jalen Brunson cubre la pelota delante de Luke Kornet (7); el permitral de New York fue la figura de la final. Ross D. Franklin - AP

Pasó más de medio siglo para que los Knicks vuelvan a gritar campeones. Toda una ciudad repleta de fanáticos apasionados y las celebridades que también lo acompañan desde siempre como el actor Ben Stiller y el director de cine Spike Lee, esperaron este momento por años. Como campeones, todos ellos vivirán una fiesta los próximos días en Manhattan cuando el trofeo Larry O’Brien defile por las avenidas Séptima y Octava, encima de la Estación Pensylvania, donde está ubicado el mítico Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York.