Russell Westbrook, el jugador de los récords históricos en la NBA al que pocos quiere y lo tildan de egoísta

Los debates al margen. Las consideraciones acerca de si juega para él o para el equipo, en este momento, no son determinantes. Que sólo piensa en sus estadísticas, tampoco. Sólo un talento semejante puede proponerse quebrar la historia y lograrlo. Un animal competitivo constante. Tampoco cuenta que la derrota lo golpeó y por apenas un punto ante Atlanta Hawks (125-124). Russell Westbrook se subió al escalón más alto en la NBA al lograr ser el jugador con más triples dobles (lograr doble dígito en tres rubros diferentes) de la historia. Destronó al mítico Oscar Robertson, pulverizó un registro que todos miraban desde lejos desde hace 47 años, se quedó con la corona de una marca que parecía intocable dentro de la liga más poderosa del planeta.

Westbrook llegó a los 182 triple dobles durante su carrera, Robertson había llegado a los 181 en 1974. Y fueron los propios Wizards los que publicaron un video en el que el legendario base de Cincinnati Royals y Milwaukee Bucks, le dice a Russell: “Estoy muy contento por ti. Tu familia está orgullosa”. Resultó tan significativo lo alcanzado por el jugador que pasó por Oklahoma City Thunder, Houston Rockets y ahora deslumbra en Washington, que el comisionado de la NBA, Adam Silver, también se sumó a las felicitaciones: “Habla de la incansable ética de trabajo que tienes y de la pasión que le pones a este juego todas las noches”.

Cada detalle que compone este récord es realmente impresionante. Porque a Westbrook logró su triple doble 182 (28 puntos, 13 rebotes y 21 asistencias) cuando faltaban poco más de 8 minutos para el final del partido ante los Hawks. Cuando se revisan las estadísticas, se amplifica el asombro porque Westbrook consiguió este récord histórico con 100 partidos menos que Robertson y jugando 12,7 posesiones menos que los equipos de “Big O”.

“Le pones tanto tiempo y trabajo a este deporte que es algo que no había ni soñado que hablaran así de mí. Normalmente no me doy palmadas en la espalda por lo que consigo, pero hoy lo voy a hacer”, fueron las palabras de Westbrook, uno de los jugadores que más controversia despierta en el universo de la NBA. Tanto, que cuando jugaba en Oklahoma, cuando ya no compartía equipo con James Harden y Kevin Durant, varios de sus compañeros reconocieron que tenían órdenes de hacerle el box out (bloquear el paso de los rivales) y no cargar ellos el rebote, para que se los quede Westbrook. Carmelo Anthony, en broma, dijo en aquella oportunidad: “Hay veces que tengo ganas de empujarlo para que no tome los rebotes”.

Más allá de estas cuestiones, al detenerse a mirar los números de Westbrook, sin detenerse en los debates en cómo lo logró, es necesario dimensionar que lo hizo ante los mejores atletas de la disciplina. La estrella de los Wizards, en 19 de sus 23 partidos hizo triple dobles y ya no cuenta con los privilegios de diseño de equipo que sí tenía en Oklahoma. Para comprender mejor: sus promedios en abril fueron 21,1 puntos, 13,3 rebotes y 12 asistencias. Lejos de detenerse, en mayo subió sus registros: 26,5 puntos, 15,3 rebotes y 17,2 asistencias. ¿Hay más? Sí, en los últimos 5 juegos, Westbrook promedió: 23,4 puntos, 16.4 rebotes, 18,8 asistencias. Es el único jugador en la historia de la NBA que alcanzó esos números en un lapso de 5 partidos.

Todo lo logrado por Westbrook se potencia cuando se tiene en cuenta que no se batía un récord histórico en la NBA durante una temporada regular desde que Ray Allen superó a Reggie Miller en la lista de triples anotados en 2011. Fue en febrero, cuando Allen jugando para Boston Celtics el clásico ante Los Angeles Lakers, en el primer cuarto del partido, con su segundo triple, llegó a los 2561 lanzamientos anotados de tres puntos (cerró su carrera con 2973) y dejó atrás los 2560 de Miller.

Imposible detenerse cuando se trata de pensar a Westbrook en términos de números, ya que es capaz de armar combinaciones asombrosas. Hace una semana, ante Indiana, logró un triple doble superando los 20 rebotes y las 20 asistencias, una marca que solo habían logrado anteriormente Wilt Chamberlain en 1968 y el propio Westbrook había alcanzado en 2019.

Muchos se rinden a sus pies, más allá de las polémicas, por ejemplo, Magic Johnson publicó en su cuenta de Twitter: “¡Felicitaciones a Russell Westbrook por hacer historia en la NBA pasando a Oscar Robertson para convertirse en el líder de todos los tiempos en triples-dobles!”.

Y no es para menos que todos lo consideren una auténtica estrella. Según estadísticas de NBA Stats, Westbrook con su segunda asistencia frente a Atlanta Hawks se unió a LeBron James, Oscar Robertson y Gary Payton como los únicos jugadores en la historia de la NBA con más de 20.000 puntos y más de 8.000 asistencias. Impresionante.

Un dato más. Esta será la cuarta temporada de su carrera en la que cerrará sus acciones con promedios de triples-dobles. Cuando lo consiguió en la temporada 2016/17 (31,6 puntos, 10,7 rebotes y 10,4 asistencias), ya se lo consideraba una hazaña. Luego lo repitió en las dos siguientes (25,4,-10,1-10,3 en la 2017/18 y 22,9-11,1-10,7 en la 2018/19). Ahora, lo alcanza por cuarta vez. Por el momento tiene promedios de 22 tantos, 11,6 recobres y 11,6 pases gol.

Robertson es el único que había logrado algo así en una temporada, pero sólo una vez, en la temporada 1961/62, con 30,8 puntos, 12,5 rebotes y 11,4 asistencias. Desde entonces, se lo consideraba algo sobrehumano, imposible de alcanzar. Westbrook ya lo hizo cuatro veces.

Es realmente fascinante la carrera de Russel Westbrook, porque es el hombre de los récords históricos de la NBA, pero al que pocos quieren y casi todos lo consideran un egoísta. Aunque nadie se atreve a decir que no es una auténtica estrella y un atleta de excelencia.

