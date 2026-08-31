Por dónde pasan a la selección argentina de básquet vs. Canadá, por los Clasificatorios al Mundial 2027

La selección argentina de básquetbol visita este lunes desde las 20.10 (hora argentina) a Canadá en el Videotron Centre de Quebec en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo F de la segunda etapa de las Eliminatorias de América al Mundial Qatar 2027.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Courtside 1891.

Facundo Campazzo es el capitán de la selección argentina de básquetbol FIBA

La previa de Canadá vs. Argentina

El combinado norteamericano es el seleccionado de mayor poderío en el Grupo F y, de hecho, lidera con 14 puntos e invicto. Ganó todos los partidos que disputó incluida la primera etapa y con un triunfo más saca su boleto a la Copa del Mundo. Para este encuentros, además, cuenta con buena parte de su potencial porque puede utilizar a los jugadores de la NBA y el entrenador Gordie Herbert dispone de, entre otros, Luguentz Dort y Kelly Olynyk.

En total, hay siete cupos a la cita ecuménica para 12 equipos y los obtienen los tres líderes de cada zona de la segunda etapa más el mejor cuarto entre los dos grupos. En el E, en tanto, compiten Estados Unidos, Brasil, República Dominacana, México, Colombia y Chile.

Luguentz Dort, una de las figuras de Canadá que juega vs. la selección argentina este lunes Michael Conroy - AP

El equipo albiceleste, por su parte, anhela jugar la cita ecuménica, de la cual se quedó afuera en 2023. Es una obsesión, porque su historia la obliga a estar presente y no acepta dos ausencias seguidas y, también, porque para figuras como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola puede ser el epílogo de su vínculo con la camiseta celeste y blanca, a excepción de que un año después el equipo dispute los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

La albiceleste marcha segunda en la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos producto de seis triunfos y una caída -cinco victorias fueron en la primera etapa, de la que arrastró las 11 unidades que sumó- y en caso de imponerse en Quebec quedará muy cerca de lograr el objetivo.

El entrenador Pablo Prigioni tiene a disposición a todos los jugadores, incluidos aquellos que habitualmente no pueden decir presente por los compromisos de sus clubes en la Euroliga como Leandro Bolmaro, Campazzo y Deck. Los otros jugadores que eligió el DT para enfrentar a los canadienses son Laprovíttola, Franciso Cáffaro, Juan Ignacio Marcos, Nicolás Brussino, José Vildoza, Gonzalo Corbalán, Gonzalo Bressan, Juan Pablo Vaulet y Carlos Rivero.

📝 ¡Los 1️⃣2️⃣ para esta noche!



🇦🇷 El entrenador Pablo Prigioni confirmó a los 12 jugadores que enfrentarán a Canadá desde las 20:10



📺 Transmiten TyC Sports, DSports y Courtside 1891 en DAZN pic.twitter.com/fxhwvjiWUH — Argentina Básquet (@cabboficial) August 31, 2026

Fixture, resultados y posiciones del Grupo F de las eliminatorias de América al Mundial 2027

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Argentina 89-75 Puerto Rico.

Uruguay 94-103 Bahamas.

Panamá 66-86 Canadá.

Fecha 2

Canadá vs. Argentina - Lunes 31 de agosto a las 20.10.

Uruguay vs. Puerto Rico - Lunes 31 de agosto a las 20.10.

Bahamas vs. Panamá - Lunes 31 de agosto a las 21.10.

Fecha 3

Uruguay vs. Canadá - Jueves 26 de noviembre.

Argentina vs. Bahamas - Jueves 26 de noviembre.

Canadá vs. Puerto Rico - Jueves 26 de noviembre.

Fecha 4

Puerto Rico vs. Uruguay - Domingo 29 de noviembre.

Argentina vs. Canadá - Domingo 29 de noviembre.

Panamá vs. Bahamas - Domingo 29 de noviembre.

Fecha 5

Canadá vs. Panamá - Viernes 26 de febrero de 2027.

Bahamas vs. Uruguay - Viernes 26 de febrero de 2027.

Puerto Rico vs. Argentina - Viernes 26 de febrero de 2027.

Fecha 6

Canadá vs. Uruguay - Lunes 1° de marzo de 2027.

Bahamas vs. Argentina - Lunes 1° de marzo de 2027.

Puerto Rico vs. Panamá - Lunes 1° de marzo de 2027.