Facundo Campazzo. La jugada viral y la opinión de los especialistas por su defensa: “Una clínica de básquet”

“La clave es cuidarme, porque estoy jugando casi 30 minutos y si se acumulan juegos, estás todo el tiempo con cansancio. Aunque no mirás eso porque todos los partidos que hay por delante te desafían y están buenísimos. No quiero pensar en que estoy cansado”. La frase de Facundo Campazzo en su última columna en LA NACION es clara, pero también permite leer entrelíneas. Sirve para entender cómo está configurado el ADN del jugador argentino a la hora de comprender un partido de básquet.

En especial, cómo debe comportarse dentro de la cancha y qué debe ofrecerle a Denver Nuggets. Hubo una jugada del base cordobés que se hizo viral por su intensidad defensiva. En apenas 20 segundos, se movió por toda la cancha, marcó a los cinco jugadores rivales de Brooklyn Nets y evitó la conversión de un triple. Sí, Campazzo estuvo frente a frente con los cinco rivales en la misma jugada. Los corrió, los obligó a buscar un pase extra y llegó casi a puntear el lanzamiento de Blake Griffin en una esquina, en el final de la acción.

Su despliegue es conmovedor, pero no es nuevo. Se vacía en cada juego. Sus responsabilidades en este momento de Denver, lo obligan a administrar bien cada esfuerzo. Y la acción de la que todos hablan, es un buen ejemplo de su entrega, pero también de cómo es necesario que comprenda que no puede “correrlos a todos”, que deberá dosificar su energía y sus compañeros tendrán que acompañarlo en esta cruzada.

Pero primero se puede detallar la jugada que puede verse en este video. Su defensa asignada era Kyrie Irving, pero en el movimiento de la pelota y los cambios de marcas comenzó a desplegarse todo el talento del argentino para llegar a cada ajuste defensivo.

La secuencia comienza cuando Kyrie Irving (la marca original asignada a Campazzo) realiza un bloqueo sobre JaMychal Green (un intento por desmarcar a Kevin Durant). Entonces el cordobés se anticipa y se pone frente a Durant (defensa 1) , para ayudar a su compañero, que había quedado atrapado en la cortina de Irving.

, para ayudar a su compañero, que había quedado atrapado en la cortina de Irving. Inmediatamente Irving se hunde en la defensa de los Nuggets. Campazzo regresa con él, pero como el balón va hacia el lado contrario, “flota” en la pintura (se detiene por un segundo en el fondo de la cancha) para leer el desarrollo de la jugada. Advierte que la pelota va a ir a la esquina para un tiro de Irving, por lo que llega para ajustar la marca junto con Michael Porter Jr.; su compañero le niega el tiro a Irving y Facundo le cierra la línea de fondo para evitar la penetración (defensa 2) .

. Irving le pasa la pelota a Bruce Brown, que corta por el centro e intenta atacar al aro; Campazzo se lanza sobre Brown y le manotea el balón (defensa 3) , que deriva al costado izquierdo de la ofensiva de los Nets.

, que deriva al costado izquierdo de la ofensiva de los Nets. Joe Harris recibe la pelota con cierta dificultad, por el desvío de Campazzo También intenta la penetración, pero lo encierran entre Campazzo y Austin Rivers (defensa 4) , por lo que le pasa la pelota a Blake Griffin en la esquina.

recibe la pelota con cierta dificultad, por el desvío de Campazzo También intenta la penetración, pero , por lo que le pasa la pelota a Blake Griffin en la esquina. Lejos de entregarse ante ese “pase extra”, Campazzo sale disparado para molestar a Blake Griffin durante el lanzamiento (defensa 5). No llega a tocar la pelota, pero lo obliga a demorar el tiro y lanzar luego apurado porque se agotaban los 24 segundos de la posesión. Incómodo, Griffin falla.

Campazzo sobre Jordan Clarkson, de Utah; es una pesadilla para los rivales ALEX GOODLETT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es cierto que hasta hace algunos partidos jugaba menos minutos y me vaciaba en defensa para empezar a ganar confianza en mi juego. Ahora la verdad es que es diferente, porque si hago eso en defensa no llego físicamente porque estoy jugando más minutos. Tengo que administrar bien las energías en ese sentido. Y lo que hago es presionar, intentar que no jueguen cómodos, creo que no están acostumbrados a que los defiendan toda la cancha, que alguien esté pegado todo el tiempo”. Aunque sabe que no puede ser Superman, a Campazzo le cuesta dominar su “demonio defensivo”. Después de esa acción, el entrenador de Denver Michael Malone, tuvo que darle un respiro y el cordobés fue captado por las cámaras con “la lengua afuera”.

#NBAenFT



¿Alguna vez vieron a un jugador defender a los 5 rivales en una misma jugada?



Tiren nombres que deben ser pocos.



Campazzo defendió a todos en cuestión de segundos:

1º Irving

2º Durant

3º Brown

4º Harris

5º Griffin



Así, en este orden pic.twitter.com/8OZG3tHskX — Falta Técnica (@falta_tecnica) May 9, 2021

Hay un mensaje claro de parte de Campazzo: su forma de pensar el juego tiene relación directa con la defensa y desde allí, sí, luego pensar en construir un ataque sólido. Una cultura más FIBA que NBA, en la que los equipos apuestan más por el show.

“Uno cuando defiende bien genera mejores ofensivas, toma mejores tiros, corre mejor la cancha. Cuando no defendemos bien, quizá no tomamos buenas decisiones o queremos volver al juego con una sola jugada. Entiendo que debemos entender nuestra ofensiva desde nuestra defensa, es la mejor manera. Eso no da confianza y nos hizo jugar bien el primer tiempo (ante los Nets), el segundo empezamos a defender menos o nos desconcentramos y eso hizo que en la ofensiva estemos un poco perdidos. A pesar de todo marcamos 119 puntos, pero ellos nos hicieron 41 en el tercer cuarto. Entonces, me parece que desde la defensa tenemos que construir y ganar confianza desde la ofensiva”, analizó Campazzo tras el juego con Brooklyn.

Alex Caruso, de Los Angeles Lakers termina en el piso y Facundo Campazzo ya se lanza sobre la pelota

La mirada de uno de los hombres importantes de la Liga Nacional, Carlos Duro, el asistente Gonzalo García en Boca, es detallada sobre cómo la destreza de Campazzo está por encima de la media de cualquier jugador: “Es un jugador que domina la técnica y la táctica defensiva. Tiene la capacidad de saltar agresivo al balón (contra Irving), puede entrar en cambios directos en un pick and roll ante un hombre físicamente superior (Durant), tiene la inteligencia para quedar como ‘last’ (el último hombre de la defensa, como un líbero) para poder saltar sobre una posible marca o para chequear cómo se puede mover defensivamente el rival cuando va hacia el aro (Brown) y después hacer los cambios necesarios (Harris) para poder contestar los tiros (Griffin). Son todos aspectos tácticos individuales, que en lo colectivo él lo ejecuta a la perfección. Eso es producto del gran trabajo de formación que tuvo y del pensamiento táctico para ejecutar ese tipo de acciones”.

El comportamiento de Campazzo es instintivo. Como si se tratara de un mecanismo de defensa, de supervivencia para un jugador tan bajo (1,78m). De hecho, el más bajo de la NBA en la actualidad. Así se convirtó en una “bestia” defensiva. Piensa el juego desde allí y en su palabras se traduce: “Queremos ser un mejor equipo defensivo cada partido que jugamos y sabemos que pueden haber partidos que no estemos al nivel que queremos en ese aspecto. En los últimos partidos lo hicimos bien, pero tenemos que buscar no tener tantos baches o que esos momentos no nos hundan tanto. Tenemos que entender que vamos a medirnos frente a equipos durísimo y que pueden volver al partido en cualquier minuto. Por eso es importante que extendamos los momentos defensivos altos”, dijo tras el juego con los Nets.

La mirada de Silvio Santander, el técnico de San Lorenzo, que está disputando la final de la Liga Nacional, permite comprender bien el desempeño de Campazzo y cómo hizo para llegar a defender a los cinco rivales: “Comienza tomando a Irving y haciendo el in Step (saltando el bloqueo y ayudando al compañero que tenía asignada esa marca) a Durant en un pick and roll directo invertido, luego defiende el corte y pasa como last (último hombre) para trabajar sobre la ayuda defensiva. En la recuperación, lee que Porter salta sobre su hombre y recupera cambiado, lo rebasan en la primera línea y ya corre a la recuperación del lado contrario. Una vez cuando lo superan salta cambiado al córner con Griffin. Sólo una mente brillante puede hacer todo lo que hizo. Una clínica defensiva para poner en todos los entrenamientos de todos los equipos de formación del país”.

Para Santander, esa jugada, aisala, es en realidad todo un símbolo: “Claramente con esa predisposición defensiva es una bujía de contagio para el resto de sus compañeros. Cuando el jugador advierte esta entrega, por los general, obliga al resto a multiplicarse para ofrecer la misma energía”.

Una locura, una forma de sentir el juego y hasta de expresarse: “Me doy cuenta que soy un poco molesto, la verdad que los entiendo a mis rivales. Comprendo que es cargoso que alguien te siga por toda la cancha. Pero nunca tengo mala intención”. Con el sello de Campazzo.