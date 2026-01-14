Nikola Topić, el campeón de la NBA sin jugar que venció a un cáncer para debutar en la liga más fuerte

En octubre de 2025 se detuvo el mundo para el chico que llegó a Estados Unidos desde Serbia con la encantadora ilusión de ser una figura del deporte. El destino se encaprichó con enlodar su camino, porque con apenas 19 años el basquetbolista ya hacía garabatos en el aire pensando en cuántos puntos iba a anotar y cómo iba a defender contra grandes figuras. La NBA era su edén, pero su cuerpo le tenía preparado desafíos más complejos, delicados, de lucha. Y él, Nikola Topić, no se dejó vencer, asumió la empresa más delicada de su vida y después de tres meses de batallas siente que todo el esfuerzo valió la pena, porque está a un paso de debutar con la camiseta de Oklahoma City Thunder en la liga más poderosa del mundo.

Soñó la segunda mitad de su vida con este momento, porque cuando Nikola tenía 10 años era futbolista. Jugaba de defensor lateral izquierdo en Novi Sad, su ciudad natal. Pero dejó la cancha de fútbol porque su mejor amigo eligió jugar al básquetbol y, como él comenzó a aburrirse y extrañaba a su compinche, se inclinó por la pelota naranja. De todas formas, para Topić no era nada ajena la cuestión, porque en su casa siempre hubo una a mano y la gloria entre aros y tableros está emparentada a su apellido.

Sucede que su padre, Milenko, fue un alero legendario que ayudó a la ex Yugoslavia a ganar una medalla plateada olímpica (Atlanta 1996) y una dorada en un EuroBasket (España 1997) y en el Campeonato Mundial de FIBA (Grecia 1998). Milenko Topić jugó y entrenó en el club Estrella Roja, de Belgrado, y Nikola siguió los pasos de su padre, a quien considera un mentor. Incluso sus preparadores aseguran que es evidente que fue criado por un entrenador de básquetbol.

Cuando Nikola Topić debutó en Estrella Roja, tras media temporada cedido a Mega Basket, también de Serbia, cumplió el sueño de su vida: actuar en el mismo club que su papá. Y también jugó con Miloš Teodosić, una leyenda del básquetbol serbio y que había sido un ídolo para él. El tiempo junto a Teodosić fue, según su entrenador Ioannis Sfairopoulos, como ir a la escuela.

Cada detalle contribuyó a convertir a Topić en un imán para la NBA. Incluso, una historia que supo contar Sfairopoulos explica por qué todos se impresionan con su personalidad. Cuando estaba en un equipo juvenil y un director técnico sancionó a uno de sus compañeros con una multa que equivalía a la mitad de sus viáticos, Topić se acercó al entrenador y le ofreció pagar en nombre de su compañero, porque podía permitirse ese gasto. “Tiene algo que lo hace único: la combinación de su talento y su mentalidad. Es muy maduro para su edad. Tiene 18, 19 años y parece de 32”, dijo Sfairopoulos hace un tiempo.

La mano para el aro, en un calentamiento de OKC

Tiene un físico especial para el puesto de base, porque mide 1,96 metros sin zapatillas. Su inteligencia para el juego es otra de las virtudes que lo depositaron en la NBA. Topić fue elegido como número 12 en el Draft de 2024 y estaba llamado a ser uno de los jóvenes de mayor progresión en la liga, pero no pudo mostrarlo. Una grave lesión le impidió debutar en el que habría sido su año de novato en la NBA. Jugando la final de la ABA League en Estrella Roja tuvo una rotura parcial de un ligamento la rodilla derecha y eso le hizo perder opciones de estar en el top 5 en el Draft. Bajó hasta el puesto 12, en el que fue seleccionado por Oklahoma City Thunder, a pesar de que ya se sabía que iba a perderse todo ese primer año.

Y tuvo un guiño del destino porque Topić se quedó con la particular distinción de ser el primer jugador en la historia de la NBA en ser campeón sin haber jugado ni un solo partido, ya que Oklahoma City obtuvo el anillo en la temporada 2024/2025. Pero el golpe de escena fuerte se dio después, en octubre, cumplidos los 20 años de edad. Hace tres meses Topić recibió un segundo mazazo, y mucho peor que el anterior: le fue diagnosticado un cáncer testicular, que requería una urgente intervención quirúrgica, primero, y un agresivo tratamiento con quimioterapia después.

El vicepresidente ejecutivo y mánager general de la franquicia campeona, Sam Presti, lo comunicó en una conferencia de prensa y aseguró que el cuerpo médico era muy optimista. “Se ha sometido a un procedimiento testicular en Houston. Era necesaria una biopsia. La biopsia indicó que tiene cáncer testicular. Pero él ha podido entrenarse en los últimos días. Sabemos que esto es un desafío, pero todos los médicos son extremadamente positivos sobre su proceso de recuperación“, dijo Presti.

De vuelta en las prácticas

Nikola Topić is back at OKC practice, after undergoing chemotherapy.



Praying to see Topić back healthy & hooping soon 🙏💪



via @MichaelOnSports pic.twitter.com/fiMKAmagYa — NBA Retweet (@RTNBA) January 11, 2026

Eso podía representar un golpe definitivo para su carrera, pero Topić no se rindió. Decidió mantenerse activo siempre que la quimioterapia y sus efectos se lo permitieran. El equipo le dio acceso a las instalaciones para que continuara moviéndose, pero siempre monitoreándolo, para evitar una recaída. Y ahora su agente, Misko Raznatović, anunció una excelente noticia: "La quimioterapia se ha completado con éxito y ahora Nikola está regresando al proceso de entrenamiento, aunque permaneció activo incluso durante la terapia", dijo.

No hay una fecha oficial para su aparición oficial en competencia, pero se prevé que será el momento más emotivo en la temporada para la franquicia Thunder, que ya estableció como eslogan “back on the court” (“de regreso en la cancha”) en sus publicaciones de entrenamientos en Instagram.

El anuncio de Sam Presti

Sam Presti announced today that Nikola Topic is dealing with testicular cancer.



His doctors are “extremely positive” about his long-term outlook. He has began chemotherapy, and there is no timetable for his return.



Wishing all the best for Topic. pic.twitter.com/jqtkdO5qGa — Justin Martinez (@Justintohoops) October 30, 2025

En un video que se volvió viral en las últimas horas se puede ver al base serbio probar su muñeca para el tiro, con secuelas de un tratamiento tan invasivo. “Sinceramente, espero que este año pueda tener minutos no sólo en la G League, sino también en la NBA. Si todo continúa como hasta ahora, no tengo dudas que será así“, dijo Raznatović.

Nikola Topić está de vuelta. El serbio de 20 años que no le teme a nada le torció la muñeca al destino, luchó la batalla más dura de su vida y ahora pretende empezar a escribir su historia en la NBA.