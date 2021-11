Scottie Pippen ataca cada vez más duro contra Michael Jordan y sube al ring a LeBron James

La guerra no se detiene. Es evidente que las heridas todavía cierran. Por eso Scottie Pippen parece dispuesto a descolgar el cuadro de Michael Jordan. El ex jugador de Chicago y principal compañero de Su Majestad en la dinastía de los Bulls, abrió la intimidad de aquella relación y no le tiembla el pulso a la hora de ir por la leyenda de la NBA.

Con la publicación de la autobiografía de Pippen [Unguarded], comenzó a develarse una infinidad de situaciones que vivieron en aquella época. No tiene problemas en señalar a Jordan como un egoísta y se encarga de poner en la mesa de discusión a LeBron James, ya que lo considera el verdadero mejor jugador de la historia.

"El último baile", la serie documental que explotó todo en la dinastía Bulls NETFLIX

No buscó Pippen ser políticamente correcto, todo lo contrario, fue contundente: “Voy a ir tan lejos como para decir que Michael Jordan arruinó el básquetbol. En los 80, en los patios de los colegios, todo el mundo jugaba moviendo el balón, pasándoselo para ayudar al equipo. En los 90 eso terminó. Todos querían ser como Mike. Pues bien, Mike no quería pasar el balón, no quería rebotear y no quería defender al mejor jugador rival. Quería que todo se le diera hecho y todo se hiciera para él. Por eso creo que LeBron James es el mejor de todos los tiempos. Hace de todo e involucra a sus compañeros”.

Lo que despertó el documental The Last Dance es increíble. El relato que pone por delante a Jordan y trata al resto de esa dinastía como acompañantes de la estrella, es lo que hizo estallar a varios integrantes de ese plantel y en especial lastimó a Pippen. Es por eso que en su libro contó: “En el documental Michael intentó justificar las ocasiones en las que reprendía a un compañero de equipo frente al resto del grupo. Debía sentir como si esos chicos necesitaran desarrollar su parte más dura para superar a los equipos más físicos de la NBA. Me morí de vergüenza, como cuando pasó, al ver de nuevo lo mal que Michael trataba a sus compañeros ”.

Y continuó: “Michael estaba equivocado. No ganamos seis campeonatos porque se metía con los demás compañeros sino a pesar de que lo hacía. Ganamos porque jugamos un básquetbol en equipo, que no había sido el caso en mis dos primeras temporadas cuando nuestro entrenador era Doug Collins. Eso era lo que hacía especial jugar para los Bulls, la camaradería que establecimos los unos con los otros. No es que nos sintiéramos bendecidos al estar en el mismo equipo que el inmortal Michael Jordan”.

Lejos de bajar los tonos y tratar de mostrar algún costado positivo de Jordan, Pippen no deja dudas que la relación entre ellos no tenía nada de especial fuera de la cancha. Que todo lo bueno que producían juntos, sólo estaba dentro del juego: “Como compañero de equipo fui mucho mejor que Michael. Pregúntenle a cualquiera que jugara con los dos. Siempre estuve ahí para una palmada en la espalda o una palabra de aliento, especialmente después de que él menospreciara a alguien por una razón u otra. Yo ayudé a los demás a creer y a que dejaran de dudar”.