Otra noche salvaje en Nueva York tras el cuarto partido de la final de la NBA: agresión a Wembanyama

Lo que debió ser exclusivamente una fiesta deportiva tras la agónica victoria de los Knicks frente a los Spurs por 107 a 106, en el último suspiro, en el cuarto partido de las Finales de la NBA (Nueva York se adelantó 3-1), se consternó de nuevo por la violencia. Ya había ocurrido hace unos días, tras el tercer partido, con salvajes enfrentamientos en las calles de la ciudad. Anoche volvió a suceder: el público de los Knicks no quiso abandonar la zona del Madison Square Garden y chocó con la policía; también hubo peleas entre los propios hinchas.

En las calles hubo enfrentamientos con la policía, pero también entre los propios espectadores de los Knicks CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Unas horas antes del partido, la ciudad había tratado de restringir las concentraciones espontáneas fuera del emblemático estadio. Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, y su departamento de policía, citaron una serie de razones para dicha prohibición, incluida la asistencia del presidente Donald Trump al partido del lunes (esta vez no concurrió al estadio, aunque sí lo hizo la superestrella del pop Taylor Swift). Antes del partido de anoche, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) había anunciado que volvería a impedir que los hinchas se reunieran alrededor del MSG, a menos que fueran al partido o tuvieran “asuntos específicos en esa zona”. Pero, luego del partido, todo se descontroló.

Hubo enfrentamientos entre el público y la policía. También se registraron decenas de detenidos. Incluso, una multitud de hinchas de los Knicks fue al hotel donde se hospedaba el equipo de San Antonio y cuando ingresó Victor Wembanyama no dejaron de increparlo y de arrojarle objetos. Todo en medio de un clima de violencia inexplicable y en aumento, a horas del comienzo del Mundial de fútbol, en México, Canadá y, precisamente, en los Estados Unidos.

La policía de Nueva York intentó proteger la zona del Madison Square Garden ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Wemby ya había condenado las agresiones que habían sufrido los simpatizantes de San Antonio luego del tercer partido. La figura de los Spurs vio los videos de los hinchas de los Knicks atacando a los seguidores de los Spurs en las calles y arrebatándoles sus camisetas. “Por supuesto, pienso que no debemos olvidar que esto es un juego. Simplemente estamos jugando un partido. Estoy totalmente a favor de la pasión, pero siempre con respeto mutuo. Es inaceptable”, había expresado.

Insultos y proyectiles para Wembanyama

Knicks fans throwing items at Victor Wembanyama as the Spurs arrive back at the team hotel.pic.twitter.com/sDLBLmzsck — Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 11, 2026

Antes del partido de anoche, el propietario de los Knicks, James Dolan, había dado a entender que no aceptaba las restricciones impuestas por la ciudad para la “fiesta”. Es más: el propio Madison Square Garden Co., a través de un comunicado, también acusó al alcalde de la ciudad de transformar las calles alrededor del estadio en un “estado policial” para “impedir que los aficionados celebren”. Las medidas también enfurecieron a los dueños de los restaurantes y bares cercanos al MSG, que tuvieron dificultades para recibir comensales.

Oficiales detienen a un hombre por los incidentes alrededor del Madison Square Garden CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Por lo pronto, en lo estrictamente deportivo, Nueva York logró una remontada récord tras estar 29 puntos abajo y quedó muy cerca de su primer campeonato desde 1973. El quinto partido se jugará este sábado, en San Antonio.

Un triunfo milagroso

La anotación ganadora de OG Anunoby en los últimos segundos quedará como la jugada más grande en la historia de los Knicks, afirmó el entrenador Mike Brown, después de que el equipo local protagonizara la mayor remontada de la historia de las Finales de la NBA para vencer: 107-106 a los Spurs, en el cuarto partido.

Nueva York dio vuelta una desventaja de 29 puntos y el público del Madison Square Garden, hasta entonces desmoralizado, deliró de alegría por la acción de Anunoby, que golpeó la bola casi sin saber cómo y selló el triunfo para convertir al MSG en un auténtico manicomio. Para comprender mejor: la franquicia de New York se fue al entretiempo perdiendo por 76-49, no se rindió nunca y cerró la noche a una victoria de su primer anillo desde 1973.

Karl-Anthony Towns celebra junto a Mikal Bridges y Mitchell Robinson tras el milagro en el Madison Square Garden Ross D. Franklin - AP

“Tiene que ser el tiro más icónico en la historia del básquetbol de Nueva York”, dijo Brown. “Fue simplemente increíble”, añadió. Los Knicks viajarán a San Antonio para el quinto partido y están a una sola victoria de poner fin a una sequía de títulos muy larga.

“No sé si ha habido una jugada más grande que cualquier otra en la historia del de los Knicks”, dijo Brown. Pocos podrían haber pronosticado ese desenlace al descanso, cuando los Spurs hicieron una exhibición de su poderío con un récord de las Finales de la NBA de 14 triples anotados en los dos primeros cuartos, y su imponente superestrella francesa (Wembanyama) parecía imbatible.