La noticia que reaviva un viejo rencor de la NBA: confirman el romance entre la ex de Scottie Pippen y el hijo de Michael Jordan

En las últimas horas, se filtró una foto que confirmaría el romance entre Larsa Pippen, exesposa del jugador de Chicago Bulls Scottie Pippen, y Marcus Jordan, el hijo del legendario Michael Jordan. La noticia llega después de muchas versiones de sobre el vínculo entre la mujer y otros basquetbolistas que fueron desmentidas. La relación reaviva una vieja tensión entre ambos compañeros de equipo.

Durante los últimos años, Jordan volvió a ser tema de conversación y cobró mucha relevancia en las redes sociales. Luego del estreno de The Last Dance, el documental de Netflix que estuvo enfocado en su carrera, su nombre volvió a estar en la cumbre y logró un enorme nivel de popularidad en las generaciones más jóvenes que no lo vieron jugar.

El documental no solo le trajo más reconocimiento, sino también una polémica. En respuesta a lo que Jordan mencionó durante la serie, su excompañero Scottie Pippen lo atacó en su libro Unguarded, donde aseguró que era un mal compañero de equipo y que sus duros métodos de motivación no fueron la clave del éxito, sino que los Bulls triunfaron a pesar de ellos.

En esta ocasión, la noticia parece enfrentarlos nuevamente, aunque de manera indirecta. Lo que sucedió es la confirmación de la relación entre la expareja de Pippen y el hijo de Jordan. Larsa, que es empresaria y reconocida por participar en el reality show Real Housewives of Miami, comenzó a salir con Marcus, a quien le lleva 17 años de diferencia ya que ella tiene 48 y él 31.

Las fotos que fueron tomadas por TMZ Sports muestran a la pareja en un restaurante japonés ubicado en el centro de Miami, donde estuvieron por alrededor de 45 minutos. Ambos fueron capturados no solo mientras estaban sentados, sino también al momento de retirarse. Aparentemente, compartieron la comida con otra pareja que estaba en la mesa con ellos y que también apareció en las imágenes.

La foto de Marcus Jordan y Larsa Pippen Gentileza TMZ Sports

Con respecto a la actitud de ambos en el local gastronómico, lo que sostuvieron fuentes que presenciaron la escena es que no hubo demasiadas muestras de afecto. La intención de Larsa habría sido que la salida mantuviera un bajo perfil y por eso se incomodó al notar que la habían fotografiado junto a su pareja.

Larsa y Scottie Pippen oficializaron su divorcio a fines de 2021, luego de estar casados durante 23 años. Sin embargo, ya desde mucho tiempo antes estaban separados. Luego de que se informara el final de la relación, la empresaria fue relacionada con distintos jugadores de básquet.

El caso más recordado fue el de Malik Beasley, un deportista casado sobre quien se rumoreó que salía con la empresaria. A pesar de que nunca pasó de un rumor, las redes sociales fueron durísimas con la expareja de Pippen y la castigaron por esto. Otro de los rumores que dieron lugar a la polémica fue el que la relacionaba con Bronny James, hijo de LeBron James, por unos likes en Instagram. Lo cierto es que el joven en ese entonces tenía solo 16 años y el jugador de los Lakers estalló contra el periodista que dio a conocer la supuesta noticia.