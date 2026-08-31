Qué necesita la selección argentina de básquet para clasificarse al Mundial 2027

La selección argentina de básquetbol tiene una obsesión: clasificar al Mundial Qatar 2027. El anhelo es gigante. No haberlo hecho a la edición 2023 significó un cimbronazo para el país que en 2019 acarició la gloria en China y, por ello, en las Eliminatorias de América que está disputando por estos días no deja nada librado al azar.

La albiceleste marcha segunda en la tabla de posiciones del Grupo F de la segunda etapa con 13 puntos producto de seis triunfos y una caída. Cinco victorias fueron en la primera fase, de la que arrastró las 11 unidades que sumó para la instancia en curso.

La selección argentina está muy cerca del Mundial Qatar 2027 FIBA

En simultáneo, se desarrolla la zona E, donde compiten Estados Unidos, Brasil, República Dominacana, México, Colombia y Chile. En total, hay siete cupos a la cita ecuménica para 12 equipos y los obtienen los tres líderes de cada zona de la segunda etapa más el mejor cuarto entre los dos grupos.

El panorama para la Argentina, a falta de cinco fechas, es muy alentador y depende de sí mismo para obtener una plaza en la Copa del Mundo. Si bien no puede lograrlo en el partido vs. Canadá que disputa este lunes en Quebec, de conseguir un triunfo quedará muy cerca del mismo porque, al menos, mantendrá su ventaja de tres victorias sobre Bahamas, el cuarto del escalafón, con cuatro juegos más por delante.

Pablo Prigioni anhela llevar a la selección argentina al Mundial 2027 Prensa FIBA AMERICAS

Fixture, resultados y posiciones del Grupo F de las eliminatorias de América al Mundial 2027

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Argentina 89-75 Puerto Rico.

Uruguay 94-103 Bahamas.

Panamá 66-86 Canadá.

Fecha 2

Canadá vs. Argentina - Lunes 31 de agosto a las 20.10.

Uruguay vs. Puerto Rico - Lunes 31 de agosto a las 20.10.

Bahamas vs. Panamá - Lunes 31 de agosto a las 21.10.

Fecha 3

Uruguay vs. Canadá - Jueves 26 de noviembre.

Argentina vs. Bahamas - Jueves 26 de noviembre.

Canadá vs. Puerto Rico - Jueves 26 de noviembre.

Fecha 4

Puerto Rico vs. Uruguay - Domingo 29 de noviembre.

Argentina vs. Canadá - Domingo 29 de noviembre.

Panamá vs. Bahamas - Domingo 29 de noviembre.

Fecha 5

Canadá vs. Panamá - Viernes 26 de febrero de 2027.

Bahamas vs. Uruguay - Viernes 26 de febrero de 2027.

Puerto Rico vs. Argentina - Viernes 26 de febrero de 2027.

Fecha 6

Canadá vs. Uruguay - Lunes 1° de marzo de 2027.

Bahamas vs. Argentina - Lunes 1° de marzo de 2027.

Puerto Rico vs. Panamá - Lunes 1° de marzo de 2027.

La tabla de posiciones del Grupo F de las eliminatorias al Mundial 2027

Tras el subcampeonato en China 2019, la Argentina no estuvo en el Mundial 2023 y la edición venidera es la última oportunidad para jugadores como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola de disputar un certamen de relevancia con la camiseta albiceleste.

Además, participar de la cita ecuménica le posibilitaría a la albiceleste competir por las dos plazas de América a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, con el agregado de que Estados Unidos no estará en al contienda porque será anfitrión del evento. Es decir, en las Eliminatorias de América está en juego gran parte de su futuro para los próximos dos años y, sobre todo, no volver a ‘caerse’ del mapa internacional.