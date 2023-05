Scottie Pippen volvió a colocar a LeBron James por encima de Michael Jordan, a quien calificó de “horrible”

escuchar

No se trata de una opinión cualquiera. Cada una de sus palabras golpea con fuerza. Sucede que juntos se convirtieron en la pareja más emblemática del mundo del básquetbol: en conexión pusieron de rodillas al mundo de la NBA gracias a la magia de los Chicago Bulls, que dominaron la escena y mejoraron el producto en los Estados Unidos. Sin embargo, la relación entre ellos nunca fue la más amigable fuera de la cancha. Incluso, dentro de ella tampoco tuvieron la mejor química, pero esa desconexión no afectó al equipo y por eso conquistaron seis títulos. Ya retirados, las diferencias se potenciaron; intentaron bajar las tensiones hace algunos años, pero no resultó. Por eso Scottie Pippen parece no tener más reparos a la hora de criticar a Michael Jordan y cada frase que deja resulta contundente.

En el último tiempo aparecieron algunas palabras fuertes de Pippen sobre Jordan, que se agigantaron a partir de algunos testimonios del mítico 23 de los Bulls en el documental The Last Dance acerca de la actitud de su compañero en la época de oro de Chicago. Por lo tanto, Scottie no deja pasar la oportunidad para restarle el brillo a Jordan y para enaltecer la figura de LeBron James. Ya lo hizo en su biografía, Unguarded, publicada en 2021, cuando escribió: “Los niños querían ‘ser como Mike’ [Jordan]. Bueno, pues Mike no quería pasar la pelota, tampoco quería tomar rebotes o defender al mejor jugador del equipo rival. Él quería que lo hiciéramos todo por él. Por ello es por lo que siempre he creído que LeBron James es el mejor que haya jugado a este deporte , hace de todo y representa de lo que va esto”.

"ERA UN JUGADOR HORRIBLE... ERA HORRIBLE JUGAR CON ÉL." Scottie Pippen consideró que NADIE se compara con LeBron James y fue MUY PICANTE hacía su ex-compañero en los Bulls multicampeones de la #NBAxESPN... ¡MICHAEL JORDAN!



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/5sw1MfhSuM — SportsCenter (@SC_ESPN) May 27, 2023

Entonces, cuando lo invitaron al podcast Gimme The Hot Sauce, con Stacey King, un pivote que fue parte de los tres primeros títulos de Chicago Bulls (1991, 1992, 1993), Pippen volvió sobre el debate acerca de los lugares que ocupan LeBron James y Michael Jordan en la NBA. “LeBron James será el mejor jugador, en cuanto a estadísticas, que jamás haya estado en el básquetbol. Y no hay comparación con él. Ninguna. ¿Lo hace eso ser el mejor de la historia? Lo seguiré sometiendo a discusión ”, dijo Pippen.

Y continuó: “Yo he visto jugar a Michael Jordan antes de aterrizar en los Bulls. Ustedes también lo vieron. Era un jugador horrible y era horrible jugar con él. Era todo un uno contra uno y nuestro deporte es colectivo. Tomaba malos tiros. Pese a ello nos convertimos en un equipo y empezamos a ganar, por lo que todo el mundo se olvidó de quién era en realidad ”.

Scottie Pippen aseguró que LeBron James era un jugador horrible Allen Berezovsky - Getty Images North America

Pippen, aprovechando la coyuntura, expresó de nuevo su admiración por LeBron James, que esta temporada se convirtió en el máximo anotador de la NBA en serie regular al superar a Kareem Abdul-Jabbar: “ Es el mejor ganador. Ahora tiene más años y lo critican un montón. Nunca ha sido un lanzador, nunca fue el chico que se juega el último tiro, porque no es su mejor característica. Ya lo dije hace tiempo. Pese a ello, cuando se retire será el mejor en estadísticas que jamás haya jugado a esto ”.

Después, cuando compararon la dinastía de los Bulls con la que edificó Golden State Warriors, con Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, el histórico Scottie Pippen señaló Jordan de romper ese equipo de Chicago: “ Somos el mejor equipo de siempre. Si MJ [Michael Jordan] no lo hubiera dejado, probablemente hubiéramos ganado dos o tres títulos más ”.

