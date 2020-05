El trailer de "Reset, volver a empezar" 01:48

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2020 • 09:00

La locura por el básquetbol y los documentales que describen la vida de grandes personajes crece día tras día. Y como para que no se detenga esa fiebre generada por The Last Dance (sobre Michael Jordan y la dinastía de los Chicago Bulls), desde el 4 de junio (en Cine.arTV) los fanáticos del deporte podrán ver una nueva pieza de colección: Reset , volver a empezar , la historia de uno de los pilares de la Generación Dorada, Fabricio Oberto . Con la dirección de Alejandro Hartmann y con producción de Bella Sombra, se reconstruyó la vida del cordobés y es el propio ex jugador el que interactúa con cada uno de sus compañeros, amigos y entrenadores.

Esta película, que se podrá ver en Cinear y fue apoyada por el Inca, como el nombre lo indica, se enfoca en la operación de corazón que Oberto decidió hacerse para extender su carrera . Él mismo explicó hace unos años cómo fue la primera de las tres veces: "Lo mío fue una arritmia por un problema congénito que se manifestó en 2009 cuando jugaba en los Spurs. El médico me planteó que iba a tener que tomar pastillas toda mi vida o que me podían hacer una cardioversión, que consiste en un shock eléctrico para restablecer el ritmo cardiaco a la normalidad".

Fabricio Oberto junto con Hugo Sconochini, compañeros de selección

"El médico me dijo: 'Tenemos que hacer un reboot'. Le respondí que eso se hace con las computadoras: se las apaga y se las vuelve a encender. 'Exactamente eso te vamos a hacer', me confirmó. Entonces le pregunté: '¿Y si no arranco?'. 'Te abrimos y te resucitamos'. Antes de la operación me hicieron un estudio que era meterme una cámara por la boca para tomar unas imágenes del corazón, para chequear todo antes del reseteo. Cuando iba en el ascensor rumbo al quirófano, ya medio sedado, empecé a canta Break on trough (to the other side) los médicos se sorprenden y le preguntan a Will (Sevening), el trainer de los Spurs, "¿este muchacho sabe lo que le van a hacer?" y él le responde "Sí tranquilos, tengo dos de estos argentinos locos en el equipo (el otro era Manu Ginóbili) . Y yo les decía: "Voy a hablar con Jim Morrison y vuelvo". A lo mejor era una forma de evadir algo tan serio", le contó Oberto hace poco a Enganche.com.ar.

Fabricio Oberto, se sometió a un reseteo para resolver una afección cardíaca Crédito: Reset

El trailer de Reset muestra las charlas de Oberto con Pepe Sánchez, Manu Ginóbili, Ruben Magnano, Luis Scola, Andrés Nocioni, Hugo Sconochini, Alejandro Montecchia y algunos recortes del momento en el que fue internado. El hombre de 45 años que nació en Las Varillas, tuvo un final abrupto de carrera y por eso se muestra en el avance que nunca pude cerrar su carrera deportiva como sí lo hicieron el resto de sus compañeros.

Fabricio Oberto junto con Luis Scola, compañeros de selección Crédito: Reset

La propuesta para Oberto llegó de la mano de Maximiliano Dubois, que produjo también la película de Gilda, y resultaron cuatro años de trabajo sobre la vida del pivote campeón con San Antonio Spurs. Horas y horas de grabación, cientos de entrevistas, y una cámara durante 24 horas siguiendo por semanas la vida llena de vértigo del cordobés.

La película, que tiene una duración de 87 minutos y muestra la intimidad de Oberto y de sus amigos, será emitida el jueves 4 de junio pròximo, a la 20, en Cine.arTV (Canal 300 de Cablevisión, Canal 1049 en Telecentro, Canal 512 en DIRECTV) y se repetirá, también a las 20, el sábado 6 de junio.

En pocos días comenzarán a circular nuevas imágenes de la película que cuenta la vida de uno de los argentinos que tiene un anillo de la NBA, que tuvo que se reseteado y que, como el propio Oberto se denomina, es un "life baller" (jugador de la vida).

Fabricio Oberto, el protagonista de la película que relata su vida Crédito: Reset