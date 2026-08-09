Polémica en el básquetbol femenino: el foul de DiJonai Carrington contra Sophie Cunningham que desató un debate racial

Sophie Cunningham, la jugadora de Indiana Fever, el equipo de la WNBA, la liga femenina de básquetbol más importante del mundo, continúa en el foco de atención. Desde hace un tiempo generó controversias mediáticas y culturales en una liga que crece en audiencia en EE.UU. al expresar su rechazo a que atletas transgénero actúen en competencias femeninas. Su declaración dividió las aguas, recibió críticas, pero también muchos apoyaron su postura. Súper competitiva, aguerrida y desafiante, tampoco pasa inadvertida en la cancha.

Y otra vez protagonizó un momento muy picante durante un partido. Fue anoche, cuando DiJonai Carrington, jugadora de Chicago Sky, fue expulsada tras cometerle una “falta flagrante de tipo 2″ a Cunningham. Carrington llegó al vestuario y sacudió el mundo de la WNBA al publicar en sus redes sociales las palabras “Privilegio blanco”, etiquetando a Indiana Fever. Luego, el posteo fue borrado, aunque este domingo continúa el debate racial en los Estados Unidos dentro del ámbito del básquetbol femenino.

La falta flagrante de DiJonai Carrington a Sophie Cunningham en el duelo entre Indiana Fever y Chicago Sky MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sucedió que Cunningham, que es blanca, estaba lanzando una bandeja en un contraataque de Fever durante el primer cuarto cuando Carrington, que es negra, la abordó fuertemente por detrás, golpeándola en la cabeza y el cuello, derribándola al suelo justo cuando el tiro entraba. Cunningham, que reaccionó de inmediato, se abalanzó sobre Carrington mientras una compañera la sujetaba, afirmó que la infracción fue “absolutamente” intencional. “Claramente, creo que fue innecesario”, dijo Cunningham. “Nunca he hablado con ella y no tengo ningún problema con ella, pero supongo que tiene algunas cosas reprimidas”, añadió.

El posteo de Dijonai Carrington que se refería a un "privilegio blanco"; luego fue borrado

Cunningham habló de su instinto de enfrentar a su rival: “Respondí de repente. No voy a permitir que nadie me haga eso. Creo que todo el mundo lo sabe. Creo que por eso lo hizo, porque quiere llamar la atención”, apuntó Cunningham, según la agencia Associated Press. La jugada fue revisada y calificada como falta flagrante de tipo 2 después de que el árbitro indicara que hubo preparación, impacto y seguimiento de la falta.

La dura falta de Carrington a Cunningham

El foul de DiJonai Carrington a Sophie Cunningham

Cunningham también se refirió al posteo de Carrington: “Esto no tiene nada que ver con la raza. El año pasado hice lo mismo y me expulsaron. Y me lo merecía. No hay razón para siquiera usar ese argumento”.

La entrenadora de Indiana Fever, Stephanie White, tuvo una visión diferente de la jugada respecto de la intencionalidad. “Fue una falta dura”, dijo White. “No creo que DiJonai saliera intencionadamente para golpearla en el cuello como lo hizo, pero sucedió, y creo que la decisión fue correcta”.

Quién es Sophie Cunningham

Cunningham tiene 29 años y creció en una familia ligada al deporte universitario. Su padre, Jim, jugó al fútbol americano y su madre, Paula, compitió en atletismo. Su salto en el básquet empezó en la Universidad de Missouri. Allí jugó cuatro temporadas en Tigers, el equipo femenino de básquet de la casa de estudios. Durante su paso, la escolta se transformó en la máxima anotadora histórica del programa.

Sophie Cunningham, de Indiana, nunca pasa inadvertida Paul Beaty - FR36811 AP

A principios de 2025, Cunningham experimentó un giro en su carrera: fue transferida a Indiana Fever, equipo que contaba con Caitlin Clark, una de las mejores basquetbolistas del mundo en la actualidad. Y fue en Indiana donde amplificó su exposición mediática y encontró un rol adaptado a su perfil: aportes ofensivos desde el banco, intensidad defensiva y una presencia emocional que la convirtió en una de las referentes del vestuario. Su fama llegó como “protectora” de la joven Clark y se fortaleció a partir de varios episodios de alta tensión. Uno de ellos fue en junio del 2025. En un duelo ante Connecticut Sun, Cunningham protagonizó una acción con empujones y manotazos.

Esa imagen de “guardaespaldas” de Clark se repitió el 22 de junio de este año, en la victoria de Indiana sobre Phoenix Mercury por 86-77. En medio de una discusión que involucró a Clark y DeWanna Bonner, Cunningham miró fijamente a Bonner y la señaló insistentemente durante ¡22 segundos!, sin pronunciar una sola palabra. La escena se volvió viral en las redes sociales y se la denominó “Sophie points”.

El altercado viral de Sophie Cunningham con su rival DeWanna Bonner durante un partido de la WNBA entre Indiana Fever y Phoenix Mercury

Posteriormente, Cunningham explicó en su podcast que su reacción fue porque consideraba injusto que Clark hubiese sido sancionada sin que Bonner recibiera el mismo castigo.